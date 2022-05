Monttuja, reikiä ja halkeamia – Mariannen lähi­tie on karu esimerkki nyky­tilanteesta Suomessa

Väyläviraston tiekunnossapitoyksikön päällikön mukaan huonokuntoisten teiden määrä tulee väistämättä kasvamaan.

Siilinjärvellä sijaitsevalta 11 kilometriä pitkältä Marjomäentieltä löytyy monttuja, reikiä ja halkeamia.

– Oikeita kraattereita, tien varrella asuva Marianne Lappalainen toteaa.

Hän kertoo, että perheen auto on rikkoutunut tien huonon kunnon vuoksi puolenkymmentä kertaa. Auton pohja on muun muassa vaurioitunut ja sen lisävalot ovat tippuneet kuoppien vuoksi.

Tiellä on Lappalaisen mukaan tapahtunut myös onnettomuuksia, jotka ovat johtuneet tien kunnosta.

– Minkä takia asialle ei tehdä mitään? Jos tehtäisiin uusi tie hyville pohjille, niin se palvelisi monta kymmentä vuotta. Miksi ei ole tällaista kauaskantoista ajattelua, hän ihmettelee.

Marianne Lappalainen Marjomäentiellä saksanpaimenkoira Helmin kanssa.

Tie asfaltoitiin noin 20 vuotta sitten. Se tehtiin Lappalaisen mukaan alunperin huonolle pohjalle, minkä takia tien profiili on painunut. Lisäksi routa on vaurioittanut tien runkoa.

Lappalaisen mukaan tielle ei ole sen rakentamisen jälkeen tehty laajoja kunnostuksia. Lähinnä on paikattu suurimpia kuoppia.

– Kuopat ovat kuitenkin niin syviä, että paikka-asfaltti ei riitä kuin osaan kuopista. Ne ovat hätäaputoimenpiteitä, jotka eivät tien kuntoa kestävästi paranna.

Myös tien muuttamista soratieksi on Lappalaisen mukaan pohdittu.

Liikenne Marjomäentiellä on toisinaan vilkasta, Lappalainen kertoo. Tiellä kulkee raskasta liikennettä, kuten tukkirekkoja. Esimerkiksi taksit eivät hänen mukaansa kuitenkaan käytä tietä mielellään sen huonokuntoisuuden vuoksi.

Talvella tiellä ei Lappalaisen mukaan ole kunnollista talvikunnossapitoa, jolloin siihen tulee polanteita ja tie kapenee pahimmillaan yksikaistaiseksi. Lappalainen toteaa tien olevan kapea ja vaarallinen.

Lappalaisella on selkäydinvamma, minkä vuoksi hän käyttää tiellä kulkemiseen invamopoa silloin, kun ei ole auton kyydissä. Kulkeminen tiellä on hänelle haastavaa ja vaarallista.

– Tie viettää niin paljon, että ajopelini kaatuu, jos menen tien reunaan.

Marjomäentie Siilinjärvellä on paikoittain erittäin huonossa kunnossa.

Marjomäentie on yksi monista Suomen huonokuntoisista teistä. Tällaisia teitä on tulevaisuudessa entistä enemmän.

– Huonokuntoisten päällysteiden määrä lisääntyy tänä vuonna noin 400 kilometriä. On arvioitu, että päällystetystä tieverkosta on vuoden loppuun mennessä 7800 kilometriä huonokuntoisia teitä, sanoo Väyläviraston tiekunnossapitoyksikön päällikkö Otto Kärki.

Päällysteverkon kokonaispituus on noin 51 000 kilometriä. Noin 13 prosenttia Suomen päällystetystä tiestöstä on siis vuoden loppuun mennessä huonokuntoista.

Kärjen mukaan teiden kunnossapidon kustannukset ovat Suomessa nousussa ja korjausvelka on kasvussa. Hän kertoo, että korjausvelka lähestyy 1,6 miljardia euroa.

Vielä 2000-luvun alussa oli varaa parantaa tiestön rakennetta, Kärki sanoo. Nykyisin rahoitus on niin niukkaa, että joudutaan keskittymään lähinnä asfaltointiin ja paikkaamiseen. Teiden kuntokehitys on mennyt huonompaan suuntaan erityisesti vuoden 2010 jälkeen.

