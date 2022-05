Ensi viikolla jopa +22 astetta!

Lännestä leviää pikkuhiljaa lämpimämpää ilmaa Suomeen. Tiistai on ensi viikon lämpimin päivä.

Viileä kevätsää vaihtuu pian kesäisemmäksi, kun lännestä alkaa puhaltaa Suomeen lämpimämpiä tuulia. Vielä viikonlopun aikana on viileämpää ja lämpötila nousee korkeimmillaan noin 18 asteeseen. Alkuviikolla lämpötilat lähtevät kuitenkin nousuun ja saavuttavat huippupisteensä tiistaina, jolloin mittarissa voidaan nähdä jopa +21 tai +22 astetta.

– Näillä näkymin lämpimin päivä on tiistai. Lämpötilat nousevat +20 asteen tuntumaan laajalla alueella eteläisestä ja läntisestä Suomesta Oulun seudulle asti, Forecan meteorologi Anna Latvala kuvailee.

Kaikista lämpimintä on eteläisessä Suomessa Uudeltamaalta itään sijoittuvalla alueella.

– Aivan rannikolla meri viilentää vähän, joten kaakon sisämaassa on lämpimintä. Kovin paljon lämpötilat eivät poikkea Suomen läntisellä puoliskolla. Idässä on hieman viileämpää, Latvala kertoo.

Ilmatieteen laitos on varoittanut metsä- ja ruohikkopaloista, sillä maasto on nyt poutaisen sään vuoksi hyvin kuivaa. Vain Lapissa on sadekuuroja.

Alkuviikon lämpimästä säästä saamme kiittää länsinaapuriamme Ruotsia. Sinne lämpöä on jo virrannut muualta Euroopasta, missä on jo aiemmin toukokuussa hikoiltu kunnon helteessä.

Lämpötila voi nousta +20 asteen tienoille jo maanantaina, varsinkin kaakossa. Meri-Lapin sisämaassa voidaan päästä lähelle +20 astetta, Forecan meteorologi kertoo.

Rikkoutuuko Suomessa helleraja?

– Ei. Tällä hetkellä helteestä ei ole mitään merkkiä, meteorologi sanoo.

Kesäistä lämpöä riittää vielä keskiviikkoon, mutta viikon keskivaiheilla sää muuttuu hissukseen sateisemmaksi ja pilvisemmäksi.

– Loppuviikon aikana sää menee viileämpään suuntaan. Etelässäkin voidaan jäädä alle +15 asteen.

Samaan aikaan, kun sää muuttuu viikon puolivälin tienoilla pilvisemmäksi ja epävakaisemmaksi, yölämpötilat kuitenkin nousevat. Siitä syystä ensi viikon loppupuolella voi alkaa terminen kesä, kun vuorokauden keskilämpötila nousee +10 asteen yläpuolelle.

– Todennäköisesti ensi viikon loppupuolella yöt voivat olla lämpimämpiä, kun on pilviä ja kosteutta, arvioi Ilmatieteen laitoksen meteorologi Helena Laakso.

– Näyttäisi, että keskiviikosta lähtien sadekuuroja voi tulla maan etelä- ja keskiosassa, Laakso lisää.