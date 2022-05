Hymypatsas tuo taas iloa ja pahaa mieltä, kerro oma kokemuksesi

Hymypatsas menee väärille tyypeille, kasvattajat arvostelevat Helsingin Sanomissa. Perinteen puolustajiakin riittää. IS kerää lukijoiden kokemuksia.

Luokan mallioppilaille jaettava hymypatsas herättää sen verran pahaa verta, että osa kouluista on luopunut hymypatsaan jakamisesta.

Asiasta kertoo muun muassa Helsingin Sanomat.

Palautetta ovat antaneet lasten vanhemmat, joiden mielestä hymypatsas suosii joitakin lapsia ja syrjii muita.

Vanhasta 1950-luvulta juontavasta perinteestä on luopunut Helsingin Sanomista muun muassa Helsingin Käpylässä toimiva yhtenäiskoulu.

– Patsas ei ole kollektiivinen koskaan. Tämä se on, mikä siinä hiertää. Kukaan ei voi olla reipas, avulias, hymyileväinen ja sosiaalinen yksin, ylivertainen, sanoo koulun johtokunnan puheenjohtaja Sanna Valtonen Helsingin Sanomissa.

Lehden haastattelema kasvatuspsykologian professori Niina Junttila sanoo, että patsas suosii ulospäin suuntautuneita oppilaita, joilla on hyvät sosiaaliset taidot.

Ujompi tai arempi oppilas ei ehkä uskalla tuoda hyviä puoliaan esiin isossa luokassa. Hän voi jäädä aina palkitsematta.

Toimittaja-valmentaja Anna Perho kertoo Instagramissa saaneensa patsaan luokkansa kolmantena tyttönä. Hänen luokallaan oli yhteensä kolme tyttöä.

Perho ihmettelee HS:n haastattelemien ammattikasvattajien perusteluja patsaan ongelmallisuudesta.

Ammattikasvattajien mukaan patsaalla palkitaan sosiaalisesti lahjakkaita ja patsaan saattaa saada väärä tyyppi. Lisäksi heidän mielestään lapsia ei saisi palkita henkilökohtaisista ominaisuuksista, vaan asioista, joita he ovat oppineet.

– Sosiaalisuus on termi, joka taivutetaan usein tarkoittamaan suuna päänä sähläävää mölyapinaa, Anna Perho kommentoi.

– Mutta aito sosiaalinen taitavuus on ystävällisyyttä, joustavuutta ja tervettä kiltteyttä. Tosin kiltti on nykyisin haukkumasana, mikä kertoo maailmastamme about kaiken oleellisen.

Perhon mielestä kyse ei ole itse patsaasta, vaan ihmiskuvasta.

– Ei luoteta siihen, että ihmiset kestävät muiden menestystä, ja edellytetään huomion saajilta täydellisyyttä.

Radiotoimittaja Kimmo Vehviläinen kommentoi Perholle, ettei hän ole koskaan saanut patsasta.

– Lienee totta, että aavistuksen vaikeampaa luokan hiljaiselle on saada tuo patsas, kuin sille huomion keskipisteenä viihtyvälle REILULLE tyypille. Mutta kas kun sellaista se elämä on...

– Lapsetkin tajuavat intuitiivisesti keiltä saa hyvää energiaa, palkitkaamme ilman muuta siitä näyttävästi, Aito Iskelmän taajuudella aamuisin juontava Vehviläinen päättää.

Myös useampi Ilta-Sanomien lukija on tuonut ilmi omia hymypatsas-muistojaan.

– Henkilökohtaisesti nautin kaikesta, mikä tätä instituutiota romuttaa. Opettaja pidätti oikeuden manipuloida äänestystulosta, mikäli tulos ei häntä miellyttäisi, yksi kirjoittaa.

– Voitin äänestyksen ekalla luokalla, mutta opettaja päätti antaa palkinnon hyvälle ystävälleni, koska tämä muutti paikkakunnalta ja hävisi ”vain yhdellä äänellä”. Tokalla luokalla tuli tasatulos kahden kaverini kanssa. Opettaja päätti jättää jakamatta ettei kenellekään tule paha mieli, toinen muistelee.

Eräs lukijoista ilmaisee tuo ilmi myös esteettisen kantansa patsaaseen.

– Elinikäiset traumat saa ainakin se, joka tuon hirvityshenkilön laittaa hyllyään koristamaan.

