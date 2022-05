Millainen Nato-maa Suomesta pitäisi tulla? Uotila ja Lindén väittelevät

Mats Uotila ja Lauri Lindén väittelevät tällä viikolla siitä, millainen Nato-maa Suomesta pitäisi tulla?

Lauri Lindén: Suomen Nato-hakemus on maamme suurin linjamuutos sitten EU-jäsenyyden. Luultavasti jopa isompi. Aika on historiallinen. Tilanne on minulle vaikea. En varsinaisesti haluaisi nähdä Suomea Natossa, mutta Putin ei viime kuukausina ole jättänyt hyviä vaihtoehtoja. Edessä on lähihistoriamme isoimpia kysymyksiä, joihin pitää löytää vastauksia. Meidän pitää itse vaikuttaa, millainen Nato-maa olemme.

Mats Uotila: Presidentti Niinistö ja Marin ovat hoitaneet liittymisprosessia hyvin. Vähemmän kunniakas on Marinin imagonkiillotuskampanja. Marin väitti kääntyneensä Nato-jäsenyyden kannalle jo kauan sitten, vaikka vielä tammikuun lopussa hän sulki Nato-oven Reutersin haastattelussa. Nato-Suomen ei pidä sulkea ennalta pois Naton joukkoja tai pysyviä tukikohtia. Enemmistö suomalaisistakin ne hyväksyisi.

Lindén: Rehellisesti meistä kukaan ei tiedä, milloin Marin on henkilökohtaisesti siirtynyt kannattamaan Natoa. Eikä sillä ole mitään väliä. Historiaan hän jää silti pääministerinä, joka vei Suomen Natoon. Minusta vasemmistolaiset, jotka ovat kelkkaansa kääntäneet ansaitsevat hatunnoston. Ei ole meille helppo tilanne. Yksi asia ei silti ole muuttunut. Ydinaseita ei Suomeen tule. Muista asioista pitääkin sitten debatoida.

Uotila: Kyky arvioida omia kantoja uudelleen ja muuttaa mielipidettä on merkki viisaudesta, mutta tämä mustan valkoiseksi selitteleminen on noloa. Pitäisi nostaa käsi pystyyn virheen merkiksi, minä ainakin arvostaisin. Minäkin toivon, että Suomeen ei tule ydinaseita. Naton pelote perustuu kuitenkin siihen, joten sitä ei voi ennalta sulkea pois.

Lindén: Ei se tosiaan mikään häpeä ole myöntää, jos on siirtynyt Naton kannalle vasta nyt. Itsekin olen tähän pitkin hampain joutunut myöntymään. Ja niin on suuri osa suomalaisista. Suomi on vuosikymmeniä sitoutunut ydinaseiden riisuntaan. Tästä ei voi joustaa. Lisäksi Venäjän ensimmäiset, varsin lievät reaktiot kertovat, että Kremlin ajattelun painopiste on juuri ydinaseissa sen rajojen läheisyydessä.

Uotila: Ei ole häpeä, mutta pääministerin pitäisi pystyä myöntämään olleensa väärässä. Ydinaseiden sijoittaminen Suomeen on lähinnä teoreettinen kysymys, mutta sen estäviä rajoitteita ei silti pidä kirjata liittymissopimukseen. Tästä ovat myös presidentti Niinistö ja Marin yhtä mieltä. Näin puolustusliiton antama turva on parhain mahdollinen.

Lindén: Samalla kun Kreml on todennut, että Venäjällä ei ole vihamielisiä ajatuksia Suomea kohtaan, totesi apulaisulkoministeri Sergei Ryabkov, että vastatoimia on tulossa, jos ydinaseita tulee lähemmäs maan rajoja. Samoin pysyvät tukikohdat johtaisivat todennäköisesti tähän. En usko, että tämä lisäisi Suomen turvallisuutta. Päinvastoin asettaisi meidät konfliktin kuumaksi pisteeksi, kuin Berliinin ja Kuuban aikanaan.

Uotila: Sanoit, että meidän pitää itse vaikuttaa siihen millainen Nato-maa olemme. Olen samaa mieltä. Siksi näitä päätöksiä ei pidä tehdä Kremlin lausuntojen perusteella. Emme saa antaa Venäjän määritellä sitä, olemmeko Naton jäseniä, kuten emme myöskään sitä, millaisia jäseniä olemme. Nyt on aika lopettaa Venäjän miellyttäminen turvallisuutemme kustannuksella.

