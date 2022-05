Sateet ja viileys vellovat nyt Suomen yllä sitkeästi. Päättäjäisviikonloppuna sateisiin kannattaa varautua lähes koko maassa. Kuukausiennuste tarjoaa kuitenkin toivoa kesälomalaisille.

Päättäjäisviikonloppuna kannattaa varautua sateisiin. Juhannusviikolla on mahdollisuus siihen, että sää voi muuttua lämpöisempään suuntaan.

Viikon päästä monessa suomalaisperheessä juhlistetaan ylioppilaita tai ammattiin valmistuneita. Viikonlopun juhlasää näyttää tällä hetkellä epävakaalta. Forecan meteorologi antaa juhlia valmisteleville käytännön vinkin:

– Kannattaa varautua siihen, ettei ihan koko päivän lakkiaisjuhlia pidä ulkona ilman riskiä siitä, että kastuu, meteorologi Joanna Rinne neuvoo.

Tämän hetken ennusteissa parhaat mahdollisuudet aurinkoiselle päättäjäisviikonlopulle ovat Pohjois-Suomessa ja Lapissa.

– Maan etelä- ja keskiosassa on huomattavasti vaihtelevampaa säätä. Matalapaine sateineen on tulossa etelästä perjantaina. Lauantaina ja sunnuntaina sateita tulee ajoittain etenkin iltapäiväkuuroina, mutta ehkä muissakin muodoissa, Rinne kuvailee.

Sääennuste viikon päähän on kuitenkin vielä epävarma. Jos etelästä tuleva matalapaine muuttaa reittiään, viikonlopusta voi tulla myös poutaisempi. Sateet viilentävät säätä. Aurinkoisessa Lapissa on mahdollisuus jopa yli +20 asteen lämpötiloihin. Maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat vaihtelevat 15–20 asteen välillä sateesta ja auringonpaisteesta riippuen.

– Tämä (päättäjäisviikonloppu) on epävarma tapaus, mutta sateeseen kannattaa varautua, Rinne sanoo.

Tuoreen kuukausiennusteen mukaan sateinen sää jatkuu pari viikkoa. Sen jälkeen ennusteessa näkyy valonpilkahdus.

– Toiveita on siitä, että kaikkein sateisin sää häipyy. Juhannusviikolla on jopa pieniä mahdollisuuksia siitä, että viileä ja epävakainen sää voi muuttua lämpöisempään suuntaan, meteorologi kertoo.

Muutos miellyttävämpään kesäsäähän näyttää ennusteessa ajoittuvan juuri suomalaisten yleisimpään kesälomakauden alkuun.

– Ainakin seuraavan viikon verran on varsin sateista. Sen jälkeen näyttää siltä, että pieniä mahdollisuuksia on, että lasten ja nuorten lomien alettua olisi aurinkoisempaa ja ehkä lämpimämpää säätä.

Forecan sivuilla Rinne toteaa kuukausiennusteesta, että se antaa luvan olla ”varovaisen optimistinen sen suhteen, että pitkään jatkuneen viileän ilmamassan valtakausi saattaisi olla päättymässä” juuri juhannusviikolla.

Viime aikoina sää on ollut tavanomaista viileämpää ja sateisempaa, koska laaja matalapaineen alue on asettunut Suomen ylle. Se johtuu siitä, että Pohjois-Eurooppaan on virrannut viileää ja epävakaista ilmaa pohjoisesta. Samaan aikaan helteet ovat jääneet Etelä- ja Keski-Eurooppaan.

Forecan meteorologi kertoi Ilta-Sanomille lauantaina, että sateita puskee seuraavina viikkoina vähän joka suunnalta.

Päättäjäisviikonloppu näyttää säiden osalta epävakaalta, arvioi myös Ilmatieteen laitoksen meteorologi Juha Tuomaala.

– Matalapaineen alueita on niin lähellä, että kuuroja voi syntyä aika monellakin suomalaisella paikkakunnalla, Tuomaala sanoo.

Ennusteet alkavat olla epävarmoja jo ensi viikon puolivälistä lähtien. Yksi asia näyttää kuitenkin isossa kuvassa selvältä: päättäjäisviikonlopun sää on pikemminkin epävakaista kuin laajalti poutaista.

– Matalapaineet saattavat olla Pohjois-Lapissa, itärajan puolella tai osittain ulottua läntiseen Suomeen. Kaikissa ennustemalleissa säätyyppi näyttää epävakaiselta, Tuomaala arvioi.

Poutaisen sään jaksoa tai laajaa korkeapaineen aluetta ei ennusteissa näy, Ilmatieteen laitoksen meteorologi lamaa. Juhannuksen tienoilla ennusteissa näkyy poutaa länsirannikolla.

– Signaali on aika heikko siinä vaiheessa. Se on viikkoennuste, joka ei ota kantaa yksittäiseen päivään. On pientä ajatusta siitä, että tavanomaista lämpimämpää olisi Ruotsin puolella juhannusviikolla ja sieltä ulottuisi lämpimän kielekkeitä länsirannikon tuntumaan ja maan pohjoisosaan, Tuomaala sanoo.