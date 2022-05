Apinarokko saapui Suomeen – ylilääkäri vastaa polttaviin kysymyksiin

Husin infektioylilääkäri uskoo, että apinarokkotapaukset jäävät Suomessa yksittäisiksi.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) tiedotti keskiviikkona päivällä, että aikuisella miespotilaalla on todettu orthopox-ryhmään kuuluvan viruksen aiheuttama tartunta.

Tartunnan epäillään olevan apinarokkoa, sillä apina- ja isorokkovirukset ovat orthopoxviruksia. Näytteen sekvensointi valmistuu loppuviikolla.

Lue lisää: Onko apinarokosta syytä huolestua? 9 kysymystä ja vastausta uudesta vitsauksesta

Husin mukaan tartunta on saatu Eurooppaan suuntautuneella matkalla. Kotihoidossa olevalla potilaalla on rakkuloita ja korkea kuume, mutta muutoin hän voi hyvin. Tartunnan saaneen lähikontaktit on jäljitetty ja heidät on ohjeistettu, jotta tartunta ei leviä.

Kysyimme Husin infektioylilääkäri Asko Järviseltä apinarokosta.

Oletko yllättynyt apinarokon leviämisestä Suomeen?

– Tämä ei ole odottamatonta, kun katsotaan, miten monessa maassa apinarokkoa on todettu, Järvinen sanoo.

Apinarokkoa on esiintynyt tähän asti pääasiassa Länsi- ja Keski-Afrikassa, jossa se on tarttunut villieläimestä ihmiseen. Nyt tauti leviää Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa, jossa on todettu useita kymmeniä apinarokkotapauksia viime viikkojen aikana.

Kuinka helposti tauti leviää?

– Tauti on kohtalaisen huonosti tarttuva. On katsottu, että tämä vaatii hyvin läheisen kontaktin. Iso osa tartunnoista on seksikontakteihin liittyviä, joissa on läheiset limakalvokontaktit.

Apinarokko saattaa kuitenkin levitä myös pisaratartuntana. Voiko tauti levitä vaikka väkijoukossa? Suojaako maski?

– En usko, että tarvitsee alkaa maskeja käyttää. Mikäli tauti leviäisi väkijoukosta, olisimme nähneet tartuntoja huomattavasti enemmän.

Onko tästä tulossa uusi epidemia?

– Epidemiahan tässä on käynnissä, mutta se näyttää olevan aika rajattu. En usko, että tässä on Suomessa väestölle uuden tartuntataudin riskiä.

Miksi apinarokko leviää juuri nyt?

– Tässä on käynyt niin, että monen sattuman kautta virus on onnistunut pääsemään yksilöön, jolla sitten on kontakteja hyvin laajalti ja uudet kontaktit ovat levittäneet tautia. Vaikuttaa useamman sattuman kaupalta.

Mitä sanoisit niille, jotka ovat nyt huolissaan?

– En olisi huolissaan. Näyttäisi siltä, että suurin osa tapauksista on levinnyt miesten välisessä seksissä. Riski taudin leviämiseen muuhun väestöön on tämän hetken käsityksen mukaan käytännössä olematon.

Onko mahdollista, että tauti muuttuu vaarallisemmaksi?

– Tämän hetkisten tietojen mukaan näyttäisi, että ei – virus ei ole muuntunut. Tässä on poikkeuksellinen tartuntaketju, kun tämä on lähtenyt ihmisestä toiseen leviämään. Leviämiset ovat olleet yksittäisiä.

Voiko korona-ajalla on jotain tekemistä apinarokon leviämisen kanssa? Myös koronaviruksen epäillään levinneen villieläimestä ihmiseen.

– Koronavirukseen tämä ei liity muuten kuin niin, että ihmisillä on nyt tarve olla kontaktissa toistensa kanssa, kun kontaktit ovat jääneet vähäisemmiksi.

– Mutta kyllähän me koko ajan olemme aika läheisessä kontaktissa eläinten kanssa. Kun ihmiskunnan koko kasvaa, niin tämän tyyppisten tapahtumien todennäköisyys on koko ajan kasvanut.

Apinarokkotartunnan saaneelle voi kehittyä vesirokkoa muistuttavia, rakkulamaisia ihomuutoksia erityisesti kasvoille, mutta niitä voi olla myös muualla keholla sekä sukuelinten alueella.

Ovatko jotkut paremmin suojassa apinarokolta kuin toiset?

– Meillä Suomessa osa ennen 1970-luvun alkua syntyneistä on saanut isorokkovirusrokotteen. Todennäköisesti he ovat aika hyvin tältä apinarokolta suojassa. Eli todennäköisesti isorokkovirusrokote antaa jonkinlaisen suojan.

Hus seuraa nyt apinarokon tilannetta Suomessa. Miltä tulevaisuus näyttää?

– Tartunnan saaneella on muutama lähikontakti, mutta he ovat olleet kuitenkin etäällä eli pidämme tartuntariskiä hyvin hyvin pienenä. Pidän todennäköisenä, ettei tästä yksittäistapauksesta tule jatkotartuntoja.

– Mutta koska tauti on sen verran laajalle levinnyt maailmalla, tartuntaketjut tuskin ovat täysin katkenneet. Joten voi tänne Suomeen joku tai jokunen muukin tapaus ilmaantua.

Lue lisää: Lähtikö apinarokko leviämään kahdesta viruslingosta?

Lue lisää: Apinarokko jatkaa leviämistään: Uudet maat kertoneet sairastuneista

Lue lisää: WHO: Apinarokko­tartuntoja ihmisillä jo 11 maassa, jossa tautia ei tavallisesti ole

Lue lisää: Harvinaisia apina­rokko­tapauksia havaittu ympäri Eurooppaa, Yhdys­valloissa ensimmäinen tapaus – tällainen tauti se on