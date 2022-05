Ulla Appelsinin kommentti: Ymmärtävätkö Suomen päättäjät mummojeni huolen?

Suomi ajattelee nyt kuin ukkini: varautuu sen kaikkein pahimman eli sodan varalle. Mutta ymmärtävätkö Suomen päättäjät myös mummojeni huolen, kysyy Ilta-Sanomien päätoimittaja Ulla Appelsin.

Vuosia sitten lapseni olivat hoidossa ruotsinkielisessä kielikylpypäiväkodissa. Siinä ei ollut erityistä tausta-ajatusta: kyseinen päiväkoti vain sattui olemaan kotiamme lähinnä ja oli muutenkin lämminhenkinen paikka. Kertoessani päiväkodista isäni isälle mainitsin kuitenkin sivulauseessa, että lapset oppivat nyt sitten samalla ruotsia.

Ukkipa ilahtui: ”Sehän onkii hyvä! Hyö ossaavat jo kieltä, jos tulloo lähtö.”

Siinä ehkä oli mukana hieman lämmintä huumoria – mutta oli myös toinen, hyvin vakava puoli. Ukki katsoi maailmaa toisin silmin kuin me, joilla ei ollut muistoja kuin loputtomasta rauhan ajasta.

Ukki oli sotaveteraani. Hänen synnyinkotinsa Säkkijärvellä jäi rajan taa. Hän näki evakkojen pitkät kulkueet, hänen aikanaan lapsia lähetettiin pommituksia pakoon Ruotsiin, hänen viereltään kaatui ystäviä.

Siksi vanhan miehen ensimmäinen ajatus lapsenlapsenlasten ruotsinkielisestä päiväkodista liittyi turvaan. Jos kumminkin kävisi jotain, jos lähtö tulisi jälleen, miten selviäisivät pienet ihmiset, omat jälkeläiset? Jospa helpommin, jos osaisivat jo valmiiksi läntisen naapurimme kieltä.

Ukin lausunto tiivistää veteraanisukupolven ajatusmaailman. Rauha ei ole itsestäänselvyys, kun on kokenut sodan – ja myös sen jälkeiset pelon vuodet.

Neuvostoliiton valvontakomissio keskellä Helsinkiä, Porkkalassa vieraan vallan joukkoja, Unkarin kohtalo 1956 ja Tshekkoslovakia 1968. Meillä on aikaan eri perspektiivi, usein jälkiviisaskin – heille se ei ollut historiaa, vaan omaa elämää.

Heille oli valtavan suuri asia, että Suomi pystyi noina vuosina luovimaan siten, että itsenäisyys säilyi, hyvinvointi lisääntyi ja maa kiinnittyi länteen. Sodan kokenut sukupolvi arvosti rauhaa yli kaiken – mutta ei koskaan sinisilmäisen naiivisti luottanut itäiseen naapuriin.

Ei, vaikka sitä kuinka jotkut poliitikot yrittivät kansalle vakuutella. Ei, vaikka kuinka Agit Prop lauloi Neuvostoliitosta, ettei ”kärsinyt se armeija vain oman maansa puolesta, vaan jotta koko maailma nukkuisi yönsä rauhassa”.

Ei, vaikka Suomen valtionjohto aktiivisesti 2010-luvun alussa ajoi jalkaväkimiinojen – tärkeän ja edullisen puolustusaseen – hävittämistä.

Ei, vaikka yksi nykyinen hallituspuolue jopa vuonna 2020 hyväksyi puoluekokouksessaan periaateohjelman, jossa se ilmoitti ajavansa Suomeen vapaaehtoista puolustusta ja siten asevelvollisuuden lakkauttamista. Muistettakoon, että Venäjä valtasi Krimin jo 2014.

On hämmentävää ajatella, että vielä viime syksynä 200 vaikuttajaa allekirjoitti adressin Suomen hävittäjähankintoja vastaan. Näkyi argumentteja, että rahat pitäisi mieluummin käyttää ihmisiin kuin aseisiin.

Tämä kevät on toivottavasti tuottanut kaikille ymmärryksen siitä, että meillä Suomessa puolustusvoimilla ja asehankinnoilla on nimenomaan aina pyritty suojelemaan – sitä ihmistä. Ajattelen isoisiäni ja isoäitejäni. Miten olisi heillekään käynyt, jos sodan aikana ei olisi ollut aseita, joilla puolustautua?

Sodan syttyessä lämpimät ajatukset eivät riitä. Siksi Volodymyr Zelenskyikin on toistuvasti pyytänyt Ukrainalle sotatarvikkeita. Vain aseiden avulla voidaan yrittää turvata siviilien elämää, jos aggressiivinen hyökkääjä käy päälle.

Ukraina on taistellut urheasti, mutta mikä olisikaan maan tilanne ilman länsimailta saatua merkittävää tarvikeapua?

Suomi on nyt virallisesti hakenut Nato-jäsenyyttä. Ehkä hienointa siinä on ainutlaatuisen suuri yksimielisyys.