Lindén: Joo, olet oikeassa, ettei Putinin miellyttämiseksi pidä tehdä mitään. Mutta ei nyt myöskään aktiivisesti pyrkiä tekemään riskialttiita turvallisuuspoliittisia ratkaisuja, kun meillä 5. artikla suojana jo on. Näillä näkyminhän Suomeen ei pysyviä tukikohtia ole tulossa. Saa nähdä, tuleeko se joskus kysymykseen.

Uotila: Suomellahan ei ole vielä Naton turvatakuita, mutta mitä todennäköisimmin se asia korjaantuu pian. Pysyviä Nato-joukkoja, tukikohtia tai ydinaseita ei ole välittömässä näköpiirissä ja Suomi saa päättää niistä itse. Olen samaa mieltä siitä, että tilannetta ei pidä pyrkiä kärjistämään, mutta nuo vaihtoehdot pitää kuitenkin jättää auki.

Lindén: Millainen Nato-maa Suomesta tulee, ei ole myöskään pelkästään sotatekninen kysymys. Me emme luovu periaatteistamme. Joudumme nyt liittoon monien hyvin ongelmallisten maiden kanssa. Suomi ei saa jatkossakaan osallistua esimerkiksi USA:n imperialistisiin sotaoperaatioihin. Eikä lähteä kaupittelemaan arvojaan Turkin kanssa, vaikka Erdogan yrittäisi lypsää meiltä myöntymyksiä.

Uotila: Emme me liity Yhdysvaltoihin, vaan puolustusliitto Natoon muiden vapaiden länsimaiden joukkoon. Jäsenyys ei velvoita kuin artikla viiden mukaisiin operaatioihin, joten huoli on turha. Nato ei ole täydellinen, mutta se on ainut keino saada turvatakuut ja estää Venäjän pelinappulaksi joutuminen. Vasemmallakin laidalla tämä on onneksi vihdoin tajuttu.

Lindén: Joo, se on totta, mutta Suomen arvopohjaan kuuluu myös jatkaa väärän toiminnan kritisoimista. Itse asiassa minä haluan kovasti nähdä Suomen Natossa aktiivisena demokratian, ihmisoikeuksien ja tasa-arvon puolustajana. Siihen kuuluu myös liittolaisten arvostelu. Nyt kun Suomi Natoon menee, niin ei sinne turistiksi kannata mennä.

Uotila: Naton sisäinen debatti ei ole tavatonta. Vietnamin ja Irakin sotia arvosteltiin kovalla kädellä, Trump kritisoi Saksan energiariippuvuutta Venäjästä ja Yhdysvaltojen epäonnistunut vetäytyminen Afganistanista aiheutti eripuraa. Arvostelu on sallittua, mutta jäsenyyttä hakevan maan ei kannata mennä haastamaan riitaa. Tämä on hyvä muistaa.

Lindén: Se hyvä puoli Natossa tosiaan on, että siellä lähtökohtaisesti saa kritisoida. Ei ole mikään Varsovan liitto kysymyksessä. Ja meidän mukana tulee Ruotsi, mikä auttaa asiaa. Mielenkiintoiset ajat edessä. Kunhan nyt ensiksi päästään sisään. Turkin ja Erdoganin vastarinta Suomen jäsenyydelle on lievästi sanottua huolestuttavaa. Ja kertoo myös siitä, että haasteita on tulossa jatkossakin.

Uotila: Aivan totta, mutta usein tekemisen arvoiset asiat eivät ole helppoja. Puolustusministeri Kaikkonen totesi, että ”Nato-jäsenyyden polulla voi olla monenlaisia kiviä ja kuoppia. Pää kylmänä nyt vaan rauhassa eteenpäin”. Minä luotan tähän ja valtiojohdon osaamiseen. Selviämme tästä yhdessä.

Mats Uotila on Sastamalasta kotoisin oleva 17-vuotias kokoomuslainen. Lauri Lindén on Helsingistä kotoisin oleva 19-vuotias vasemmistolainen. Uotila ja Lindén väittelevät tällä palstalla ajankohtaisista aiheista.