– Rahaa on ollut liian vähän, eikä ole ollut keinoja pitää tiestön kuntoa nykytasolla. Ennen rahoitus ja ostovoima riittivät paremmin.

Teiden kunnostamisen hinta on noussut viime aikoina entisestään. Suuri syy on ollut öljyn hinnannousu, joka on vaikuttanut edelleen asfaltin päällystämiseen käytettävään bitumin hintaan.

– Se vaikuttaa jopa 30 prosenttia siihen, mitä saadaan aikaan.

Paraisten Lielahdesta löytyy toinen surkeassa kunnossa oleva tie. Bollbölentien varrella perheineen asuva Niina Holm kertoo, että perheen auto on mennyt kahteen otteeseen rikki teissä olevien kuoppien takia.

Ensimmäisen kerran auto meni rikki viisi vuotta sitten, kun perhe oli juuri muuttanut alueelle.

– Auton pohja pamahti alle viidenkymmenen kilometrin tuntivauhdissa asfalttiin ja vaihdelaatikko hajosi, Holm kertoo.

Toisen kerran auton pohja meni rikki tänä keväänä kelirikon aikaan, kun auton pohja kolahti tiehen kaksi kertaa ja auton ilmastointilaitteisto vaurioitui.

– Silloinkaan tiellä ei ollut ensimmäistäkään varoituskylttiä siitä, että tie on huonossa kunnossa, Holm sanoo.

Hän kertoo tietävänsä alueelta myös muita henkilöitä, joiden autot ovat vaurioituneet tien kunnon takia.

Niina Holm esittelee Bollbölentien kuntoa.

Bollbölentieltä löytyy muun muassa halkeamia, kuoppia, ammottavia reikiä keskeltä tietä.

– Kyseessä on kuitenkin kapea maalaistie. Kun joissain kohdissa tulee toinen auto vastaan, ei oikein tiedä enää, mihin päin pitäisi mennä. Täytyy pysähtyä täysin, koska kuoppia on niin paljon.

Holm kertoo, että tietä on kunnostettu hyvin vähän vuosien varrella ja vain muutamia kohtia on paikkailtu. Hän ihmettelee, miksei tiestä vastaava Ely-keskus tee asialle mitään, vaikka tien kunnosta on otettu heihin yhteyttä. Hän myös sanoo, että korvausten hakemisessa Ely-keskukselta on ollut vaikeuksia.

– Kun autojen tulee olla tieliikennekuntoisia ja se on autonomistajien vastuu, niin miksi teiden ei tule olla kunnossa autoliikenteelle, hän kysyy.

Talvella tietä aurataan harvoin, ja Holm kertoo, että välillä autoja on suistunut ojaan tien huonon kunnon vuoksi.

Väyläviraston Kärjen mukaan tieverkko saadaan pidettyä nykyisessä kunnossaan, jos teitä päällystetään noin 4000 kilometriä vuodessa. Näin tapahtui vuonna 2020, kun öljyn hinta oli alhaalla.

– Kun nyt on vähän vähemmän rahaa päällystämiseen ja lisäksi öljyn hinta on korkealla, arvio on, että tänä vuonna saadaan päällystettyä vain 2300 kilometriä.

Tämä tarkoittaa, että tiet menevät väistämättä entistä huonompaan kuntoon.

Kärjen mukaan noin 70 prosenttia huonokuntoisista teistä on vähäliikenteisiä päällystettyjä teitä.

– Jos rahaa on vähän ja jostain säästetään, niin kunnostus priorisoidaan liikenteellisesti tärkeille pääteille.

Böllbolentie Paraisilla on paikoin yhtä kuoppaa.

Kärjen mukaan suurimmat ongelmat liittyvät juuri vähäliikenteisiin päällystettyihin teihin. Vaikka myös sorateillä on haasteita, on niitä pystytty pitämään hallitummin kunnossa.

Hänen mukaansa ääritilanteissa, joissa tie on hyvin huonossa kunnossa ja sillä on erittäin vähän liikennettä, harkitaan myös päällystetyn tien soratieksi muuttamista. Vähäliikenteiseksi katsotaan tie, jolla liikkuu alle sata autoa vuorokaudessa.

– Nämä ovat yksittäistapauksia, mutta niitä on ollut muutamia kymmeniä kilometrejä vuodessa. Hyväkuntoinen soratie on kuitenkin parempi kuin päällyste, joka on aivan elinkaarensa lopussa.