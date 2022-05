Porilaiset urheilukalastajat olivat liikkeellä kumiveneellä ja pukeutuneet sukellusvarusteisiin. Heillä ei ollut sukelluslupaa alueelle.

Vartijat häätivät porilaiset urheilukalastajat sunnuntaina pois Eurajoella Olkiluodon ydinvoimalan alueelta. Sukellusvarusteisiin pukeutuneet kalastajat liikkuivat kumiveneellä ydinvoimalan jäähdytysveden purkuputken lähistöllä.

– Vartijamme kävi jututtamassa heitä, koska meille ei ollut tullut ennakkoilmoitusta sukelluksesta. Yleensä jos meillä käy sukeltajia, he hankkivat luvan ja siitä tulee meille ennakkoilmoitus, kertoo Teollisuuden Voiman viestintäpäällikkö Johanna Aho.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle. Sen mukaan kalastajat eivät missään vaiheessa rantautuneet maihin.

Alueella on liikkumis- ja oleskelukielto, mutta TVO on sallinut kalastuksen lähivesillä. Sukeltamiseen on kuitenkin vaadittu lupa. TVO ilmoitti tapauksesta sunnuntaina poliisille, vaikkei varsinaista rikosilmoitusta tehty.

– Selvisi, että he olivat paikallisesta urheilusukellusseurasta ja sukelluskalastamassa- Tuossa lähellä on kalaisia vesiä ja normaalisti olemme käyneet heitä vain morjestamassa ja jututtamassa. Mutta kun he olivat sukeltamassa, lupa olisi vaadittu, Aho sanoo.

KRP kävi varmistamassa alueen jälkeenpäin.

– Siellä oli kaikki kunnossa. Mistään rikoksesta ei ole kyse, KRP:n rikostarkastaja Aki Lahtinen kertoo.