Taisteluharjoituksen aikana melua aiheuttavat ilmapuolustusharjoitus sekä harjoitusampumatarvikkeiden käyttö.

Maavoimat käynnisti eilen pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla taisteluharjoituksen, jonka on määrä kestää 2. kesäkuuta saakka, tiedottaa maavoimat.

Kaartin jääkärirykmentin johtama harjoitus kantaa nimeä Sapeli 1/22. Se on viime heinäkuussa aloittaneiden varusmiesjohtajien, Valmiusyksikön ja sotilaskuljettajien sekä viime tammikuussa palvelukseen astuneiden miehistötehtäviin koulutettavien varusmiesten loppusotaharjoitus.

Harjoitusalueina toimivat Helsinki, Espoo, Upinniemi, Vantaa ja Hämeenlinna. Harjoitukseen osallistuu noin 900 sotilasta, joihin kuuluu reserviläisiä, varusmiehiä ja puolustusvoimien kantahenkilökuntaa.

Harjoitusjoukoilla on taisteluvarustus, mukaan lukien rynnäkkökivääri. Harjoituksessa on mukana yli 200 ajoneuvoa, joiden joukossa on myös panssaroituja ajoneuvoja.

Osaksi harjoitusta kuuluu ilmapuolustusharjoitus, joka aiheuttaa pääkaupunkiseudulla ajoittaista lentomelua. Osassa harjoituskohteista käytetään harjoitusampumatarvikkeita, jotka saattavat aiheuttaa melua kohteiden lähellä.

Harjoituksen päätavoitteena on Kaartin jääkärirykmentin joukkojen valmiuden ja suorituskyvyn kehittäminen vaativissa taistelutehtävissä sekä rakennetulla alueella että eteläisellä rantamaalla. Harjoittelemalla laajalla alueella joukoille luodaan tilanteita, joissa rakennetun alueen taisteluun koulutetut joukot pääsevät soveltamaan osaamistaan myös rakennetun alueen ulkopuolella.