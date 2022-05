Isäntä vähensi karjansa puoleen, koska hanhet söivät rehut

”On kuin heinäsirkkaparvi lentäisi koko ajan yläpuolella”, parikkalalainen maanviljelijä Kari Pekonen sanoo.

Parikkalassa asuva Kari Pekonen on kolmannen polven maanviljelijä. Hänen isoisänsä osti sodan jälkeen nykyisen tilan, ja jokainen sukupolvi on kehittänyt viljelyä edelleen.

Paheneva valkoposkihanhiongelma on saanut Pekosen tekemään raskaan päätöksen. Hän on luopunut suuresta osaa karjastaan.

Parikkalan hanhiongelmasta kirjoitti ensin Maaseudun Tulevaisuus.

Hanhet syövät Pekosen mukaan pelloilta kaiken heinän niin, ettei lehmille riitä talveksi syötävää.

– Vähensin puolet elukoista viime syksynä. En tiedä, paljonko pitää tänä syksynä vähentää.

Vuosi sitten Pekosella oli kasvatuksessa 300 lihanautaa ja niiden lisäksi emolehmiä. Viime talvena hänellä oli 140 lihanautaa, ensi talveksi saattaa hänen mukaansa jäädä vain 40.

Hanhiongelma on iskenyt pahiten lihanautoihin. Pekosen pitäisi kerätä heinäpinta-alasta rehut karjalle, mutta hanhet syövät rehuista 85 prosenttia.

ValkoposKihanhien muuttoreitti etelästä Jäämeren pesimäalueille kulkee itärajan lähellä ja Parikkalan peltojen kautta.

Hanhiongelma on Pekosen mukaan pahentunut koko ajan.

– Ensi alkuun ei ollut kuin muutama kymmenen hehtaaria tuhoja, mutta tänä vuonna on tuhoja 160 hehtaarilla.

Pekonen kertoo, että viikko sitten hanhilla oli kokoontuminen Parikkalassa. Lintuharrastajat laskivat, että 40–50 prosenttia Venäjän hanhikannasta on Kiteen ja Parikkalan alueella.

Kappalemääränä se tarkoittaa 400 000–600 000 hanhea.

– On kuin heinäsirkkaparvi lentäisi koko ajan yläpuolella, Pekonen kuvaa tunnelmaa.

Hän arvelee, että jos lintupopulaatio tästä edelleen kasvaa, hanhilta loppuu eväs Parikkalasta ja Kiteeltä. Linnut leviävät muualle Suomeen.

Pekosen tila sijaitsee Parikkalan pohjoisosassa, lähellä Kiteen rajaa. Pahimmat hanhiongelmat ovat juuri Parikkalan ja Kiteen alueella.

Hanhien kannalta seutu on ihanteellista levähdysaluetta. On järviä, joilla levätä, ja peltoja, mistä saa syötävää.

Tungosta suomalaisten pelloille on tuonut se, että rajan takana Venäjällä ei peltoja paljon viljellä.

– Hanhilla ei ole Venäjällä syömistä, eivät ne pajukkoon mene, Pekonen sanoo.

Parikkalaan vuoden ensimmäiset valkoposkihanhet alkavat saapua toukokuun alussa. Suurin pyrähdys alkaa äitienpäivän tienoilla, ja lintusesonkia kestää säästä riippuen viikosta kahteen.

Pekonen kertoo, että hanhet syövät joka paikasta. Ensin ne syövät järvien lähistöt ja sitten ne siirtyvät edemmäs vesistöstä.

– Kolme neljä päivää, kun on mennyt, ja peltoon on kasvanut hieman uutta, hanhet menevät sinne uudestaan ja aloittavat kierroksen alusta. Minunkin jotkut pellot ne kävivät syömässä viisi kertaa.

Jos on ensimmäisen vuoden nurmi, joka on viime vuonna kylvetty, se menee pahimmillaan mullokseksi.

– Heinän pituuden pitäisi olla tähän aikaan vuodesta toista kymmentä senttiä, siellä on nyt ehkä kahta kolmea senttiä.

Pekonen sanoo, että pelto näyttää vihreältä, mutta täyttä määrää heinää ei tule. Sato jää Pekosen arvion mukaan alle puoleen normaalista.

Kierre on valmis. Ilman heinää ei eläimiä syötetä. Jos ei ole eläimiä, millä lannoittaa viljelyksiä. Karjalta saa lantaa kasvuun.

Parikkalassa on 10 000 hehtaaria peltoa viljelyksessä. Pekonen veikkaa, että tänä vuonna hanhet tuhoavat pelloista 3000–4000 hehtaaria.