Se kertoo päättäjien ylivoimaisen enemmistön ymmärtäneen, mikä on oleellista kansakunnan olemassaolon ja kansalaisten turvaamiseksi. Sen voi tiivistää yhteen sanaan: varautuminen. Se on sana, joka leimasi vahvasti edesmenneiden isovanhempieni koko elämää.

Ukkini oli varautumisen mestari. Hänellä oli aitta täynnä tavaraa, käsittämätön kokoelma tarvikkeita, joita ehkä joskus voisi tarvita. Yleensä ei tarvinnut.

Me erilaiseen maailmaan syntyneet jälkipolvet emme aina ymmärtäneet sitä säilyttämisen vimmaa, koska meiltä puuttui kokemus todellisesta hätätilasta.

Ukki varautui kaikkeen. Hän ei olisi voinut kuvitellakaan esimerkiksi talvella liikkuvansa autolla, jonka takakontista ei olisi löytynyt säkillistä hiekkaa, lapiota ja köyttä kiinnijäämisen varalta.

Suomi toimii nyt kuin ukkini. Sää on nyt Suomen osalta vielä hyvä, eikä takakontin hiekkaa, lapiota ja köyttä kenties – ja toivottavasti – koskaan tarvita. Kaikkeen on kuitenkin syytä varautua.

Mutta jos ukkini ajattelumaailma on nyt laajasti päättäjätasolla ymmärretty, ymmärretäänkö myös mummoni?

Sillä varautumisen mestareita olivat myös molemmat isoäitini. Monella meistä on ollut sellainen mummo: kellarit ja pakastimet täynnä ruokaa. Perunoista hilloihin, piirakoista sipuleihin.

Mummot oppivat rankkoina sotavuosina ja niukkoina vuosina sodan jälkeen, että ruoka ei ollut itsestäänselvyys. Omasta maasta nousi juureksia, navetta tarjosi maitoa ja metsissä juostiin keräämässä marjoja ja sieniä, mutta välillä huoli painoi: riittääkö silti?

Ukrainan sodan kaikkia jälkiseurauksia emme vielä kykene edes hahmottamaan. Mutta on selvää, että niitä tulee. Osa voi osua erittäin kipeästi ruoantuotantoon maailmalla. Monet asiantuntijat puhuvat jo suoraan hurjasti nousevista elintarvikekustannuksista ja jopa tulossa olevasta nälänhädästä.

Suomen maataloutta on jo ennen Venäjän hyökkäystä koetellut erittäin raskas kannattavuuskriisi. Tilanne on katastrofaalinen.

Jo joka neljäs tila harkitsee lopettamista, ehkä enemmänkin. Jotkut kertovat myyvänsä paniikissa omaisuuttaan, jotta pystyvät pitämään tilansa pystyssä.

Onko hallituksessa ymmärretty, mitkä ovat seuraukset? Että jos moni tila nyt kaatuu, niitä voi olla vaikea tai jopa mahdoton saada enää koskaan takaisin pystyyn.

Suomessa on perinteisesti ollut korkea omavaraisuusaste ja meillä on myös huoltovarmuuskeskus, jossa on muun muassa jonkin verran viljaa. Mutta jos joku kuvittelee, että keskuksen hyllyt notkuvat pastapusseja, maitotölkkejä ja porkkanasäkkejä nälkäisille hädän tullessa jaettavaksi, erehtyy.

Huoltovarmuuskeskus ei varastoi varsinaisia elintarvikkeita: mahdollisen kriisin iskiessä jokaisen meistä on selvittävä muilla tavoin.

Nato-keskustelussa on kuultu sotilaalliseen puolustukseen liittyviä puheenvuoroja siitä, että Suomi ei voi muuttaa sijaintiaan Venäjän vieressä. Ymmärretäänkö tätä: emme voi muuttaa maantiedettä siltäkään osin, että kaikkea meillä ei yksinkertaisesti kasva, varsinkaan mitä pohjoisemmaksi mennään?

Siksi Suomen on pakko pitää huolta monipuolisesta ruoantuotannosta, olipa sitten kyse perunoista, kananmunista tai lihasta.

Kyse ei ole yksittäisen ihmisen ruokavalinnoista, joita jokainen on vapaa tekemään. Kyse on kansakunnan huoltovarmuudesta.

Ruoantuotantoa tulee koko ajan kehittää, se on aivan selvä, ja myös ympäristönäkökulmat on otettava huomioon. Kaikkien pitäisi kuitenkin ymmärtää, että sää on liian oikullinen kumppani ja maailma liian arvaamaton, jotta pelkkään viljelyyn ja kasviksiin voisi Suomessa sokeasti luottaa.

Me tarvitsemme tulevaisuudessakin ne lehmät, jotka ovat pitäneet Suomen kansaa sukupolvesta toiseen hengissä.

Muistan, kuinka mummoni kertoi piirtäneensä taikinatiinuun ristin jauhojen avulla, kun oli vaikeaa. Sen jälkeen hän käpristi kätensä rukoukseen peläten ja toivoen, että vielä huomennakin olisi jotain, mistä tehdä ruokaa. Ettei lapsille tulisi nälkä.

Ukkini viisaus päättäjillä on jo. Ymmärretäänkö yhtä laajasti myös isoäitien huoli?