Sateita esiintyy ensi viikolla joka puolella Suomea.

Seuraavien viikkojen sään voi tiivistää yhteen sanaan: epävakaa.

On sadekuuroja, pidempiä sateisia jaksoja, tuulee, taivas on pilvessä, ilma on viileää, ukkosta voi olla mukana, välillä aurinko pilkahtelee.

Koko Pohjois-Euroopan ylle on parkkeerannut laaja matalapaineen alue. Epävakainen sää jatkuu koko ensi viikon ajan ja vielä seuraavatkin viikot.

Suomeen tulee sateita jatkuvalla syötöllä. Sateita tulee välillä idästä, välillä etelästä ja joskus sadealue lähestyy lännestä. Näiden lisäksi on paikallisia sadekuuroja.

Sateet viilentävät lämpötiloja.

– Lämpöä on koko maassa asteikolla 15–20, sääpalvelu Forecan päivystävä meteorologi Anna Latvala paaluttaa.

Suomessa ei ole suuria lämpötilavaihteluja etelän ja pohjoisen välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että etelässä on tavallista kylmempää ja pohjoisessa vuodenaikaan nähden tavanomaista lämpimämpää.

Lappiin virtaa lämpöä Venäjän suunnalta. Venäläinen lämpöpurkaus väistyy pohjoisessa ensi viikon jälkeen.

Sateista on tämän viikonlopun ja koko ensi viikon ajan.

– Joka päivä jossakin päin Suomea satelee, Latvala tarkentaa.

Tilanne ei paljon parane kesäkuun alussa. Sää on Latvalan mukaan pitkin maata joko lähellä tavallista tai tavallista kylmempi.

Kesäistä lämpöä voi odottaa juhannukseksi. Sateet vähenevät vähitellen, jolloin juhannusta suomalaiset pääsisivät viettämään suvisäässä.

Lämmintä säätä juhannukseksi ennustaa Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF. Keskus kallistuu kevyesti tavanomaista lämpimämmän ja tavanomaista vähäsateisemman sään puolelle.

– Auringosta en osaa sanoa, mutta on mahdollista, että kylmyys väistyy siihen mennessä, Latvala sanoo juhannuksen säästä.

Latvala lohduttaa, että vaikka seuraavat viikot ovat viileitä ja sateisia, on sateiden välissä aurinkoisiakin hetkiä.

– Kun on kuurottaista sadetta, väliin mahtuu eteläisessäkin Suomessa tavallisen lämpimiä ja aurinkoisia jaksoja.

Vettä ei sada yhtä soittoa niskaan koko viikkoa yhdessä paikassa.