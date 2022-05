Seppo Varjuksen kolumni: Apinarokko oli viikon sana – näin taudit rankaisevat ihmiskuntaa

Sota ja sairaus kulkevat yhdessä. Ihmiset toimivat vastoin parempaa tietoaan.

Kuluneen viikon tauti oli apinarokko. Afrikasta lähtöisin olevaa sairautta havaitaan äkkiä ympäri maailmaa, Suomessakin.

Kuulostaa karmealta. Koronaviruskin vielä jyllää kaikkialla. Euroopassa se tosin on unohtunut Venäjän Ukrainan sodan jylyyn.

Kaksi vuotta käpristeltiin koronan pelossa. Ei enää huvita sitä samaa: matkustusrajoituksia, käsien pesuja, sulkuja. Taasko mennään?

Ei vaikuta siltä. Apinarokko vaikuttaa selvästi koronaa huonommin tarttuvalta. Koronavirus tarttuu ilmateitse, apinarokon leviämismekanismit ovat mutkikkaampia.

Apinarokko ei tunnu kovin helposti vaarantavan terveen aikuisen henkeä. Aiemmin saatu isorokkorokote saattaa ehkäistä sen tarttumista vanhempiin ikäpolviin.

Tauti ei ole lääkäreille uusi. Ihmetystä herättää lähinnä miksi se on juuri nyt lähtenyt leviämään.

Ilmeinen tekijä on matkustuksen elpyminen. Yhä useampi ihminen liikkuu taas entistä nopeammin ja tapaa paljon uusia ihmisiä. Välillä tartuttaakin.

Pandemiassa ei ole kyse vain viruksesta, se opittiin koronasta. Tarvitaan oikeita olosuhteita ja liikkuvia ihmismassoja.

Nykyajan pahin pandemia espanjantauti käynnistyi, kun Yhdysvalloista laivattiin ensimmäiseen maailmansotaan virusta kantavia sotilaita. Aiemmin sotajoukot eivät liikkuneet valtameren yli niin vikkelästi. Lopulta tauti kävi läpi koko maailman kuten koronakin. Sitä vastaan vain ei ollut rokotteita.

” Idiotismin määrä maailmassa vaikuttaa vakiolta.

Euroopan sydämessä käydään parhaillaan suurimpia taisteluja toisen maailmansodan jälkeen. Ukrainassakin sota liikuttaa ihmisvirtoja edestakaisin. Siviilit tietysti pakenevat sotaa. Sotilaat matkaavat taisteluun joko vakaumuksen vuoksi tai siksi, että heidät sinne pakotetaan. Sota ja sairaus kulkevat yhdessä.

Onneksi Euroopan terveysviranomaiset ovat nyt pandemian jäljiltä valppaita ja hyvin varustettuja.

Yhä suurempi riski pandemian synnylle on aivan vapaaehtoinen matkustaminen, turismi. Turismille taas pandemia on suuri riski. Jos se toistuisi toisen taudinaiheuttajan vuoksi heti koronan jälkeen, osa matkustusrajoituksista voisi jäädä todella pysyviksi.

Ihmisiä on paljon ja he kuluttavat paljon luontoa. On esitetty ajatus, että taudit ovat luonnon tapa pitää liian suuriksi kasvavat populaatiot kurissa. Eläimet vain lisääntyvät, eivätkä tiedä ehkä vaarantavansa luonnon tasapainoa. Kun tauti ilmaantuu, ne eivät sellaista tunnista ja yrittävät jatkaa elämistä kunnes kuolevat tautiin. Eivät ne sille mitään voi.

Ihminen tunnistaa vaaran ja voi hoitaa ja torjua tauteja. Ihminen tietää myös käyttävänsä liikaa luonnonvaroja ja tuhoavansa luontoa. Sekin tiedetään, mitä asialle pitäisi tehdä. Eri juttu on, tehdäänkö.

Apinarokon ounastellaan leviävän mm. sukupuoliyhteydessä. Tämä on jo langettanut taudille samankaltaista häpeäleimaa kuin hiville ja aidsille neljä vuosikymmentä sitten. Tuolloin tauti herätti moraalista hysteriaa. Sairastuneet olivat vastenmielisen pilkankin kohteina.

Voisi toivoa ihmisten älyn ja empatian tässä välissä kehittyneen. Varmuutta tästä ei ole, koska idiotismi vaikuttaa vakiolta. Pian nähdään.