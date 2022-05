Reijo Ruokasen kolumni: Sotarikollisen näköinen mies

Joskus Ukrainan sotakin päättyy. Jos hyvin käy, sotarikoksista vastuullisista ainakin osa saadaan oikeuden eteen, kirjoittaa Reijo Ruokanen.

Fiksu, sivistynyt ja miellyttävä. Journalisti, siis kollega, vaikka nyt siviili- ja sotilashallinnon johtotehtävissä. Bosnian kroaattialueen varapresidentti eli siis varsin vaikutusvaltainen poliitikko.

Oli maaliskuu 1993. Dario Kordic oli kutsunut minut ja kollegani päivällisille kotiinsa Busovacassa, Bosnian kroaattialueella. Oli sota, mutta rintama oli kaukana, kymmenien kilometrien päässä, serbialueen rajalla.

Keskustelimme Balkanin historiasta, jonka Kordic tunsi erinomaisen hyvin. Hän oli opiskellut Sarajevon yliopistossa valtiotieteitä ja osasi valottaa hajonneen Jugoslavian ideaa ja sen toimimattomuutta paitsi käytännön myös teorian tasolla.

”Jos voin jotenkin olla avuksi, se on minulle ilo. Voitte soittaa milloin tahansa”, hän sanoi lähtiessämme. Olimme kollegani kanssa molemmat sitä mieltä, että Bosniaan voi löytyä rauha Kordicin kaltaisten poliitikkojen avulla.

Reilua kuukautta myöhemmin Bosnian kroaattien armeija murhasi 120 siviiliä Ahmicin kylässä vajaan kymmenen kilometrin päässä Kordicin kotoa. Kansainvälisen sotarikostuomioistuimen mukaan kyseessä oli joukkomurha, jossa uhreina olivat tavalliset Bosnian muslimit. Tuomioistuimen mukaan käskyn antoi Dario Kordic, joka oli myös vastuussa muutamista muista sotarikoksista alueella.

Olinko yllättynyt? Olin ja en. Tiedot kroaattien tekemistä joukkomurhista alkoivat vahvistua kesällä 1993. Siihen mennessä entisen Jugoslavian alueelta oli jo paljastunut niin paljon hirmutöitä, että mikään ei oikein enää tuntunut mahdottomalta. Silti en olisi uskonut, että Kordic, maltillinen ja fiksu johtaja, voisi syyllistyä siviilien surmauttamiseen.

Dario Kordic antautui viranomaisille 1997. Vuonna 2001 hän sai sotarikoksista 25 vuoden tuomion. Vapauteen hän pääsi 2014 kärsittyään tuomiostaan kaksi kolmasosaa.

Myöhemmin hän on kertonut selviytyneensä vankeusajastaan uskonnon avulla. Siinä hän sai apua Bosnian ja Hertsegovinan arkkipiispalta, kardinaali Vinko Pulnicilta, joka tuki Kordicia avoimesti ja vieraili hänen luonaan vankilassa useita kertoja.

Dario Kordic on omasta mielestään syytön muuhun paitsi kansansa ja isänmaansa palvelemiseen. Hyvin moni kroaatti on samaa mieltä. Kun kyse on vallasta ja maasta, julmuudet muuttuvat hyveiksi.

Joskus Ukrainan sotakin päättyy. Jos hyvin käy, sotarikoksista vastuullisista ainakin osa saadaan oikeuden eteen.

On todennäköistä, että heidän joukossaan on monta dariokordicia, maltillista ja sivistynyttä miestä, joista ei normaalioloissa voi olla pitämättä.

On varmaa, että omiensa joukoissa heitä pidetään sankareina, jotka uhrasivat niin paljon kansansa ja isänmaansa eteen. Julmuus näyttää hyveeltä, kun tarpeeksi on villaa silmillä.

Kirjoittaja on Tekniikan Maailman päätoimittaja.