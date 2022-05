Epäiltyinä tekijöinä on noin neljästä kuuteen nuorta.

Itä-Uudenmaan poliisi kaipaa havaintoja Martinlaaksossa tiistaina 17.5. tapahtuneesta törkeästä ryöstöstä. Ryöstö tapahtui noin yhdeksän aikaan illalla Laajaniitynkujan läheisyydessä olevalla kevyen liikenteen väylällä.

Epäiltyinä tekijöinä on noin neljästä kuuteen nuorta. He ovat iältään noin 15–18-vuotiaita tummaihoisia poikia. Epäillyt olivat vieneet uhrilta omaisuutta ja hakanneet tätä myös metalliputkilla.

– Tapauksella on ollut ainakin yksi silminnäkijä, jonka mukaan epäillyt tekijät ovat tulleet Martinlaakson aseman suunnasta ja paenneet K-Supermarket Martsarin suuntaan rakennustyömaan ohi. Yhdellä tekijöistä on päällään tummansininen baseball-takki, jossa on vaaleat hihat, kertoo rikoskomisario Sampsa Aukio Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Poliisi pyytää silminnäkijöitä ja asiasta tietäviä ilmoittamaan kaikki havainnot puhelinnumeroon 0295 413 636 tai sähköpostiin vihjeet.ita-uusimaa@poliisi.fi.