Neljä Suomessa asuvaa venäläistä kertoo näkemyksensä Suomen Nato-jäsenyydestä.

IS kysyi Suomessa asuvilta venäläisiltä, mitä mieltä he ovat Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä.

Larisa Shpakovskaya on asunut Suomessa kuusi vuotta. Hän ei ole erityisen innoissaan Natosta – tai sotilasliitoista yleensä – mutta pitää jäsenyyttä pakon sanelemana.

– Perheemme muutti Suomeen 2016, koska emme halunneet elää Venäjällä poliittisista syistä, Shpakovskaya kertoo.

– Emme myöskään halunneet, että lapsemme kasvavat autoritäärisen militaristisen hallinnon ja kansallismielisen propagandan vaikutuksen alaisensa.

Shpakovskaya kertoo suhtautuvansa puolustusliitto Natoon neutraalisti.

– En tiedä kuinka tehokas se on, mutta idea yhteisestä puolustuksesta kuulostaa minusta käytännölliseltä.

Hän kuitenkin pelkää, että Suomi saattaa menettää kansallisen identiteettinsä Nato-jäsenyyden myötä.

– En pidä militarismista, enkä kasvavista sotaan ja turvallisuuteen liittyvistä huolista. Olen myös huolissani siitä, että Suomi saattaa menettää kansallista identiteettiään.

Vaihtoehdot ovat kuitenkin vielä huonompia.

– Kaikesta huolimatta liittyminen Natoon näissä olosuhteissa on viisas päätös.

– Tunnen olevani paremmassa turvassa Suomessa, jos tiedän, että mahdollista ulkopuolista hyökkäystä torjuvan Suomen armeijan lisäksi voimme luottaa myös Nato-maiden tukeen.

Shpakovskaya ei usko, että Venäjä aloittaisi sotaa tai ”sotilasteknisiä operaatioita” Suomea vastaan, mutta näkee naapurin muuttuvan koko ajan entistä arvaamattomammaksi.

– Pelkään, että tämä (Nato-jäsenyys) johtaa Venäjän ja Suomen välien huonontumiseen vielä entisestään.

Hän ei kuitenkaan näe, miten nykyisen Kremlin kanssa voisi väleissä ollakaan.

– Venäjän nykyinen poliittinen johto koostuu sotarikollisista eikä sellaisten kanssa voi ylläpitää hyvää naapuruutta.

Shpakovskayan mielestä suhteiden palauttamiseen vaaditaan hallinnon vaihtuminen itärajan takana.

– Mikäli valta vaihtuisi, sen tulisi nähdä Suomi sellaisena kuin olemme, osana Natoa.

Hän heittää ilmoille jopa ajatuksen sotilasliitosta eroamisesta, jos Venäjä jonain päivänä olisi toisenlainen valtio.

– Mikäli Venäjällä olisi rauhallinen ja demokraattinen hallinto, Suomi voisi ehkä irtaantua Natosta, Shpakovskaya miettii.

– En kuitenkaan usko, että Venäjä kehittyisi positiiviseen suuntaan – edes siinä tapauksessa, että valtaapitävät vaihtuisivat, hän huokaa.

– Köyhyys, korruptio ja päivittäisen väkivallan sietäminen ovat pysyviä ongelmia siellä.

”Pelkäsimme, että tuleeko tämä sama Suomeenkin”

Helsingissä asuva Alina Kyllönen kertoo olleensa jo alkuvuodesta valmis allekirjoittamaan kansalaisaloitteen Suomen Nato-jäsenyydestä.

– Olin heti sitä allekirjoittamassa. Puhuin omille vanhemmillenikin saman tien Naton puolesta.

Aloite, jossa vaaditaan Suomelle Nato-jäsenyyttä oli päivätty 25. helmikuuta. Vaadittavat 50 000 allekirjoitusta tulivat täyteen vajaassa viikossa – 2. maaliskuuta.

– Olen todella tyytyväinen, että Suomi liittyy Natoon, ja olemme kaikki yhdessä ja saamme turvaa, Alina sanoo.

– Kun nämä tapahtumat alkoivat, pelkäsimme, että tuleeko tämä sama Suomeenkin. Mehän olemme kuitenkin tässä Euroopan ja Venäjän välissä.

Suomen ja Venäjän keskinäisten suhteiden muuttuminen Nato-jäsenyyden myötä askarruttaa häntä jonkin verran.

– Varmaan ne välit huononevat ja kaikenlaista voi tapahtua, Alina miettii.

– Rajan yli kulkemista varmaan rajoitetaan tulevaisuudessa vielä enemmän. En tiedä, pääseekö jatkossa enää omalla autolla esimerkiksi yli, ja ketkä pääsevät.

– En kuitenkaan usko, että Venäjä hyökkää, mutta eihän sitä uskonut Ukrainankaan kohdalla.

