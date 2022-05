Venäjän Federaation lentokone IL-96-300 ilmestyi Suomen ilmatilaan 8.4.2022 – tässä reitti

Venäläiskone oli Suomen alueella kolmen minuutin ajan ja kävi syvimmillään viiden kilometrin syvyydessä Suomen alueella, Rajavartiolaitos kertoo.

Kuvan kone on samantyyppinen kuin alueloukkauksen tehnyt, eli IL-96-300.

Rajavartiolaitos kertoo saaneensa valmiiksi 8. huhtikuuta tapahtuneen alueloukkauksen esitutkinnan.

Rajavartiolaitoksen mukaan tutkinnassa varmistui, että Venäjän Federaation IL-96-300 lentokone lensi Suomen ilmatilassa Suomenlahdella matkallaan idästä länteen.

– Kone on lentänyt ensin suurin piirtein luoteen suuntaan, kunnes se on kaartanut Porvoon tasalla lounaaseen. Kaarroksen aikana koneen reitti on kulkenut Suomen ilmatilaan. Venäläiskone oli Suomen alueella kolmen minuutin ajan ja kävi syvimmillään viiden kilometrin syvyydessä Suomen alueella, Rajavartiolaitoksen tiedotteessa kerrotaan.

Esitutkinnassa selvisi, että venäläiskone oli matkalla Berliiniin, josta se otti kyytiin 40 Saksasta karkotettua diplomaattia perheineen. Saksasta kone lensi takaisin Venäjälle.

Tiedotteen mukaan syyttäjä on tehnyt asiassa päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta, koska venäläiskoneen lentäjän tavoittaminen esitutkintaa varten on epätodennäköistä.

Alueloukkauksen esitutkinnasta vastasi Rajavartiolaitoksen Suomenlahden merivartioston rikostorjuntayksikkö.

IL-96-300 lentokone on matkustajakone-tyyppinen suihkukone. Maan presidentti Vladimir Putinin virkakone on ainakin aiemmin ollut samaa mallia. Se tunnetaan IL-96-300PU -nimellä.

Presidentin koneen mallin nimen perästä löytyvät kaksi lisäkirjainta tarkoittavat venäjäksi komentokeskusta.