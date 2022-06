Suomalaistutkijat löysivät hoidon parantumattomaan lihassairauteen – voi auttaa myös Alzheimeriin

Akatemiaprofessori Anu Wartiovaaran tutkimusryhmä havaitsi, että suuret annokset B3-vitamiinia auttoivat lihassairauteen, johon ennen ei ollut hoitoa. –Aineenvaihdunta on seuraavan vuosikymmenen kuumin aihe, sanoo Wartiovaara.

Nyt ollaan suuren äärellä.

Isoista annoksista B3-vitamiinia voi olla apua monissa ikään liittyvissä sairauksissa.

Suomalaistutkijat osoittivat jo, että se pätee harvinaiseen lihassairauteen. Parhaassa tapauksessa ihminen, joka aiemmin pystyi kävelemään vain satoja metrejä, kulki vitamiinia saatuaan kilometrejä.

– Pystyimme korjaamaan aineenvaihduntaa. Se oli merkittävää, koska taudille ei ole ollut mitään hoitoa aikaisemmin, sanoo akatemiaprofessori Anu Wartiovaara.

Ihmisillä tehdyt tutkimukset viittaavat siihen, että hyötyä voidaan saada myös Parkinsonin taudissa. Eläintutkimusten pohjalta näyttää, että apua voidaan saada myös rappeutumatauteihin, joita ovat esimerkiksi Alzheimer, osa syövistä ja sydän- ja verisuonitaudit. Se voi auttaa myös pitkäikäisyyteen – siitäkin on paljon tutkimusta tekeillä.

Apu voi löytyä oikeasta määrästä B3-vitamiinia.

– Kutsun tätä usein metaboliseksi ohitusleikkaukseksi, aineenvaihdunnan ohitusleikkaukseksi. Että pystymme uudelleen ohjaamaan elämän virtaa, hän sanoo valoisassa työhuoneessaan Helsingin yliopiston Biomedicumissa.

– Toki jos sairaus on jo johtanut esimerkiksi solujen kuolemaan, ei mikään aineenvaihdunnan korjaus tuo niitä takaisin, hän lisää.

Kaleidoskooppimainen kuva verkkokalvosta.

Peruskuvio on siis yksinkertainen, kunhan ensin hahmottaa, mitä on solujen aineenvaihdunta.

Wartiovaara vertaa sitä kaleidoskooppiin, lasten kaukoputkileluun, jossa solun osaset järjestäytyvät monimutkaisen kauniiksi, liikkeessä oleviksi kuvioiksi.

Sairaus muuttaa järjestystä kudoksessa. Laittaa palaset uuteen asentoon.

– Me haluamme tietää, mitkä ovat nämä säätelijät, jotka muuttavat kaleidoskoopin kuvion takaisin elimen kannalta järkeväksi, terveeseen muotoon, Wartiovaara kuvaa.

B3-vitamiini muuttuu elimistössä nad-molekyyliksi, joka on monessa kuvion risteyskohdassa. Se auttaa tärkeitä aineita kulkeutumaan oikeisiin paikkoihin solussa.

Rappeumataudeissa nadia kuluu todella paljon, sillä kudosten korjaus kuluttaa sitä. Silloin se ei pysty hoitamaan tehtäväänsä säätelijänä. Mutta solun aineenvaihdunta voidaan saada takaisin tasapainoon ja vähentää oireita, kun ihmiselle annetaan oikea määrä nadia, jota kudokset tekevät B3-vitamiinista.

Anu Wartiovaara on onnellinen siitä, että on saanut tuloksia, joista tullaan saamaan suoraa hyötyä potilaille.– Missioni elämässä on, että tätä meidän mekanistista tutkimusta voidaan käyttää potilaiden diagnoosiin ja hoitoon, sehän on se mitä haluan tehdä molekyylilääkärin työssä.

Toissa vuonna Wartiovaara tutkimusryhmineen teki kaksi merkittävää läpimurtoa. Hän julkaisi Eija Pirisen kanssa tutkimuksen, jossa osoitettiin B3-vitamiinin antamisen lisänneen elimistön nad-tasoja ja voimistaneen lihaksia ja vähentäneen maksan rasvoittumista potilailla, jotka kärsivät harvinaisesta mitokondriaalisesta lihassairaudesta.

Toinen mullistus oli laboratoriotesti. Tutkimusryhmän biokemisti Lilja Euro onnistui kehittämään metodin, jolla pitoisuuksia pystytään mittaamaan yksinkertaisella verikokeella.

Tämä on iso askel ja tuo nad-testit lääkärien ja potilaiden ulottuville jo piankin. Aiemmin elimistön nad-pitoisuuksia voitiin analysoida luotettavasti vain miljoonan euron tutkimuslaitteella, eikä testejä ollut lääkäreiden käytössä.

– Tuomme nyt työkalun tutkijoille, jotta voidaan selvittää, missä taudeissa nad-aineenvaihdunta on muuttunut ja B3-hoidosta voi olla hyötyä, Wartiovaara täsmentää.

Wartiovaara perusti joidenkin ryhmänsä jäsenten kanssa yrityksen, Nadmedin, kehittämään verinäytetestiä lääkärien ja tutkijoiden käyttöön. Hän on hallituksen puheenjohtaja, mutta ei osallistu käytännön toimintaan. Firmaa pyörittää talouden taitava toimitusjohtaja Jari Närhi.

CE-laatumerkki saatiin juuri, ja testi on jo käytössä monissa paikoissa ympäri maailmaa. Syksyllä toiminta lienee vielä paljon laajempaa.