12-vuotiaana Suomeen muuttaneen Alina Kyllösen sukulaisista suurin osa asuu Suomessa. Venäjällä hänellä on kaksi tätiä, ja loput ovat asuneet Ukrainassa.

Kyllönen oli 12-vuotias, kun hänen perheensä muutti Petroskoista Suomeen. Venäjällä hän on käynyt viimeksi ennen koronapandemiaa.

– Olisin halunnut käydä Pietarissa. Se on kaunis kaupunki, ja siellä olisi kiva käydä. Toisaalta näiden tapahtuminen jälkeen en ole varma haluaisinko sittenkään enää mennä.

– Ei tämä kaikki kuitenkaan ole venäläisten syytä. Se, mitä tapahtuu, on poliitikkojen aiheuttamaa.

– He ovat kunnossa, mutta heidän talonsa on tuhottu ja he ovat lähteneet pakoon Puolaan ja Saksaan. Puolassa olevista emme ole kuulleet nyt mitään, mutta nuori perhe, joka lähti Saksaan vanhempiensa ja vauvansa kanssa, ovat olleet meihin yhteydessä.

– Jotkut sukulaiset ovat jääneet vielä Ukrainaan.

”Siellä todella luetaan suomalaisia lehtiä nyt”

Suomessa työskentelevä talousasiantuntija Lana Smirnova ei halua esiintyä omalla nimellään.

– En halua, että venäläiset toimittajat siteeraavat minua ja irrottavat sanomisiani asiayhteydestä. Ja siellä todella luetaan suomalaisia lehtiä nyt, hän perustelee.

Smirnova kertoo suhtautuvansa Natoon neutraalisti.

– Pitäisi ymmärtää, että mikä tahansa sotilaallinen organisaatio voi syyllistyä sotarikoksiin. Kysymys kuuluu: mitkä puolet ovat määrääviä, positiiviset vai negatiiviset. Naton kohdalla olen sitä mieltä, että positiiviset.

Suomessa työskentelevän talousasiantuntijan mukaan Naton positiiviset puolet voittavat negatiiviset. Suomi ja Ruotsi jättivät hakemuksensa pääsihteeri Jens Stoltenbergille 18. toukokuuta.

Suomen Nato-hakemukseen Smirnova suhtautui ensin hieman kielteisesti – Venäjän-pelosta.

– Pelkäsin, että Venäjä saattaisi hyökätä Suomeen, jos Suomi osoittaa tällaisia aikomuksia. Punnittuani faktoja, tulin siihen tulokseen, että on hyvin epätodennäköistä, että Venäjä tekisi jotain niin vakavaa.

– Sen jälkeen aloin suhtautua positiivisesti Suomen Nato-liittymiseen.

Smirnovan mielestä Nato-jäsenyys on Suomelle nykyisissä olosuhteissa välttämätön.

– Se vähentää huomattavasti Venäjältä tulevaa sotilaallista uhkaa, vaikka se varmasti huonontaa maiden välejä.

– Sillä, huononevatko ne vaiko eivät, ei oikeastaan ole merkitystä nykyisessä tilanteessa, sillä Venäjän ja koko lännen – Suomi mukaan lukien – suhteet ovat jo nyt todella huonot.

Kun Suomi ja Ruotsi jättivät Nato-hakemuksensa Brysselissä keskiviikkoaamuna 18. toukokuuta, ei mennyt kauan, kun Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova jo lupaili ”yllätystä” vastauksena Nato-siirtoon.

– Maamme ryhtyy vastatoimiin, jotka voivat olla sotilaallis-teknisiä, Zaharova sanoi valtiollisen äänitorven Ria Novostin mukaan.

Smirnovaa puheet eivät yllätä.

– Kyllä, varautuisin jonkinlaiseen ”vastaukseen”. Lyhyellä ajanjaksolla se tuskin on mitään vakavaa. Ehkä jonkinlainen pakolaiskriisi Venäjän ja Suomen välisellä rajalla.

Kun aikaa kuluu, ennustaminen käy vaikeammaksi.

– Pitkässä juoksussa, vaikkapa reilussa kolmessa vuodessa, tilanne voi olla erilainen. Koska nyt tajuan, että suurin osa Venäjän hallintoa edustavista ihmisistä on seonnut.

Smirnovan mielestä presidentti Vladimir Putin saattaa jopa olla ainoa ”tulppa”, joka vielä hieman hillitsee Kremliä.

Smirnovan mukaan presidentti Vladimir Putinin lähipiirissä on ”aivan hulluja” toimijoita.

– Se, että Putin vaikuttaa edes hieman käytännölliseltä, voi hillitä Venäjän reaktioita, sillä monet muut hänen lähipiirissään ovat aivan hulluja – ja se vasta on vaarallista.

– Tämän takia en usko, että tilanne muuttuisi parempaan suuntaan, jos Putin kuolee.

