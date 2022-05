Kasvisperäinen Mö Kreikkalainen -tuote joutuu näillä näkymin vaihtamaan nimensä.

– Sääntö-Suomi iski! Ruokavirasto kielsi meiltä Kreikkalainen -nimen käytön, luki kaurameijeriksi itseään kutsuvan Mö-yrityksen Facebook-sivuilla.

Mö oli hiljattain tuonut markkinoille Mö Kreikkalainen -nimellä kulkevan kauramaidosta valmistetun, kreikkalaista fetajuustoa muistuttavan tuotteen.

Tiistaina yritys kertoi Facebook-sivuillaan, että Ruokavirasto olisi kieltänyt yritystä käyttämästä kreikkalainen-nimitystä tuotteen yhteydessä.

Mön toimitusjohtajan Annamari Jukkolan mukaan kirjeenvaihtoa nimestä on käyty tammikuusta asti.

– Meillä jäi fiilis, että toiminta ei ole täysin johdonmukaista ja haluaisimme kuulla parempia perusteluja.

Perustelut jäivät Jukkolan mukaan hieman aukinaisiksi. Yksi perusteluista oli, että tuotteen nimi antaisi ymmärtää, että se olisi valmistettu Kreikassa.

– Teimme taustatyötä ja tarkkailimme muita markkinoilla olevia tuotteita. Siellä kilpailijat käyttävät muun muassa tällaista englanninkielistä vastaavaa termiä. Meidän mielestämme oli suotavaa käyttää siitä suomenkielistä versiota, Jukkola valottaa tuotteen nimeämisprosessia.

Jukkola kertoo yrityksen vieneen nimitaistelun niin pitkälle kuin pienelle yritykselle oli mahdollista. Uutta nimeä tuotteelle ei ole vielä löytynyt. Jukkola sanoo, että tuotteen uusi nimi voisi olla englanniksi kirjoitettu, jolloin sitä voitaisiin katsoa läpi sormien.

– Yksi vaihtoehto on keksiä täysin uusi nimi. Se, mihin me emme haluaisi lähteä on tämmöiset nimiväännelmät, joita aika usein joudutaan vegaanisissa tuotteissa tekemään.

– Haluaisimme löytää tuotteelle nimen, joka on kuluttajille helposti ymmärrettävä ja houkuttelisi muitakin kuin vegaaneja kokeilemaan.

Mön sivuilla tuotetta kuvaillaan vegaaniseksi, kreikkalaista juustoa muistuttavaksi ”vuustoksi”.

Ruokaviraston ylitarkastaja Tuulikki Lehto kertoo, ettei Ruokavirasto tee varsinaisesti virallisia päätöksiä, vaan antaa ohjausta ja neuvontaa.

Ruokavirastolta kysyttiin näkemystä Mö Kreikkalainen -tuotteen nimeä koskien. Asiaa käytiin läpi yrityksen edustajan sekä kunnan toimivaltaisen valvontaviranomaisen kanssa.

Lehdon mukaan itse elintarvikkeen nimi on eri kuin sille annettu markkinointinimi, joka oli tässä tapauksessa ”Mö Kreikkalainen”.

– Myös markkinointinimen pitää olla totuudenmukainen, eikä se saa johtaa kuluttajaa harhaan. Pakkausmerkinnät ovat kuluttajille tarkoitettu, jotta kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvan päätöksen ostohetkellä, Lehto avaa.

Ruokaviraston sivuille ilmestyi keskiviikkona täsmennyksiä siitä, milloin esimerkiksi juuston tapaan käytettävää elintarviketta voi kutsua kreikkalaiseksi.

– Jos juuston tapaan käytettävän tuotteen koostumus ja maku muistuttaa Kreikassa yleisesti valmistettua ja nautittua juuston tapaista tuotetta ja tuotteen nimestä on tullut vuosien saatossa vakiintunut yleisnimi myös Suomessa tietyn elintarvikeryhmän käyttöön, sivuilla lukee.

Lisäksi ruokaviraston mukaan tuotetta voi kutsua kreikkalaiseksi, jos se on valmistettu tai tuotettu Kreikassa.