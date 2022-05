Eurojackpotissa oli perjantai-iltana jaossa ensimmäistä kertaa yli 100 miljoonan euron potti. Suomeen on osunut 90 miljoonan euron jättipotti kahdesti.

Eurojackpot-peliin tehtiin maaliskuussa uudistus, jonka seuraus näkyi perjantaina pelatulla kierroksella ennätyspottina. Kahdella eurolla ja seitsemällä oikealla numerolla – kaksi pää- ja kaksi tähtinumeroa – irtosi jopa 106 miljoonaa euron voitto, joka meni Saksaan.

Kyseessä ei ollut kuitenkaan Eurojackpotin maksimivoitto. Uudistuksen myötä suurin mahdollinen potti nousi 120 miljoonaan. Aiemmin maksimi oli 90 miljoonaa euroa.

Muhkea 90 miljoonan potti on osunut Suomeen kahdesti: Loimaalle helmikuussa 2018 ja Siilinjärvelle elokuussa 2019. Molemmilla kerroilla voitot menivät porukkaveikkaajille.

Lisäksi kolmella muulla kerralla suomalainen on ollut mukana jakamassa 90 miljoonan pottia. Tämän vuoden maaliskuussa vantaalainen nettipelaaja jakoi päävoiton puoliksi Norjaan osuneen täysosuman kanssa.

Lue lisää: Vantaalainen Eurojackpot-voittaja koki viikonloppuna 45 miljoonan euron yllätyksen: ”Onko tämä piilokamera?”

Vantaalaismies voitti siis yksin 45 miljoonaa euroa.

– Olen joskus miettinyt, että jos voittaisin, maksaisin asuntolainat ja muut lainat pois. Haluaisin myös lahjoittaa rahaa hyväntekeväisyyteen. Haluan auttaa ihmisiä. Ja muuten pitäisi sitten varmaan miettiä, miten rahoja sijoittaa, iloinen voittaja pohdiskeli Veikkauksen haastattelussa.

Kyseessä ei kuitenkaan ollut suurin yhdelle suomalaiselle tullut Eurojackpot-voitto. Ykkönen on Espooseen vuonna 2014 mennyt 61,2 miljoonan voitto. Myös Tampereelle ja Turkuun on mennyt yli 45 miljoonaa yhdelle ainoalle henkilölle.

Kaikkiaan 90 miljoonaa on jaettu vuonna 2012 alkaneen Eurojackpot-historian aikana 15 kertaa.

Menestyksekkäin maa on myös perjantain jättipotin napannut Saksa, jossa 90 miljoonan pottia on oltu jakamassa peräti kymmenesti. Kuusi 90 miljoonan euron päävoittoa 15:stä on mennyt pelkästään saksalaisille pankkitileille.

Edes 90 miljoonaa ei riitä kaikkien haaveiden toteuttamiseen. Tämän sai todeta Hessenin osavaltiossa Saksassa asuva mies, jolle koko pääpotti napsahti toukokuussa 2021.

– Voittaja kertoi, että hänen suurin unelmansa lapsesta saakka on ollut omistaa oma jalkapallojoukkue. Valitettavasti 90 miljoonaa euroa ei ollut riittävä summa tämän unelman toteuttamiseen, paikallisesta Lotto Hessen -yhtiöstä kerrotaan.

Voittaja oli pelannut Eurojackpot-rivin netissä vain hetki ennen peliajan päättymistä. Voittajan mukaan voittoviikonloppu meni unettomasti. Maanantaina voittajalle teki tiukkaa mennä maanantaina töihin ja olla puhumatta voitostaan.

Tiedossa ei ole, saivatko työkaverit tietää voitosta myöhemmin. Lotto Hessenin mukaan voittaja suunnitteli elävänsä hyvää elämää ja matkustelevansa kaukaisissa maissa. Hän aikoi myös vakaasti pysyä samana ihmisenä kuin ennen voittoaan.

Baijerin osavaltion pohjoisosista Frankenista kotoisin oleva 25-vuotias liikemies ilmoitti puolestaan, että aikoo sijoittaa 90 miljoonaansa fiksusti.

– Hän ei todellakaan aio ostaa kalliita urheiluautoja. Hän kertoo myös aina eläneensä hyvin vaatimattomasti, Lotto Bayern -yhtiöstä kerrotaan.

Mies oli Frankenin kohtalotoverinsa tapaan pelannut Eurojackpot-pelinsä internetissä vain hetki ennen peliajan sulkeutumista.

Lue lisää: Omakotitalo 295000 €, sormus 13900 €, uhkea pizza 7 täytteellä... Näin Loimaalla voisi pistää sileäksi 90 miljoonaa euroa

Eurojackpotissa on mukana 18 maata ja 33 peliyhtiötä. Eri maiden ja peliyhtiöiden käytännöt voittajista tiedottamisesta vaihtelevat, joten kaikista 15 maksimipottivoitosta Veikkaus ei ole saanut tarkkoja tietoja.

