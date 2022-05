Ihmisoikeusliiton Duin Ghazin mukaan nykyinen lainsäädäntö on uhrien kannalta ongelmallinen.

Avioliittoon pakottaminen on maailmanlaajuisesti tunnettu ongelma, joka ilmenee myös Suomessa. Lainsäädännöllisesti kunniaväkivaltaa tai yhdeksi sen muodoksi lukeutuvia pakkoavioliittoja ei Suomessa ole kuitenkaan kriminalisoitu, ja pakkoavioliiton voi purkaa ainoastaan avioeron kautta.

Tällä hetkellä vireillä on kaksi pakkoavioliittojen vastaista lakiprosessia, kertoivat Ihmisoikeusliiton sukupuolittuneen väkivallan vastaisen työn asiantuntijat Duin Ghazi ja Johanna Latvala perjantaina järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Prosesseista ensimmäinen koskee pakkoavioliiton kumoamista.

Ghazin mukaan Suomessa ei tunnisteta tällä hetkellä pakkoavioliittoja, minkä vuoksi pakotettua liittoa ei voi purkaa muutoin kuin avioeroprosessin kautta. Nykyinen systeemi on uhrin kannalta ongelmallinen.

– Uhrien tilanteet ovat hyvin erilaisia. Toiselle sopii paremmin avioliiton kumoaminen, toiselle mitätöinti ja toiselle avioero. Avioliiton purkamista hakeva tietää itse, mikä vaihtoehto on hänelle paras, Ghazi sanoo Ilta-Sanomien haastattelussa.

Kumoaminen säilyttäisi muun muassa molempien vanhempien huoltajuuden. Tämä ei aina ole uhrin tai liitossa syntyneen lapsen edun mukaista. Mitätöinti on parempi vaihtoehto silloin, kun liitto on lapseton sekä tapauksissa, joissa uhri on varakkaampi, liitto on solmittu taloudellisen hyväksikäytön vuoksi tai siinä on väkivaltaa.

Jotta erilaisissa ja erityisesti kaikkein haavoittuvimmissa tilanteissa olevien uhrien oikeusturva toteutuisi, avioliittolakiin tulisi kirjata kumoamisen lisäksi myös mahdollisuus mitätöintiin.

Toinen lakiprosessi koskee pakkoavioliittojen kriminalisointia. Tällä hetkellä Suomessa on voimassa ihmiskauppaa koskeva lainsäädäntö, jota voidaan soveltaa pakkoavioliittotilanteissa. Ghazin mukaan kyseinen lainsäädäntö on ongelmallinen, eikä aina sovellu pakkoavioliittotilanteisiin.

Vuonna 2015 Suomessa astui voimaan Istanbulin sopimuksen nimeä kantava Euroopan neuvoston yleissopimus, jolla pyritään ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa.

Sopimus velvoittaa sopimusvaltioita kriminalisoimaan lapsen tai aikuisen tahallisen pakottamisen avioliittoon sekä lapsen tai aikuisen tahallisen houkuttelemisen ulkomaille avioliittoon pakottamiseksi. Sopimuksen mukaan edellä mainittujen tekojen yritykset ovat rangaistavia.

Tällä hetkellä sopimuksen velvoitteet eivät Suomessa toteudu. Muissa Pohjoismaissa – esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa – avioliittoon pakottaminen on kriminalisoitu.

Ghazin mukaan syy lakimuutosprosessin takkuamiseen on se, että ilmiö on tajuttu verrattain myöhään.

– Kunniaan liittyvään väkivaltaan on Suomessa herätty ja tartuttu hitaasti. Pakkoavioliittoja ei ymmärretä ja niiden tunnistaminen on ollut puutteellista. Ilmiöön havahduttiin paljon myöhemmin kuin muissa Pohjoismaissa.

Ihmiskaupan auttamisjärjestelmän piiriin otettiin viime vuonna pakkoavioliiton perusteella 63 henkilöä, joista 22:lla oli kytköksiä Suomeen.

Ghazin mukaan kattavia tilastoja uhreista ei ole. Ihmisoikeusliitolle tietoa heistä tulee yhteistyökumppaneiden, kuten esimerkiksi uhreja auttavan Monika-Naiset-liiton kautta.

Suomessa tapahtuvat pakkoavioliitot ja niiden uhrien tilanteet ovat Ghazin mukaan moninaisia. Uhreja yhdistää se, että he ovat useimmiten nuoria naisia tai tyttöjä.

– Voi käydä esimerkiksi niin, että Suomessa pitkään asunut Suomen kansalainen menee vanhempiensa kanssa käymään näiden kotimaassa, eikä hänelle kerrota, että häntä odottaa avioliitto. Voi olla myös niin, että uhri lähetetään vanhempien kotimaahan ja jätetään sinne esimerkiksi pariksi vuodeksi, ja hän palaa sitten puolisonsa kanssa Suomeen, Ghazi kertoo.

Toisinaan ulkomailla pakkoavioliiton uhriksi joutunut aikuinen tai nuori aikuinen muuttaa Suomeen ja tajuaa vasta myöhemmin joutuneensa ihmisoikeusloukkauksen uhriksi.

– Tällainen henkilö ei välttämättä tiedä omista oikeuksistaan, osaa kieltä tai tiedä, miten suomalainen yhteiskunta toimii. Tässä tilanteessa on hyvä huomioida, ettei uhri usein tiedä joutuneensa pakkoavioliiton uhriksi.

Kieltäytymisen varaa uhreilla ei usein ole. Ghazin mukaan pakkoavioliiton uhrit kohtaavat myös muunlaista kunniaan liittyvää väkivaltaa, jonka tavoitteena on suojata tai palauttaa perheen, suvun tai muun yhteisön kunniaa ja mainetta. Kunniaan liittyvän väkivallan muotoja ovat esimerkiksi henkinen, fyysinen, taloudellinen tai seksuaalinen väkivalta. Äärimmäisiin väkivallan muotoihin lukeutuu esimerkiksi kunniamurha.

Suomessa on tapahtunut yksi tunnistettu kunniamurha, joka ajoittuu viime syksyyn. Tapauksessa viranomaiset eivät reagoineet uhrin avunpyyntöön tarpeeksi nopeasti.

Ghazin mukaan on tärkeää kuunnella uhreja, sillä avun pyytämiseen on usein korkea kynnys. Uhrit saattavat tuntea häpeää, eivätkä halua perheensä kunnian kärsivän

– Pitää ottaa vakavasti ja auttaa, jos uhri tulee pyytämään apua. Hän voi kertoa, että häntä pelottaa tai että esimerkiksi hänen enonsa tämän kotimaasta käsin on uhkaillut häntä. Kunniaan liittyvässä väkivallassa täytyy ottaa huomioon ylikansallisuus ja yhteisöllisyys. Se, että henkilö on Suomessa, ei tarkoita sitä, että hän olisi turvassa.