Norjasta julkaistiin jo tutkimus, jossa todettiin nadin antamisen olevan lupaava hoito Parkinsonin tautiin.

– Yhteistyötä on käynnissä tosi moneen suuntaan, mutta en halua puhua tutkimuksista ennen kuin on tuloksia, Wartiovaara sanoo.

Vielä on aikaista sanoa, mihin sairauksiin nadista voisi olla apua. Eläinkokeiden ja tautimallien perusteella voi olettaa, että nad-tiedosta voidaan saada apua myös esimerkiksi sydän- ja verisuonitautien, diabeteksen, Alzheimerin ja joidenkin syöpien hoitoon.

Helsingin yliopiston ja Husin yhteisessä projektissa tutkitaan nadin vaikutusta long covidiin.

Samaan hengenvetoon hän muistuttaa, että tietoa tarvitaan lisää.

” Se ei ole vain niin, että kaikki syömään B3-vitamiinia.

– Olen varovainen, haluan ensin nähdä ja analysoida. Tiedetään, että monissa syövissä on dna-korjausvaurioita, joiden korjaus kuluttaa nadia. Kuitenkin mitokondrioiden aktivointi on joissakin syövissä haitaksi. Se ei ole vain niin, että kaikki syömään B3-vitamiinia.

– Se on lääke muiden joukossa, ja sitä tulee syödä vain silloin, jos tasot ovat alentuneet.

Vaikuttavat annokset ovat todella suuria. Lihastautitutkimukseen Wartiovaara valitsi nadin lähteeksi vitamiinimuodon, jota on käytetty yli 50 vuotta korkeaan kolesteroliin. Potilaille annettiin B3-vitaminia saman verran kuin aiemmin kolesterolin laskemiseen eli hurja määrä verrattuna normaaliin suositukseen saannista, joka on alle 20 milligrammaa. Selkeä vaikutus nähtiin mitokondriotautipotilailla jo neljässä kuukaudessa.

– En usko että näin suuria annoksia tarvitaan, ja tutkimmekin nyt, mikä annos mitokondriotaudeissa olisi riittävä. Tarpeessa voi olla myös yksilöllisiä eroja.

Verikoe mahdollistaa täsmähoidot.

Aivojen astrosyyttisolujen verkosto.

Nad on kansainvälisestikin kiinnostava. Etenkin Yhdysvalloissa tutkitaan kiihkeästi sen vaikutusta pitkäikäisyyteen. Jos ihminen syö niukasti, nad-pitoisuus nousee, ja eläinmalleissa paaston on todettu pidentävän elinikää. Korkea nad puolestaan saa solun toimimaan kuin paastossa.

– Tässä on ympärillä tosi paljon hypea. On nad-guruja, joilla on 100 000 seuraajaa Twitterissä ja jotka myyvät erilaisia nadin lisääjiä ilman tietoa vaikutuksista, Wartiovaara kertoo.

Wartiovaara itse lähtee siitä, että hänen tutkimuksensa palvelee ensisijaisesti lääketiedettä.

– Ja sitten jos näyttää siltä, että nadista voi olla joihinkin, ihan normaaleihin ikääntymiseen liittyviin ongelmiin hyötyä, niin sitten totta kai kuluttajien käyttöön yhtä lailla. Mutta lääketieteestä lähtien, haitat tuntien.

Monet lääketehtaat ovat kehittelemässä omia nadin lisääjiään, ja Nasakin testaa niitä astronauteille. Wartiovaaran ryhmän käyttämä niasiini aiheuttaa sivuvaikutuksena mm. punastelua ja ihon kihelmöintiä.

Wartiovaara ei kehota aloittamaan B3-vitamiinilisän nauttimista ilman keskusteluja lääkärin kanssa, sillä korkea nad voi vahingossa vaikuttaa myös muiden lääkkeiden pitoisuuksiin.

– Suosittelen että lääkärin kautta, mutta sitähän en voi kontrolloida.

– Isot annokset ovat kuin lääke, silloin täytyy tietää mitä tekee. Sanon aina potilaillekin, että ottavat annoksia seurannassa ja välillä käyvät labrakokeissa ja joku lääkäri katsoo tilanteen.

Haittavaikutuksia voivat olla esimerkiksi hemoglobiinin lasku ja kihtioireiden paheneminen.

Wartiovaara ei suostu suoraan sanomaan, syökö hän itse nad-lisää.

– Mitattu on, ja sen perusteella tein johtopäätöksiä, hän sanoo hymyillen.

Anu Wartiovaaran mukaan aineenvaihdunta tulee olemaan polttava puheenaihe lääketieteessä lähivuosina.

Wartiovaarasta piti tulla potilaita hoitava lääkäri, mutta tutkimus vei mennessään. Hän teki väitöskirjansa Leena Palotien laboratoriossa Helsingissä.

– Olen sanonut että aineenvaihdunta on seuraavan vuosikymmenen kuumin aihe. Geenejä on tutkittu pitkään, mutta nyt päästään uudelle säätelyn tasolle. Siellä on tosi paljon potentiaalisia hoitokohteita, kunhan vain tasan tiedetään, mihin kohtaan pystytään vaikuttamaan. Mikään yksittäinen lisä tai vitamiini ei ole hyväksi kaikille.

– Nyt meillä on työkalut analysoida aineenvaihduntaa ja meillä on omat tautimallimme, joita olemme ryhmässämme kehitelleet 15 vuotta, ne ovat aika ideaalit. Saamme päivittäin lisää tietoa. Me olemme maailman johtavia ryhmiä alallamme.