90 miljoonan euron potti voitettiin ensimmäisen kerran kierroksella 20/2015. Silloin voitto osui Tshekkiin, joka oli liittynyt mukaan peliin vasta noin seitsemän kuukautta aiemmin. Voittosumma oli noin 2,5 miljardia Tshekin kruunua – voittopotti, joka meni maassa tuolloin täysin yli ymmärryksen.

Veikkauksen mukaan voitto aiheutti Tshekissä valtavan mediahuomion, eikä sitä vähentänyt se, että voittaja ilmoitti itsestään peliyhtiölle vasta 26 vuorokautta arvonnan jälkeen.

K-Supermarket Herkkupadassa juhlittiin ja arvuuteltiin voittajaa vuonna 2019.

Peliyhtiö Sazkan mukaan voittaja oli keski-ikäinen mies pienestä kaupungista. Hän matkusti Prahaan lunastamaan voittonsa, eikä kertomansa mukaan uskonut kunnolla voittaneensa ennen kuin istui Sazkan toimistossa.

– Hän selitti odottaneensa 26 päivää, jotta mediahuomio laantuisi, Sazka-yhtiöstä kerrotaan.

Voittajan ilmoittautumista odotettaessa peliyhtiöön tuli myös lukuisia yhteydenottoja, joissa ihmiset väittivät olevansa voittajia. Veikkauksellekin tuttu ”koira söi pelitositteen”-väite saatiin tällöin kuulla lukuisia kertoja myös tshekkiläisessä peliyhtiössä.

Tshekkivoittaja oli kuitenkin kovin kiireinen verrattuna Loimaan neljän hengen voittajaporukkaan.

Myös tämän Loimaan Prismassa pelatun voiton ympärillä velloi valtava mediahuomio ja huhumylly, sillä ilman Veikkaus-korttia pelanneista voittajista ei kuulunut aluksi pihahdustakaan. Porukka odotti lopulta lähes kolme kuukautta ennen kuin saapui Veikkaukselle lunastamaan voittonsa.

– Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, eräs porukan jäsenistä kommentoi Veikkaukselle.

– Ei sentään koira syönyt voittokuponkia, yksi voittajista lausahti voittokahvitus­tilaisuudessa.

Jokainen voittaja sai tililleen noin 22,5 miljoonaa euroa.

Lue lisää: 12 lotto­miljonääriä kertoo elämästä voiton jälkeen – kateus syövytti ihmis­suhteita: ”Ei olisi kannattanut kertoa kellekään”

Siilinjärven K-Supermarket Herkkupadassa jätetty voittopotti jakautui 50 pelaajalle. Järjestelmän alavoitot kasvattivat kokonaisvoiton 91,9 miljoonaan.

Yksi osuus tuotti reilut 1,8 miljoonaa euroa. Voittajista yksi osti itselleen kaksi osuutta.

IS:n haastattelema siilinjärveläisnainen kertoi viettäneensä voittoon saakka tavallista keskiluokkaista elämää. Liki kahden miljoonan euron kotiuttaminen muutti tilannetta: enää ei tarvinnut laskea rahoja.

– Ei ole ollut hirveästi ylimääräistä, vaikka töissä on käyty. En osaa oikein edes ajatella, että nyt ainakin vähän aikaa saa olla niin, ettei ole rahahuolia, peitenimeä Tuula käyttänyt nainen kertoi IS:lle.

Tuula ilmoitti jatkavansa elämää Siilinjärvellä. Aikeena oli ainakin päivittää auto uuteen ja remontoida kotia. Haaveena oli myös ulkomaanmatka.

Lue lisää: Suomessa jo yli sata Eurojackpot-pää­voittajaa – tällaisia he ovat ja tähän kaikkeen rahoja on käytetty: uudet kumi­saappaat, mies­luola, 70 euron rinta­liivit...

”Riitta” ilmoitti puolestaan auton hankinnasta ja arvokkaammista vaateostoksista.

– Olen ostanut kahdet hirveän kalliit rintaliivit. Ne maksoivat 60–70 euroa kappale. Olen ostanut myös pari puseroa, joista en ole katsonut hintoja, jos ovat muuten olleet mieluisia, Riitta sanoi.

Siilinjärven voittajista yksi viivytteli oman voittonsa lunastusta kymmenisen kuukautta. Syy oli kiire.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon, niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kertoi Veikkaukselle.

Tätä ennen Veikkaukselta oli yritetty tavoittaa voittajaa puhelimitse tuloksetta lukuisia kertoja.

– Harvemmin tulee tuntemattomiin numeroihin vastailtua. Niin paljon kuin lehtimyyjienkin työntekoa arvostan niin aina ei vaan jaksa niiden kanssa jutella. Sitä kuitenkin haluaa olla kohtelias, kun joku tekee kovin töitä, voittaja kommentoi asiaa.

Kesäkuussa 2020 jännitys vihdoin päättyi ja voittaja lunasti lopulta voittonsa.