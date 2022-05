Annikan poika lähti sotimaan Ukrainaan – nyt äiti kertoo kauhun viikoistaan

”Noin ei vain tehdä”, totesi Annika Kankkosen 21-vuotias poika Venäjän hyökättyä Ukrainaan ja lähti rintamalle.

”Äiti, mikä olisi tyhmin asia, jonka voisin tehdä ja jonka takana vielä seisoisit?”

WhatsApp-viesti kilahti Annika Kankkosen, 48, puhelimeen. Sitä seurasi ajatusketju. Kankkonen tuli siihen tulokseen, ettei niin tyhmää asiaa ollutkaan, jossa hän ei tukisi 21-vuotiasta poikaansa. Tällä on aina ollut hyvä syy tekemisilleen.

”No hyvä, koska mä lähden Ukrainaan.”

Tässä jutussa nimettömänä pysyttelevän pojan ilmoitusta seuranneet tunnelmat muistuttivat Kankkosen mukaan sitä, kuin olisi saanut syöpädiagnoosin.

– Ensin sitä mietti, että se oli siinä. Seuraavana ovat sitten hautajaiset. Ajatus siitä, että joudut sellaiseen tilanteeseen, että poikasi on hengenvaarassa sotatoimialueella, on absurdi. Ei sitä pysty selittämään, Kankkonen kuvailee.

Kuultuaan poikansa lähtevän vapaaehtoissotilaaksi Ukrainaan Annika Kankkonen ajatteli ensin, että seuraavaksi vietetään hautajaisia.

Kankkonen kuvaa poikaansa luonteeltaan oikeudentajuiseksi maailmanpolitiikan seuraajaksi, joka viihtyy muun muassa Twitterissä ja lukee ulkomaisia medioita. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. helmikuuta poika totesi, että ”noin ei vain tehdä.”

– Noin ei vain tulla jonkin rajan yli, hän sanoi. Hänen mielestään oli tärkeää lähteä puolustamaan sitä, minkä hän itse näki oikeaksi.

Poika ilmoitti lähdöstään tiistaina, ja noin viikon kuluttua hän istui lentokoneessa matkalla kohti sontatantereeksi muuttunutta Ukrainaa. Aikaa sopeutua tietoon pojan lähtemisestä ei jäänyt kuin muutama päivä.

” Joka ikinen päivä hän antoi jotakin kautta jonkinlaisen elonmerkin itsestään.

Annika Kankkosen poika kuvasi Ukrainassa ollessaan Venäjän pommitusten jälkeisiä näkymiä. – Usein pojan yöpymispaikkana on ollut naapuritalo, Kankkonen kertoo.

Ensimmäinen visiitti Ukrainaan kesti noin kolme viikkoa. Joukko, jossa Kankkosen poika oli, siirrettiin lähes jatkuvan tulituksen kohteena olleeseen satamakaupunki Mariupoliin. Sinne vapaaehtoissotilas ei halunnut lähteä.

– Kaikki joukko-osastot keskitettiin Mariupoliin. Hän sanoi, ettei lähde sinne tapattamaan itseään, ja palasi Suomeen.

Kauan poika ei kuitenkaan kotimaassa viihtynyt. Ukrainan tilanne kaihersi mieltä, ja hän totesi, ettei voi olla enää Suomessa. Hänen paikkansa oli Ukrainassa. Seuraava reissu kesti viisi viikkoa.

Kankkosen mukaan tuntui erikoiselta istua sohvannurkassa ja vaihtaa WhatsApp-viestejä rintamalla olevan pojan kanssa. Viestejä tuli läheteltyä päivittäin, minkä lisäksi kaksikko puhui muutamaan otteeseen puolentoista tunnin mittaisia WhatsApp-puheluita keskenään.

– Joka ikinen päivä hän antoi jotakin kautta jonkinlaisen elonmerkin itsestään. Oli se sitten tarina Snapchatissa tai viesti WhatsAppissa, aina kuului jotakin.

Kankkonen kertoo sotimaan lähteneen poikansa olevan luonteeltaan oikeudentajuinen.

