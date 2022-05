12-vuotias poika ei päässyt luokan luontoretkelle – kunta joutui maksamaan 1500 euron korvaukset

Tapaus on tiettävästi ensimmäinen lajissaan.

Etelä-Savon kunnassa 12-vuotias poika ei päässyt vuosi sitten toukokuussa osallistumaan luokan järjestämälle opintomatkalle, jossa koululaiset lähtivät katsomaan naapurikunnassa sijaitsevia kalliomaalauksia.

Kalliomaalauksille olisi pitänyt tarpoa kiemuraisia metsäpolkuja pitkin.

Poika ei pysty kävelemään pitkiä matkoja, jolloin koulun rehtori päätti, ettei koulun ala-astetta käyvä poika pääse lainkaan luokkaretkelle.

– Kalliomaalauksille olisi ollut myös esteetön lähestyminen vesiteitse, mutta sitä ei edes yritetty järjestää, pojan äiti kertoo Ilta-Sanomille.

Äiti kertoo, että pojalle tarjottiin vaihtoehtona mennä heittämään avustajan kanssa frisbeegolfia.

– Poika totesi, ettei hän lähde minnekään vammaisten virkistysmatkalle.

Äiti valitti rehtorin ja koulun toiminnasta ensin kunnan sivistyslautakuntaan ja sitten yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu otti asiaan tänä keväänä kantaa ja totesi kunnan syyllistyneen syrjintään.

Valtuutettu ryhtyi edistämään sovintoa toimijan ja uhrin välillä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun esityksestä kunta joutuu maksamaan pojalle hyvityksenä 1 500 euroa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman ei yksilöi, mistä kunnasta on kyse ja minkälaisesta opintokohteesta. Hän puhuu yleisellä tasolla vammaisesta oppilaasta.

Tapaus on tiettävästi lajissaan ensimmäinen.

– Kohtuullisen mukautuksen osalta on ollut muitakin tapauksia, mutta tämä on ehkä ensimmäinen laatuaan, jossa on kyseessä kouluretki, sovinto ja kohtuullisten mukautuksen epääminen.

Stenman ajattelee, että kun koulu-, luokka- ja kevätretkissä kunnat ovat niiden järjestäjinä suuria toimijoita, ne voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan siihen, miten esteettömyyttä parannetaan erilaisissa retkeilykohteissa.

Stenman arvioi, että vanhoja kohteita ei ole helppo tehdä esteettömiksi, mutta luontokohteissa voidaan erilaisilla järjestelyillä vaikuttaa siihen, että luonnossa pystyy kulkemaan vaikka pyörätuolilla tai rollaattorilla.

Stenmanin mielestä kohteiksi pitäisi valita sellaisia, joihin kaikki oppilaat pääsevät.

– Yhteiset elämykset, jotka ovat tavallisen koulupäivän ulkopuolella, ovat tosi tärkeitä. Jos lapsella on liikkumiseen liittyvä toimintarajoite tai joku muu, häneltä jää iso osa kouluelämyksestä pois, jos retkelle valitaan esteellinen kohde.

Stenman viittaa yhdenvertaisuuslakiin ja siinä olevaan kohtuullisen mukautuksen velvoitteeseen.

Yksilöllisten tarpeiden mukaan pitää tehdä mukautuksia. Koulun pitäisi miettiä, miten toimintarajoitteinen lapsi voidaan ottaa huomioon.

Minkälaista ohjelmaa esimerkiksi luontokohteessa olisi pitänyt koululaiselle järjestää?

Stenman vastaa, että on vaikea vetää rajaa, miten paljon erityisohjelmaa toimintarajoitteiselle pitäisi tarjota. Hyvällä suunnittelulla ja saavutettavien kohteiden valitsemisella, erityisjärjestelyiden tarve vähenee.

Stenman muistuttaa, että yhdenvertaisuuslain mukaan kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää.

– Ainakin sellainen tilanne, ettei ollenkaan pääse mukaan ja retki kuitenkin järjestetään, siinä arvioitiin, että on kyse syrjinnästä.

Opettajien ammattijärjestö OAJ:n koulutusjohtaja Nina Lahtinen on yksityishenkilönä huolissaan siitä, että yhdenvertaisuusvaltuutetun tuore kannanotto voi synnyttää ylilyöntejä.

– Kouluissa ajatellaan, ettei mitään retkiä voida tehdä. Luovutaan sellaisesta, mitä on aina tehty.

Lahtinen linjaa, että lähtökohta on aina se, että koulussa kaikille pitäisi järjestää yhdenvertaisesti retkiä ja kaikkien pitäisi voida osallistua.

Lahtinen muistuttaa samalla, että opetusta on mahdollista eriyttää.

– Kaikille ei aseteta samoja tavoitteita. Opetusta yksilöllistetään iän ja kehitystason mukaan. Esimerkiksi vammaisten ei tarvitse oppia kaikkea samaa, vaan tavoitteita yksilöllistetään heidän kykyynsä oppia.

Lahtinen miettii, miten pitäisi suhtautua retkikohteisiin, joissa luokat ovat aina käyneet vaikka kuudennella luokalla, mutta jonne ei pääse kohtuullisin mukautuksin.

Jos kohteena on vaikka Aulangon näkötorni, jonne vievät kapeat pienet portaat ja jonne ei pääse pyörätuolilla.

Lahtinen ihmettelee, onko niin, ettei tällaisia retkiä voida tehdä, jos luokassa on toimintarajoitteinen oppilas.

” Kohtuullinen mukautuminen ei voi tarkoittaa sitä, ettei ikinä tehdä sellaista, mihin kaikki eivät voi osallistua.

Yhdenvertaisuuslaki vaatii kohtuullisia mukautuksia, mutta laissa on Lahtisen mielestä epäselvästi sanottu, mitä kohtuullinen mukautuminen tarkoittaa käytännössä. Asiat pitäisi arvioida aina tapauskohtaisesti.

– Kohtuullinen mukautuminen ei voi tarkoittaa sitä, ettei ikinä tehdä sellaista, mihin kaikki eivät voi osallistua.

Lahtinen ottaa esimerkiksi uinnin opetuksen. Uinnin opetus kuuluu opetusohjelmaan. Jos joku ei voi uida, opetusta ei jätetä sen takia tekemättä.

Lahtinen kysyy, otetaanko koulun retkissä tarpeeksi huomioon kohtuullisia mukautuksia. Jos on kohde, missä on aina käyty eivätkä sinne kaikki pääse, onko se pakko jättää välistä.

– Voitaisiinko ajatella, että sen ajan osa oppilaista tekee jotain muuta.