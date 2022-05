Pelastuslaitoksen mukaan huvipuiston laite oli jumiutuessaan lähes maksimikorkeudessaan, mutta vaaraa ei aiheutunut.

Kolme ihmistä pelastettiin perjantai-iltana jumiin jääneestä maisemalaitteesta Linnanmäen huvipuistossa Helsingissä.

Pelastuslaitos hälytettiin paikalle puoli kahdeksan tienoilla, kun Panoraama-näköalatorni oli jumiutunut yläasentoon laitevian vuoksi.

– Kävimme hakemassa kolme henkilöä nostolavan kanssa pois sieltä laitteesta. Se kesti varmaan parisenkymmentä minuuttia kaikkinensa, päivystävä palomestari Kari Ursin Helsingin pelastuslaitokselta kertoo.

Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen Twitterissä julkaisema kuva tilanteesta, jossa pelastuslaitos siirtää nostolavalla kolme ihmistä pois maisematornista.

– Kaksi asiakasta ja laitteen käyttäjä oli kokoonpano laitteessa. Vaaraa ei kenelläkään ollut missään vaiheessa.

Ursinin mukaan hissi oli jumiutuessaan lähes maksimikorkeudessaan, noin 45 metrissä.

Pelastustehtävä on nyt ohi ja laitteessa olleet ihmiset palautettu turvallisesti maan pinnalle.

Samainen näköalahissi jumiutui korkeuksiin myös vuonna 2002. Kuvassa palomiehet pelastavat ihmisiä laitteesta kesäkuussa 2002.

Panoraamaan tulleen laitevian syystä ei ole toistaiseksi tietoa. Huolto selvittää asiaa.

Vuonna 1987 valmistunut Linnanmäen Panoraama on näköalatorni, jonka maisemahissi nousee hitaasti 53 metrin korkeuteen. Sen ajoaika on kolme ja puoli minuuttia ja istuintilaa on 32:lle henkilölle.

Vuonna 2002 Linnanmäen Panoraaman turvamekanismi lukittui ja tuolloin hissi jäi 30 metrin korkeuteen yhdeksän asiakasta mukanaan.