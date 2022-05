Mika Aaltolan kolumni: Venäjän korruptio-operaatiot vaativat suopean Suomen

Suomen Venäjä-suhde on vaalittavissa ainoastaan, jos Venäjä on Suomen edun kannalta järkevä toimija. Sitä se ei ole pitkään aikaan, kirjoittaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Presidentti Paasikivi oli sodan lopun vaikeassa tilanteessa äärimmäisen tarkka virkamieskriteereistä. Niiden korostamisen avulla voitiin torjua korruptiivisen ominaisuuden aiheuttamaa vääristymää, kun Neuvostoliitto kykeni tarjoamaan huomattavia etuja tiettyjen puolueiden edustajille ja luottamuslinjan kannattajille. Paasikivi teki kaikkensa varjellakseen virkamieskuntaa, koska tiesi, miten sisäinen ja ulkoinen korruptio voivat linkittyä. Hänen poistuttuaan presidentin paikalta idänkaupan edut ja jäsenkirjakorruptio nousivat yhä keskeisempään asemaan.

Suomi on maailman korruptiovapain yhteiskunta. Se on myös ulkopoliittinen hyve. Suomea on rakennettu Venäjän laittomuudelle ja korruptiivisille operaatioille immuuniksi sukupolvien ajan. Tasa-arvo on tasavaltalainen hyve. Kaikkia on tarvittu geopoliittisen altistumien hoitamiseksi ja torjumiseksi. Moni Suomen tasavallalle pyhä asia juontuu ulkopolitiikkaan ja Suomen suojaamiseen, Venäjältä kumpuavien hajottavien impulssien maadoittamiseen harmaaseen peruskallioomme. Mutta meillä myös omat tahramme. Yksi sellainen on, että Suomessa sallitaan epätasa-arvoinen kohtelu perustuen puoluejäsenyyteen. Jäsenyys saattaa olla aivan erityinen meriitti. Mutta kun se melko järjestelmällisesti ohjaa esimerkiksi valintoja keskeisiin tehtäviin, joissa myös meritoiva vaikutus sekä huomattava rahallinen korvaus, kyseessä on korruption selkeä muoto. Se, että tämä on maan tapa, ei saisi olla oikeutus ulkopoliittisesti vahingollisen järjestelmän jatkuvuuteen.

Tämä rakenteen vinoutuma saattaa kuulostaa pikkujutulta, mutta sitä se ei ole. Se on verrattavissa Venäjän rahanpesuverkostojen turmelevaan vaikutukseen. Järjestelmä alkaa perustua lojaalisuusseittiin, jossa kuuluminen tiettyyn porukkaan tuottaa etuoikeutta. Se jäykistää järjestelmää ja siirtää lojaalisuutta esimerkiksi virkavastuusta puolueuskollisuuteen. Siihen osallistuva tietää, että oma onni – palkka, koti, laina, auto on – osa isoa peliä, jossa lojaalisuus palkitaan ja vastavuoroinen palkitseminen on hyve. Kun on itse palkittu, palkinnon täytyy saada kiertää. Venäjän korruptio-operaatioissa lojaalisuus on myös geopoliittisesti korvamerkittyä. Se on optio, joka voidaan lunastaa tietyssä tilanteessa. Ikävä kyllä moni Suomen ja Venäjän välisistä isoista diileistä on ollut osa näiden kahden järjestelmän yhteislogiikkaa.

Osittain keskeisten tehtävien puoluepoliittisuus linkittyy Venäjän vaikuttamiseen Suomessa. Etujen puoluepolitisoitumisella on iso vaikutus ulkopolitiikkaan, jossa raha ja valta ovat yhdistyneet. Tämä on jatkanut suomettumisen häntää, jossa lojaliteettia tulee kyetä osoittamaan toistamalla tietyn perinteen mukaisella jargonilla ja liturgiaa. Näin saattaa päästä mukaan eriasteisiin suhmurointeihin. Syntyy Suomen kannalta paljon hyödytöntä puhetta ja suomettuneisuuden hännän mukaista Venäjä-suhteen managerointia. Samalla syntyy portinvartijailmiö. Tietyt prominentit tahot puolueissa varjelevat oman puoleen mukaista ulkopoliittista linjaa. He ottavat keskeisen roolin etujen jakamisessa. Syntyy ilmiö, joka sokeuttaa ja ideologisoi Suomen ulkopolitiikkaa. Tämä näkyi esimerkiksi Nato-kysymyksessä vuosikymmeniä ennen kuin kansalaiset ottivat aloitteen itselleen, kun Ukrainan vastarinta herätti vuosikymmeniä uinuneen muistin.

Korruptioalttius on näkynyt myös Suomen Venäjä-suhteessa. Venäjä-suhteesta puhuttaessa kyseeseen ei liity ainoastaan maan sisäinen korruptiivinen taipumus vaan myös Venäjän vaikuttaminen. On ollut sisäisiä ja ulkoisia etuja jaettavana, koska Venäjän kaupassa on ollut miljardien panokset, jotka nyt lankeavat esimerkiksi Fennovoiman tapauksessa paljolti veronmaksajien kontolle. Näimme Itämeren kaasuputken pelkästään ympäristöasiana. Kakkua riitti jaettavaksi ennen Venäjän sotaa. Pyörä pyöri ja portinvartijat olivat hieman eri linjauksin samaan suuntaan soutavassa veneessä. Oli positioita ja rooleja. Oli ystävyysseura, jota rahoitettiin ikään kuin idänsuhteen symbolina ohi kaiken järkevän toiminnan.

