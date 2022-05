Vakavista rikoksista epäillylle miehelle on kertynyt ulosottoon yli 90 000 euron karhuttavat. Poliisin mukaan Ylä-Malmin tapahtumia on edeltänyt erotilanne.

Helsingin Ylä-Malmilla tapahtuneesta epäillystä tuhotyöstä ja kolmesta murhan yrityksestä epäillään 36-vuotiasta miestä. Hänen vangitsemistaan käsitellään torstaina aamulla Helsingin käräjäoikeudesta. Miestä vaaditaan vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä.

Poliisi epäilee miehen sytyttäneen tahallaan kaksikerroksisen omakotitalon tuleen maanantain vastaisena yönä yhden aikaan. IS:n tietojen mukaan talossa oli äiti ja lapsia.

Tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Ritva Elomaan mukaan rikoksesta epäilty mies ja pelastetut henkilöt ovat aiemmin eläneet talossa perheenä, mutta muutoin hän ei heidän keskinäistä suhdettaan tarkemmin avaa.

– Taustalla on perhekuvio ja käsillä vastikään tapahtunut, vaikea erotilanne. Siellä on eletty hyvin raskasta aikaa, tutkinnanjohtaja kertoo.

Poliisin mukaan talossa olleet vanhempi ja lapset havahtuivat unestaan siihen, että talo palaa.

Osoitetietojen perusteella miehellä ei tällä hetkellä ole vakinaista osoitetta, mutta hänen kotikuntansa on Vantaa. IS:n selvitys osoittaa, että hän on viime vuosina ajautunut talousongelmiin ja hänellä on myös rikostaustaa.

Mies tuomittiin muutama vuosi sitten Helsingin hovioikeudessa vuoden ehdolliseen vankeuteen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Rikos tapahtui vuonna 2013.

Tuomiolauselmasta selviää, että mies oli saman vuoden alussa tutustunut 15-vuotiaaseen tyttöön keskustelupalstalla. Mies itse oli tuolloin 27-vuotias.

Tyttö ja mies jatkoivat keskustelua ja päivittäisten kuulumisten vaihtoa muun muassa Kik Messengerissä ja Facebookissa. He olivat tietoisia toistensa iästä.

Muutamaa kuukautta myöhemmin he tapasivat ensimmäisen kerran. Mies oli noutanut tytön kotiinsa Vantaalle satojen kilometrien päästä tytön kotipaikkakunnalta. Teini lähti miehen luokse vanhemmiltaan salaa.

Tapaamisen aikaan he olivat olleet useita kertoja sukupuoliyhdynnässä. Heidän yhteydenpitonsa jatkui vuoden 2013 kesään saakka.

Myöhemmin tyttö oli lukion lakitiedon kurssilla ymmärtänyt joutuneensa seksuaalirikoksen uhriksi. Kesän 2013 tapahtumien jälkeen hänelle oli kehittynyt ahdistuneisuushäiriö ja traumaperäinen stressihäiriö.

Uhrin isä oli tehnyt rikosilmoituksen kesällä 2015, kun parin vuoden takaiset tapahtuvat olivat paljastuneet.

Mies myönsi olleensa tytön kanssa useissa sukupuoliyhteyksissä. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitun ehdollisen vankeusvuoden lisäksi mies määrättiin maksamaan uhrille 2 000 euron korvaukset kärsimyksestä.

Käytännössä miehen tuomio lieveni merkittävästi hovioikeudessa, sillä oli käräjäoikeus oli aiemmassa tuomiossaan katsonut hänet syylliseksi raiskaukseen sekä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

Sammutustöihin osallistui ainakin 18 pelastuslaitoksen yksikköä. Palopaikka sijaitsee Ylä-Malmilla, reilun 10 kilometrin päässä Helsingin keskustasta.

Viime vuosina mies näyttää ajautuneen pahoihin talousvaikeuksiin. Viisisivuinen ulosottorekisteri osoittaa, että hänellä on kertynyt ulosottoon kymmeniätuhansia euroja. Häneltä on karhuttu yli 90 000 euroa, mutta miehen varattomuuden vuoksi näissä toimissa ei ole onnistuttu.

Etupäässä saataviaan vailla ovat erinäiset perintäfirmat, mutta joukossa on myös tonnien elatusapusaatavia ja opintolainaa.

Epäillyn ja asianomistajien kuulustelut aloitettiin tiistaina. Mies on tutkinnanjohtaja Ritva Elomaan mukaan myöntänyt osan teoista ja tutkinta on edennyt hyvin.

– Epäilty on ollut yhteistyöhalukas ja -kykyinen. Hän on omalta osaltaan selvittänyt asioita. Tutkinta on alkuvaiheessa. Eri asioita käydään läpi pikku hiljaa. Meillä on myös viitteitä palon sytyttämisen tekotavasta, hän sanoo.

Tulipalo eteni hurjaa vauhtia. Poliisin mukaan kodistaan pelastetut henkilöt eivät ehtineet ottaa mukaansa mitään, ja liekkien armoille jäänyttä irtaimistoa voi luonnehtia käyttökelvottomaksi.

Vakuutusyhtiön tehtäväksi jää arvioida, onko talo korjaus- vai purkukunnossa.

Poliisi selvittää myös, onko rikoksista epäilty mies aiemmin uhkaillut eron toista osapuolta jollakin sellaisella tavalla, joka olisi antanut vihiä tulevasta.

Epäilty otettiin kiinni varhain aamuyöllä tulipalon syttymisen jälkeen.