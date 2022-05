Vantaan sellimurha käräjillä – murha­syytetyt pääsevät ääneen, IS seuraa

Syytettyjen lisäksi aikaa on varattu todistajien kuulemiselle.

Vantaan vankilan matkasellissä tammikuun lopussa tapahtuneen henkirikoksen oikeudenkäynti jatkuu torstaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Murhasta syytetään 19-vuotiasta Abshir Muyea ja 23-vuotiasta Perttu Pyynöstä. Syyttäjän mukaan he ovat syyllistyneet kidutustyyliseen ja poikkeuksellisen raakaan murhaan.

Uhria, eli parikymppistä seksuaalirikollista oli syytteen mukaan parin päivän ajan nöyryytetty, pahoinpidelty raa’asti lukuisin eri tavoin ja raiskattu törkeästi wc-harjalla.

Uhri kuoli, kun hänet tukehdutettiin muovipussilla. Seuraavana aamuna Muye oli mennyt sanomaan vartijoille, että uhri olisi tappanut itsensä.

Torstaisen käräjäpäivän alku on varattu murhasyytettyjen kuulemiselle, mikäli he haluavat tulla kuulluiksi. Lisäksi päivän aikana on tarkoitus kuulla todistajia, kuten matkasellissä olleita muita vankeja.

Sellimurhaa alettiin käsitellä käräjillä viime viikon tiistaina. Tuolloin oikeussalissa todistettiin heti alkuun vaarallista ja poikkeuksellista välikohtausta.

Kuvaajille tuuletellut ja käsimerkkejä näytellyt Pyynönen nousi yllättäen hyökkäävästi ylös paikaltaan ja kohotti kätensä, jossa hän piteli muovista puukkoa.

Vartijat saivat miehen nopeasti taltutettua, ja hänen oikeudenkäyntinsä jatkui käsiraudoitettuna. Poliisin mukaan hänen tarkoituksenaan oli ilmeisesti käydä kanssasyytettynsä kimppuun.

IS seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä noin kello 9 alkaen.