Idänsuhteen järjestelmää voisi kutsua Venäjä-kompleksiksi sanan poliittis-psykologisessa merkityksessä, joka ilmenee muun muassa holtittomana hyötymisenä, kimurantteina poliittisen puheen estoina ja läntisyyteen liittyneinä fobioina. Se on taloudellinen sekä tunnepitoinen ulkopoliittinen miellehäiriö, jolla tueksi syntyi monimutkainen järjestelmä Suomeen. Siihen liittyy myös nostalgiaa rauhanomaiseen rinnakkain eloon sekä tulevaisuuden odotusarvoja, Venäjästä tai Arktisesta uutena Nokiana. Tulimme osaltamme tukeneeksi äitivenäjän sotilaallista uudelleenvarasteluohjelmaa. Olimme mahdollistajia.

Neuvostoliitto vaikutti jokaiseen Suomen vaaliin kylmän sodan aikana, mutta ehkä myös sen jälkeen Venäjä on kyennyt samaan. Venäjällä on ollut diileihin perustuva verkostonsa Suomessa. Venäjä-kritiikkiä esittäneet ovat saaneet vastaansa disinformaation taustatulen. Venäjän kannalta suotuisat tai neutraalit kannat taasen positiivisen selustavalmistelun tahoilta, jotka eivät ole yhdistettävissä ilmiselvästi Venäjään. Tämä on vaikuttanut melko huomaamattomasti vaaleihimme. Olkaamme tarkkana seuraavissa vaaleissa. Jos lokaa tulee ulkopolitiikassa Venäjän kannalta kriittisten niskaan, kyseessä saattaa olla, jotain Venäjä-kompleksiin liittyvää.

Suomettumisen ilmiö oli suurelta osin etuoikeuksien jakamista ja nauttimista. Se ei ollut siis vain ideologista rähmällään oloa, vaan paljon surullisempi tarina siitä, miten onnellinen elämä urineen, taloineen ja autoineen alkoivat määritellä tapaa formuloida ”oikealla” tavalla maan ulkopolitiikkaa sekä siihen liittyvää sisäpolitiikkaa. Tapa levisi lehdistöön ja laajalti yrityselämään punaparoneiden myötä. Ei tämä ulkopoliittinen business-malli hävinnyt Neuvostoliiton romahdettua. Se jäi elämään alitajuisena tai sitten tiedostettuna ominaisuutena puhuttaessa Venäjästä. Systeemin jatkuvuutta perusteltiin myös sillä, että Suomen tulee tietää mitä Venäjän päässä liikkuu. Emme tienneet, mutta kauppaan liittyi paljon tulevaisuuden odotusarvoja, joita piti korulauseilla perustella.

Olisi hienoa, jos kirjoittaisin nyt vain historiasta. Mutta kirjoitan tästä päivästä. Moni on käynyt koulunsa tässä perinnössä, YYA-ajan hännässä. Nyt olisi syytä palata tiukempaan linjaan ja katkaista häntä. Ryhdistäytyä tavalla, joka poistaa tämän pajatson toiminnasta. Kun soveltuvuuskriteerejä käytetään tavalla, joka selkeästi tukee puolueen tai sitä lähellä olevaa ehdokasta, meidän pitäisi ymmärtää, ettei kyseessä ole synnyinmaan etu. Kyseessä on loppujen lopuksi isommat asiat. Onneksi heräsimme viime tipassa. Nyt toimimme päättäväisesti.

Luottamus Neuvostoliittoon tarkoitti poliittisten hyveiden ja taloudellisten etujen epäpyhää yhdistelmää, joka jäi voimaan. Eikä kyseessä ollut ainoastaan mikään vaikuttajaverkosto, joka salattiin ns. Tiitisen listassa. Se oli pelkästään sivujuonne. Kyseessä oli paljon syvempi henkinen, osittain taloudellisesti vinoutunut kompleksi. Se ei edes ollut välttämättä tiedostettu taipumus, vaan idänsuhteessa vaikuttanut hyödyn, edun ja maailmankatsomuksen vääristymä. Suhmurointia pidettiin valtiotaitona, koska perintö oli hyvin vahva ja mahdollisesti rikastuttava. Mutta eihän ansaintalogiikan ja vakauspolitiikan hyveen yhdistelmissä mitään kovin turmiollista ollut? Paremminkin asiat tehtiin, kuten vahva tapa ja naapurisopu edellytti. Jäimme kiertämään kehää, aivan liian pitkään, kuin eksynyt.

Valtavasti poliittis-taloudellista pääomaa ja perintöä on tuhoutumassa. Kaikki tietävät, että uudet tuulet puhaltavat ja on uuden sarastuksen aika. Suomen Venäjä-suhde on vaalittavissa ainoastaan, jos Venäjä on Suomen edun kannalta järkevä toimija. Sitä se ei ole. Ei pitkään aikaan. Mutta se on myös naapuri, joka aloitti naapurustossaan kansanmurhaisen sodan. Meidän ei kannattaisi teeskennellä hyveellisyyttä, koska sille ei ole perusteluja. Kannattaako meillä vielä elätellä toiveita häiriötekijän manageroinnista, vai olisiko siirryttävä Venäjältä mahdollisesti tulevien sähköiskujen maadoittamiseen? Olisiko aika nollata tilanne, laittaa lainsäädäntä kuntoon ja katsoa, mitä voimme sitten rakentaa jotain uutta vahvalle pohjalle, jota myös Venäjä aidosti kunnioittaisi?