Kremlissä löydetään helposti ”syy” aggressiolle

Runoilija Hamdam Zakirov on asunut Suomessa jo yli kaksi vuosikymmentä. Hän muistaa kuinka Natoa pidettiin ”aggressiivisena ja vihamielisenä liittona” Neuvostoliitossa.

– Muistan neuvostoaikaisia sarjakuvia, joissa kuvattiin ”hulluja Nato-kenraaleja” valmistautumassa hyökkäämään Neuvostoliittoa vastaan, Zakirov kertoo.

Suomen Nato-jäsenyyttä hän on kannattanut siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Krimille 2014.

– Muistan, kuinka tunnelma muuttui Suomessa Krimin valloituksen jälkeen ja Natoon liittymistä kannattavien määrä kasvoi kymmenisen prosenttia – ja minä olin heidän joukossaan.

Hamdam Zakirov on kannattanut Suomen Nato-jäsenyyttä siitä lähtien, kun Venäjä hyökkäsi Krimille 2014.

– Sitä ennen olin ollut melko tyytyväinen tähän itsenäiseen, liittoutumattomaan asemaan, jossa Suomi oli. Mutta 2014 kävi selväksi, että niin kauan kuin emme ole Natossa, olemme helppo kohde Venäjän mahdolliselle hyökkäykselle.

Zakirov otti saman tien yhteyttä puolustusministeriöön selvittääkseen, voisiko ilmoittautua reserviin, vaikka ei ole palvellut Suomen armeijassa.

– Suojellaksemme maatamme, jos sellainen tarve on. Silloin minulle kerrottiin, että ei ole syytä huoleen; maamme on riittävän suojattu eikä reserviläisiä tarvita.

– Nyt tiedän, etten enää kelpaa reserviin ikäni vuoksi, mutta aion selvittää, voiko vielä ilmoittautua valmentaville kursseille. Koska jos jotain tapahtuu itärajalla, haluaisin pystyä puolustamaan maatamme.

Zakirov varoittaa, että Kremlissä löydetään helposti ”syy” aggressiolle.

– Se tuli selväksi jo Donbasissa. Pieni joukko heiluttamassa Venäjän lippuja ja julisteita, joissa kerrotaan venäläisten sorrosta ja kielen kiellosta jossain Itä-Suomen rajakaupungissa – ja voimme nähdä ”pieniä vihreitä miehiä” täälläkin.

Hän viittaa termillä tunnuksettomiin sotilaisiin, jotka ottivat Krimillä haltuunsa tärkeitä kohteita talvella 2014. Heitä alettiin julkisuudessa kutsua ”pieniksi vihreiksi miehiksi”.

Venäjä tunnusti myöhemmin, että sotilaat olivat Venäjän federaation asevoimista.

– Suomen venäjänkielisten asukkaiden joukosta löytyy helposti sellaiset 10–20 ihmistä, jotka ovat valmiita tulemaan kaduille julisteineen, joissa lukee vaikkapa: Auta, Putin!

– Kommunikoin monien venäläisten kanssa, ja tiedän heistä enemmän kuin monet suomalaiset ja poliitikot, Zakirov sanoo.

Hän kertoo iloitsevansa siitä, että Nato-jäsenyydellä on nyt vankka tuki sekä kansan että hallinnon keskuudessa.

– On vihdoin päätetty, että lisäbudjettirahoitus Naton yleiskassaan ja puolustus­menoihin on pienempi paha kuin Putinin mahdollinen aggressio.

Zakirovin mielestä suomalaisten ei pitäisi liikaa miettiä, miten Nato-jäsenyys vaikuttaa Suomen ja Venäjän suhteisiin.

– On selvää, että lähitulevaisuudessa Venäjältä tulee meille monia poliittisia, taloudellisia ja muita painostuksen elementtejä. Ja vaikka Venäjä jatkaa jatkossakin Suomen painostamista, pelottelua, propagandaa ja hybridisotaa, ei meidän pitäisi liikaa murehtia.

Hän näkee Kremlin nykyisen hallinnon tien pään jo häämöttävän.

– Loppujen lopuksi Venäjää siinä muodossa, jossa sen nyt tunnemme, ei ole lähitulevaisuudessa enää olemassa, hän ennustaa.

– Meidän on melko lyhyessä ajassa rakennettava täysin uudet suhteet uuteen itänaapuriin tai sen uuteen hallitukseen.

Omien silmiensä Zakirov kertoo auenneen jo kauan sitten – lähemmäs 40 vuotta sitten.

– Moni asia selvisi minulle jo Neuvostoliitossa perestroikan alkaessa 1980-luvun puolivälissä; kuin huntu olisi pudonnut silmiltäni.

– Siitä lähtien viholliseni ei enää ollut ”länsi” tai Nato, vaan entinen Neuvostoliitto.