Pekosella on viljelypinta-alaa 250 hehtaaria, josta nurmella on 180. Kaikki pellot ovat luomussa.

Nautoja Pekonen ei pysty siirtämään luomuun hanhien takia.

– Pitäisi olla laidunlohkoja reilusti, mutta jo siellä ei ole syömistä, miten minä rehun teen.

Pekonen ei ole moneen vuoteen enää kylvänyt viljaa oikeaan aikaan keväällä, sillä hanhet tulevat juuri, kun vilja on nousemassa oraalle, ja syövät viljan.

Sama tilanne on syksyllä, kun hanhet lähtevät paluumatkalle. Ne pysähtyvät Parikkalan ja Kiteen alueella ja syövät kaiken pellosta.

– Tällä seudulla ei voi käytännössä enää viljellä ruista eikä mitään syyskasveja. Hanhet tuhoavat osan syksyllä ja lopun keväällä.

Pekonen ei keksi, mitä pelloilla voisi turvallisesti viljellä. Pitäisi olla sellainen kasvi, jonka voi kylvää niin myöhään, etteivät hanhet tuhoa alkuun lähtevää kasvustoa.

On öljyhamppua ja erikoiskasveja, mutta kysymysmerkki on, minkälainen on niiden markkina.

– Eikä niillä ainakaan turvata Suomen ruokahuoltoa.

Kiteen Tolosenmäki on valkoposkihanhien suosima syömäpaikka.

Parikkala sijaitsee Laatokan ilmaston vaikutuspiirissä ja viljelyolot olisivat Pekosen mielestä ihanteellisia. Hanhien takia viljelijät eivät voi hyödyntää kaikkea viljelykapasiteettia.

– Sadot laskevat ja pahimmillaan joku tukitarkastaja sanoo, että et ole viljellyt hyvin, koska hanhet tuhoavat peltoja, Kari Pekonen tilittää.

Hanhien karkottamiseksi on kehitetty erilaisia lintuystävällisiä keinoja, kuten hanhipaimenia ja uusimpana keksintönä drone.

Pekonen sanoo, että hän on vuosien varrella kokeillut monenlaista konstia, mutta hanhet tottuvat kaikkeen.

– Veikkaan, että droneen ne tottuvat kahdessa kolmessa vuodessa. Ne huomaavat, ettei drone oikeasti hyökkää niiden kimppuun.

Koira voisi periaatteessa karkottaa lintuja pellolta, mutta niitä ei saa pitää alueella vapaina, sillä koirien pitämisen katsotaan hanhien häiritsemiseksi.

Pekonen lisää, että hanhien valtaamat alueet ovat niin laajat, ettei mistään löydy sellaista koiralaumaa, joka jaksaisi juosta pelloilla tuntikaupalla hanhia karkottamassa.

Hanhien vähentämiseksi voi hakea karkotus- ja tappolupaa, mutta sen saaminen Pekosen mielestä on yhtä paperisotaa.

Hanhien karkottamiseen pitää anoa lupaa Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Luvan saaminen kestää Pekosen mukaan vähintään seitsemän kuukautta.

Pekonen muistelee, että kun hän sai viimeksi karkotus- ja tappoluvan, luvassa oli 23 ehtoa.

Lintua ei esimerkiksi voinut nostaa maasta ennen kuin siihen laittaa rannekkeen.

Lintuja ei saanut kukaan syödä, vaan ne piti hävittää polttamalla tai hautaamalla. Joka päivä piti tehdä hätistämisestä ja ampumisesta tarkka raportti.

Pekonen lisää, että vaikka saisi karkotusluvan, viljelijän pitäisi olla 18 tuntia vuorokaudessa kiertämässä peltoja. Hän ihmettelee, missä välissä hän tekee viljelytyöt.

– Sitten sanotaan, että palkkaa hanhipaimen. Tämä ala ei tarvitse enää yhtään kuluja lisää. Ensi talvena on menossa tiloja konkurssiin.

Pekonen povaa, että ensi talvena nähdään, että ruoka kallistuu reippaasti eikä kaikkia tuotteita ole kaupan hyllyillä.

Pekonen sanoo, että ruokaturva ei paina mitään, kun vihreät pääsevät valtaan.

– Meillä on vihermafia Suomen virastoissa.

Pekosen mielestä Suomessa asioiden pitäisi sujua samalla tavalla kuin muissa EU-maissa. Jos hanhia on pellolla satoa tuhoamassa, niitä pitäisi voida ampua.

Komissiokaan ei ole kieltänyt hanhien ampumista eikä vaadi Suomelta nykyisen kaltaista sääntelyä, Pekonen muistuttaa.