Kankkosen mukaan pojalle oli tärkeää, ettei sosiaaliseen mediaan jaettu turhan brutaalia materiaalia sodan keskeltä. Snapchatin tarinaosioon saattoi toisinaan ilmestyä kuvia sortuneista rakennuksista ja pommitusten aiheuttamista savupatsaista, mutta muutoin poika dokumentoi Ukrainassa Kankkosen mukaan ilahduttavan tavallisia asioita.

– Heidän joukko-osastonsa adoptoi siellä ollessaan koiran, joka oli jäänyt joltakin jälkeen ja sitä kautta orvoksi. He ottivat sen ikään kuin omakseen. Joitakin kuvia hän laittoi myös esimerkiksi vuohista.

” Lenkit olivat sellaisia hetkiä, jolloin saatoin antaa pelon tulla.

Viikot, jotka poika vietti sotatantereella, olivat Kankkoselle vaikeita. Takana oli rankkojen kokemusten sävyttämä vuosi, joka oli ajanut naisen yhteensä neljän kuukauden sairauslomalle. Loma alkoi viime vuoden lopussa.

Töihin Kankkonen palasi ensin kolmen kuukauden lomapätkän jälkeen, mutta joutui jättäytymään töistä pois uudelleen kahden viikon ajaksi kuultuaan poikansa lähtösuunnitelmista.

– Se aika oli hirveän kuormittavaa sen kaiken muun päälle. Lopulta tilanne meni siihen, että otin ahdistuslääkkeet käyttöön.

Pojan viikot Ukrainassa olivat Kankkoselle vaikeita. Apua nainen sai terapiasta ja juoksulenkeistä.

Kankkonen kertoo olleensa lähipiirinsä ympäröimänä ja saaneensa tärkeiltä ihmisiltä tukea vaikeana aikana, mutta hän tunsi silti jääneensä yksin. Kellään ei ollut vastaavanlaisia kokemuksia, joita olisi voinut jakaa.

Apua nainen sai terapiasta, jonka hän oli aloittanut jo aiemmin kohtaamiensa haasteiden vuoksi. Siellä hän sai käsitellä viikoittain poikansa menettämisen pelkoa ja muita tilanteen herättämiä tunteita.

Myös lenkkeily auttoi tuntojen purkamiseen. Juostuja kilometrejä karttui jopa 50–70 viikossa, ja lenkit kestivät parhaimmillaan päälle pari tuntia.

– Lenkit olivat sellaisia hetkiä, jolloin saatoin antaa pelon tulla. Jos tunteita olisi alkanut kotona kuulostella, ne olisivat tuntuneet liian ahdistavilta. Juostessa niitä oli helpompi käsitellä, eivätkä ne tuntuneet niin musertavilta, kun oli liikkeessä ja kulutti energiaa, Kankkonen kuvailee.

– Olen juossut ulkona, itkenyt ja huutanut. Olen miettinyt sellaisia mielikuvia, joissa poikani juoksee jossakin, sirpaleet lentävät hänen selkäänsä ja hän kuolee siihen. Mitä kuka tahansa vanhempi voi kauheimmissa kuvitelmissaan ajatella omalle lapselle tapahtuvan, olen varmasti käynyt ne kuvitelmat läpi. Siinä ei ole mitään kaunisteltavaa.

” Lopulta tuli viesti, että he ovat sadan kilometrin päässä rintamalta ja menevät nyt pizzalle.

Jo aiemmin vaikeuksia kohdannut Kankkonen joutui jatkamaan sairauslomaansa muutamalla viikolla kuultuaan poikansa lähtösuunnitelmista.

Pitkien viikkojen jälkeen koitti aika, kun Ukrainassa taistelleita joukkoja alettiin evakuoida. Rintamalla olleiden sotilaiden siirtäminen pois alueelta tuntui lykkääntyvän lykkääntymistään, ja Kankkonen kertoo odottaneensa monta päivää, että jotakin tapahtuisi.

– Lopulta tuli viesti, että he ovat sadan kilometrin päässä rintamalta ja menevät nyt pizzalle. Ajattelin, että ei tämä voi olla totta. Nousin ehkä muutaman sentin maanpinnan yläpuolelle, ja pähkäilin, että onko hän oikeasti tulossa kotiin.

