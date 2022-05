Jyrki Lehtolan kolumni: Suomi – maa kaukana äijien taustalla

Äijien minäkäsitys on sellainen, että kyllä mammojen ja muiden kelpaa, kahden kuukauden kuluttua on taas tulossa joko tosi viisas tai hauska lause, kirjoittaa Ilta-Sanomien kolumnisti Jyrki Lehtola.

Äijät. Ne ovat sellaisia, että ne puhuvat Isoista Asioista. Venäjästä, Politiikasta, Kekkosesta ja sanoessaan ”Kosygin” näyttävät siltä kuin hyväilisivät pöydän alla itseään.

Kun Äijät eivät puhu Isoista Asioista, ne puhuvat viinasta ja urheilusta. Siinä on Äijien Suomi, jotain epäselvää taustalla Äijien tarinoidessa keskenään naisen valuttaman tuopin ääressä.

Ja. Kaiken. Ne. Tekevät. Niin. Kuin. Ihmisen. Elinaika. Olisi. Rajaton.

Hitaaaaaaaasti.

Ymmärrettäväähän se on, kun Äijien minäkäsitys on sellainen, että kyllä mammojen ja muiden kelpaa, kahden kuukauden kuluttua on taas tulossa joko tosi viisas tai hauska lause.

Viime vuosina tv-ohjelmissa on etsitty Suomea niin kuin hukassa olisi maa, eivät ideat.

Trendin aloittivat Madventures-Äijät Riku Rantala ja Tunna Milonoff. Korona esti matkat maailmalle eksotiikkaa rouskuttamaan, joten uusi ansaintamalli oli hankittava kotimaasta.

Koska turismin tyydyttävin hetki on oletetun aitouden kohtaaminen, Madventures-Äijät kokivat Suomen aitouden kahdella tasolla.

Kaikki oli liioitellun aitoa kuten Rantalan kolumnissa, jossa ”ruumiini muuttui kultaiseksi” Rantalan kohdattua savolaisen ruoan. Aitoutta edustivat myös friikit, niin kuin Tapparaa palvovaa humalainen kerrostalosatanisti, joille oli lupa naureskella helsinkiläissohvilla.

Sellainen on muu Suomi. Alentuvan eksotisoinnin ja naureskelun kohde, jonne suunnataan vasta, kun on allekirjoitettu sopimus, että sinne joutuu menemään.

Madventuresin tuotantoyhtiö on taustalla myös, kun kaksi Tervoa kiersi pitkin Suomea todistamassa rakkauttaan itseensä.

Tervo 1, kirjailija Jari Tervo, ja Tervo 2, luova johtaja Jani Halme, ovat omassa Suomi-sarjassaan ”tosisuomalaisuutta etsimässä”. Projekti on kunnianhimoinen, koska on haasteellista löytää mitään, jos ei näe muuta kuin itsensä.

” Kamera kohdistuu edelleen kahteen Äijään jaarittelemassa Isoista Asioista, olut maistuu, naisia ei näy missään paitsi tarjoilijoina, ei muita tarvitakaan, miehelle riittää puhekumppaniksi mies itse ja paras dialogi on miehen monologi.

Tervojen ohjelman idea on napattu The Trip -sarjasta, jossa kaksi lahjakasta brittinäyttelijää näyttelevät itseään. Tervot eivät osaa näytellä, joten jäljelle jää vain kaksi hidasta miestä, joille Suomi on jotain, jonka peittää kymmenen jakson ajan Tervoilla.

Tervo 1 on vuosikymmeniä myöhässä keksinyt tuohtua 70-luvun suomettumisesta niin kuin olisi itse löytänyt sen. Samaan aikaan Tervot ovat antaneet kasvonsa tv-sarjalle, joka voisi olla TV2:n 70-luvun tuotannosta, ja ehkä juuri siinä on Tervo ja Halme tosisuomalaisuutta etsimässä -ohjelman suuri totuus.

Paljon ei ole 50 vuodessa muuttunut. Kamera kohdistuu edelleen kahteen Äijään jaarittelemassa Isoista Asioista, olut maistuu, naisia ei näy missään paitsi tarjoilijoina, ei muita tarvitakaan, miehelle riittää puhekumppaniksi mies itse ja paras dialogi on miehen monologi.

Jos Tervoille Suomi oli Kekkonen, nyt Suomi on Tervo, joka sanoo: ”Kyllä. Helsingissä. On. Paljon. Vihreyttä. Varsinkin. Valtuustossa.” ja Tervo, joka vastaa itselleen: ”Hehehehe”.

Kirjoittaja on kirjailija ja käsikirjoittaja.