Harvinaista apinarokkoa havaittu nyt myös Ruotsissa – onko Suomessa syytä huoleen?

Ennen vuotta 1970 syntyneistä suomalaisista enemmistöllä on suoja apinarokkoa vastaan, kertoo Helsingin yliopiston professori Olli Vapalahti.

Länsimaissa parhaillaan leviävästä apinarokosta on tullut ilmi uusia tartunta­tapauksia. Ruotsissa yhden henkilön on kerrottu saaneen tartunnan. Ruotsin kansanterveysvirasto FOHM kertoi torstaina tutkivansa, onko tapauksia useampia.

Uusia tartuntoja on puhjennut myös Ranskassa, Italiassa ja Australiassa, kertoo BBC. Aiemmin Britanniassa, Espanjassa ja Portugalissa on havaittu kymmeniä tartuntoja tai tartuntaepäilyjä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL tiedotti torstaina, että Euroopan ja Yhdysvaltojen tapaukset on todettu henkilöillä, jotka eivät ole matkustaneet alueilla, missä apinarokkoa tavallisesti esiintyy.

THL kertoo seuraavansa tilannetta Suomessa ja pyytää paikallisilta tartuntatautiviranomaisilta ilmoitusta mahdollisista varmistuneista tapauksista.

Perimältään apinarokko on lähisukua iso- ja lehmärokolle. Tyypillisiä oireita ovat rakkulat, kuume, pään- ja lihassärky sekä imusolmukkeiden turpoaminen, kertoo Helsingin yliopiston zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti.

Tauti on monesti sekoitettu vesirokkoon.

– Vesirokko sairastetaan tietysti yleensä lapsena. Apinarokossa rakkulat ovat yleensä samassa vaiheessa eivätkä tule ja mene samalla lailla kuin vesirokossa, Vapalahti havainnollistaa.

Apinarokko on läheistä sukua isorokolle. Mikroskooppikuva viruspartikkeleista.

Apinarokon itämisaika on noin 1–2 viikkoa, ja se tarttuu lähikontaktissa virusta kantavasta eläimestä tai ihmisestä. Vapalahden mukaan tauti voi levitä rikkoutuneen ihon, limakalvojen ja ilmeisesti myös pisaroiden välityksellä hengitysteihin lähietäisyydeltä.

Virus on lähtöisin Afrikasta, jossa sillä on on kaksi päälinjaa, Länsi- ja Keski-Afrikan linja. Valtaosa aiemmista länsimaisista tapauksista näyttäisi tutkimusten valossa olevan länsiafrikkalaista linjaa, ja ensimmäinen tästä epidemiasta juuri luettu apinarokkoviruksen perimä Portugalista on myös Länsi-Afrikan linjaa.

– Apinarokkotapaukset ovat yleistyneet, kun isorokkorokotukset on lopetettu. Keski-Afrikan linjaan on aiemmin arvioitu liittyvän noin 10 prosentin kuolleisuus, länsiafrikkalaisessa kuolleisuus on noin prosentin luokkaa, Vapalahti kertoo.

Tauti on levinnyt ulkomaille matkustamisen tai lemmikkien tuonnin mukana. Ensimmäinen apinarokkotapaus Afrikan ulkopuolella todettiin Yhdysvalloissa vuonna 2003, kerrotaan Maailman terveysjärjestö

WHO:n sivuilla

.

Vapalahden mukaan virus oli tarttunut lemmikkikaupoissa Afrikasta tuoduista eläimistä preeriakoiriin, jotka levittivät tartuntaa eteenpäin.

– Joitain jatkotartuntoja saattoi olla ihmisestä toiseen, mutta pääasiallisesti tartunnat olivat levinneet eläinkaupoissa.

THL:n mukaan valtaosa nyt todetuista tapauksista liittyisi miesten välisiin sukupuoli­kontakteihin. Tämä on voinut avata virukselle uusia tartuntareittejä, Vapalahti sanoo.

– Rakkuloita voi olla myös genitaaleissa, varmaan mahdollinen reitti sekin. Kun viruksen perimää saadaan kartoitettua lisää, niin nähdään tartuntojen keskinäiset yhteydet.

Olli Vapalahti muistuttaa, että apinarokko ei ole uusi virus ja sen hoitoon on varauduttu.

WHO:n mukaan apinarokon kuolleisuusaste on ollut korkeimmillaan 11 prosenttia. Lukema on viime aikoina vakiintunut 3–6 prosentin tasolle. Sairauden tai lääkityksen vuoksi immuunivajeisille henkilöille virus voi olla hengenvaarallinen.

– On hyvä muistaa, että tämä ei ole uusi virus. Tähän on rokote, lääkkeitä ja diagnostiikkaa.

Suomessa käytännössä kaikki ennen 70-lukua syntyneet ja osa 70-luvulla syntyneistä on rokotettu isorokkoa vastaan. Vapalahden mukaan rokote suojaa kohtuullisesti myös apinarokolta. Isorokkoon liittyen on ollut myös kohtuullisesti lääkekehitystä.

Isorokkorokotukset lopetettiin Suomessa vuonna 1980. THL:n mukaan rokotetta on kuitenkin varastoituna myös Suomessa. Vapalahden mielestä perinteisen rokotteen sivuvaikutukset voivat olla haitallisia riskiryhmiin kuuluville.

– Viime vuosina on kehitetty kuitenkin myös uusia, paremmin siedettyjä rokotteita isorokon varalta ja myös apinarokkoa silmällä pitäen, esimerkiksi Tanskassa.

Tarvitseeko perusterveen suomalaisen olla huolissaan apinarokon rantautumisesta maahan?

– Lyhyt vastaus on ei, vaikka tapauksia varmaan voikin ilmetä. Epidemian laajuutta ja viruskannan ominaisuuksia kartoitetaan, välitöntä huolenaihetta ei ole näköpiirissä tämänhetkisen tiedon valossa. Tämä ei tartu kuten SARS-CoV-2. Normaalissa kanssakäymisessä ei pitäisi olla merkittävää riskiä, Vapalahti sanoo.

– Hyvä toki tunnustaa, että meillä on vielä paljon aukkoja tiedoissa – mutta sitä kertyy varmaan lähipäivinä nopeasti lisää.