Pelko ei väistynyt heti pojan ilmoitettua evakuoinnista. Kankkonen pelkäsi kohtalon pilailevan ja esimerkiksi tienvarsipommin räjähtävän, raketin putoavan päälle viime metreillä tai auton ajavan pojan ylitse suojatiellä.

Pojan äidilleen Ukrainasta lähettämä kuva. – Liikkeelle lähdettyä on viereisessä kylässä ollut vastassa pelkkiä raunioita, Annika Kankkonen kertoo poikansa kuvailleen näkemäänsä.

Mitään vakavaa ei sattunut, vaikka tiukkoja tilanteita oli monia. Reissun aikana kolme kypärää oli hajonnut ja räjähteen sirpale singonnut aurinkolasien toiseen linssiin. Hiuksistaan poika oli myös joutunut luopumaan, sillä ne olivat palaneet.

” Ei ole sellaista asiaa, jota emme pystyisi selvittämään.

Kankkonen saapui lentoasemalle poikaansa vastaan tyttärensä kanssa. Hän muistelee pohtineensa ääneen, tunnistaako enää viikkoja poissa ollutta poikaansa.

Lentokentän liukuovien avautuessa ihmisjoukosta pilkisti tuttu lippalakki. Silloin pelko hellitti.

– Kyyneleet alkoivat valua heti. Tuntui epätodelliselta, että hän oli kotona. Päällimmäinen tunne oli helpotus. Poika tuli kotiin fyysisesti ehjänä, ja ajattelin, ettei sillä ole väliä, minkälaisen psyykkisen painolastin hän tuo mukanaan, sillä ei ole sellaista asiaa, jota emme pystyisi selvittämään.

Kankkonen meni poikaansa vastaan lentokentälle tämän palattua Ukrainasta.

Poika on ollut Suomessa pian kaksi viikkoa. Ystävänsä kanssa kimppakämpässä asuva nuorukainen tuntui pitävän äitiinsä enemmän yhteyttä Ukrainasta kuin Suomesta käsin, Kankkonen naurahtaa.

– En ole halunnut painostaa häntä. Olemme keskustelleet asioista jo jonkin verran. Kehotin häntä kotiutumaan rauhassa ja etsimään omaa juttuaan. Mihinkään ei ole kiire.

” Ihmiset, jotka rintamalla olivat, ovat ikuisia ystäviä.

Menneet viikot Suomessa poika on kuluttanut lähinnä ystäviään tavatessaan. Öisin on toisinaan tullut heräiltyä, mutta Kankkosen mukaan kyse ei ole uniin hiipivistä sotamuistoista. Uni on tullut heräämisen jälkeen pian uudestaan.

Rintamalta käteen jäi joukko elinikäisiä ystäviä. Poika kertoi Kankkoselle, että ensisijainen tavoite ei ole pitää hengissä itseään vaan vieressä olevat toverit. Syvän yhteyden muodostaminen toisiin Ukrainassa on herättänyt pohtimaan, jäävätkö ystävyyssuhteet Suomessa liian tyhjiksi.

– Ihmiset, jotka rintamalla olivat, ovat ikuisia ystäviä, eikä ole sellaista asiaa, jota heiltä ei voisi pyytää tai jota ei itse heidän eteensä tekisi. Pohdimme yhdessä sitä, tuntuvatko tuollaisten kokemusten jälkeen siviilissä solmitut ystävyyssuhteet jotenkin yksiulotteisilta. Lisäksi puhuimme siitä, mistä merkityksellisyyden elämässä löytää, kun kyse ei ole enää elossa säilymisestä.

Kankkosen mukaan hänen poikansa on ihminen, joka ei jaa asioita turhan avoimesti. Painostaa ei kannata, vaan keskustelua syntyy silloin, kun pojalla on kerrottavaa.

– Kun puhuimme viimeisimmän pitkän WhatsApp-puhelun, kysyin häneltä, mitä ruokaa hän haluaisi minun tekevän, kun hän tulee takaisin Suomeen. Hän toivoi lihapullia kastikkeessa ja perunamuusia. Kun hän tulee syömään, juttelemme varmasti enemmän.

