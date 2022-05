4 isoa syytä, miksi apinarokko ei voi olla uusi korona

Apinarokosta ei todennäköisesti ole uudeksi koronapandemian kaltaiseksi kriisiksi. Kokosimme syyt, sille miksi suureen huoleen ei ole syytä.

Apinarokko herättää maailmalla huolta, ja nyt ensimmäinen tapaus on mitä ilmeisimmin todettu myös Suomessa. Euroopassa Britannia, Espanja, Portugali, Belgia, Ranska, Saksa, Alankomaat, Italia, Ruotsi ovat jo aikaisemmin kertoneet apinarokkotartunnoista.

Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti muistuttaa, että epidemia on vielä suhteellisen tuore, ja siksi tilanteen seuraaminen ja varovaisuus ovat paikallaan.

Apinarokosta ei kuitenkaan uskota muodostuvan uutta koronan kaltaista pandemiaa. Kokosimme syyt sille, miksi apinarokko ei ole uusi korona.

1. Apinarokko tunnetaan paremmin kuin korona

Ensimmäiset havainnot Kiinassa leviävästä mysteeriviruksesta alkuvuodesta 2020 herättivät hämmennystä, sillä koronaviruksen luonteesta ei tiedetty paljoakaan. Epäselvyyttä oli aluksi siitäkin, tarttuuko se ylipäätään ihmisestä toiseen.

Apinarokko sen sijaan tunnetaan 50-luvulta asti, ja sen diagnostiikka on olemassa, mikä tarkoittaa, että tauti kyetään tunnistamaan tehokkaasti.

Koronapandemian aikana jyllännyt SARS-CoV-2 on RNA-virus. RNA-virukset muuntuvat nopeasti ja muunnosten perässä pysyminen vaatii jatkuvaa seurantaa.

Apinarokkovirus on DNA-virus ja muuntuu paljon hitaammin, ja siksi radikaalit muutokset epidemian kulussa ovat epätodennäköisempiä. Juuri nyt ei ole näköpiirissä, että apinarokkovirus alkaisi tartuttamaan laajoja kansanjoukkoja.

– Tai jos näin tapahtuisi, niin olisi ehkä jo tapahtunut, kun tämä on jo joitakin viikkoja Euroopassakin ollut, zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti toteaa.

2. Apinarokkoon on rokote

Koronarokote kehitettiin melko nopeasti, mutta aikaa se silti vei. Sillä aikaa korona levisi laajasti ympäri maailmaa.

Apinarokkoon tepsivät samat rokotteet kuin isorokkoon, joka saatiin niiden avulla kitkettyä maapallolta kokonaan. Isorokkoa vastaan rokottaminen lopetettiin Suomessa 1980, mutta rokotteita on periaatteessa jo valmiina.

– Olkoonkin, että osa niistä rokotteista, joita Suomessa on varastoitu, ovat sellaisia, joissa on sivuvaikutusta vähän enemmän. Siitäkin on kehitetty vähän parempia versioita, Vapalahti sanoo.

Olli Vapalahti toimi Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professorina.

Myös lääkeaihioita apinarokon hoitoon on olemassa, vaikka varsinaista lääkettä ei toistaiseksi olekaan.

3. Tarttuminen vaatii lähikontaktin

Koronavirus leviää pieninä aerosoleina hengitysteitse ja itämisaika on joitakin päiviä. Apinarokon leviäminen sen sijaan vaatii hyvin tiiviin lähikontaktin. THL:n mukaan valtaosa nyt todetuista tapauksista liittyisi miesten välisiin sukupuoli­kontakteihin.

– Toki myöskin hengitysteitse tämä voi tarttua, muttei ilmeisesti samalla tavalla kuin SARS-CoV-2, sanoo Olli Vapalahti.

Aivan kaikkea apinarokon leviämisestä ei tiedetä, mutta nykytilanne on Vapalahden mukaan sellainen, ettei tauti tartu mukaan herkästi lähikaupasta.

Husin infektioylilääkäri Asko Järvinen sanoi aiemmin IS:lle, että kasvomaskeille tuskin tulee tarvetta apinarokon kohdalla.

Huono skenaario olisi Vapalahden mukaan se, että tauti jäisi kiertämään pysyvästi, jolloin virus jatkaisi muuntumistaan.

– Kyllä näitä sukupuolitautejakin on jo ihan tarpeeksi, että ei tässä uutta tarvita.

4. Apinarokko tarttuu näkyvin ja selkein oirein

Koronapandemia on ollut laaja osin siksi, että monet ihmiset levittävät virusta tietämättään jo ennen oireiden puhkeamista. Myöskään lievien oireiden ilmaannuttua ei voida yleensä ilman testiä todeta, että kyse on juuri koronaviruksesta.

Apinarokko sen sijaan on tautina tunnistettava, ja rakkulat ovat useimmiten helposti havaittavissa. Tyypillisiä apinarokon oireita ovat rakkulat, kuume, pään- ja lihassärky sekä imusolmukkeiden turpoaminen.

– Oireettomat henkilöt eivät pääsääntöisesti apinarokkoa levitä, vaan leviäminen tapahtuu siinä vaiheessa, kun oireita havaitaan, Vapalahti toteaa.

Tämä tekee epidemiasta Vapalahden mukaan huomattavasti helpomman hallita, kun normaalit sairastuneiden karanteenit riittävät leviämisen rajoittamiseen. Yhteiskuntaa ei siis ole todennäköisesti tarpeen koronapandemian tapaan laajamittaisesti sulkea.