Tällaiseen organisaatioon Nato-Suomi solahtaa – kansallinen puolustus pysyy jatkossakin omissa käsissä

Naton jäseninä Suomi ja Ruotsi ovat suoraan mukana sekä liittokunnan puolustussuunnittelussa että sen komentorakenteessa.

Klassisen määritelmän mukaan uhka on yhtä kuin voima kertaa tahto. Naton voima tulee jäsenmaiden koulutetusta ja varustetusta asevoimasta. Tahtonsa – yhteisen puolustuspolitiikan – Nato muodostaa organisaatiossa, jonka huipulla on Pohjois-Atlantin neuvosto. Tämä kokonaisuus on vastustajille uhka ja pelote. Kukaan ei ole ryhtynyt testaamaan sitä Naton yli 70-vuotisen historian aikana.

Naton yhteinen puolustus perustuu liittokunnan integroituun sotilaalliseen komentorakenteeseen, yhteiseen puolustussuunnitteluun ja yhteisiin harjoituksiin.

Kansallinen puolustus pysyy silti jatkossakin molempien maiden omissa käsissä. Pohjois-Atlantin sopimuksen artikla 3 velvoittaa jäsenmaat pitämään yllä ja kehittämään omaa puolustusta.

Nato näyttää parhaillaan voimaansa Itämerellä pidettävissä merisotaharjoituksissa, joihin osallistuu yhdysvaltalainen Wasp-luokan 250-metrinen taiselualus USS Kearsarge.

Natolla ei ole muita omia operatiivisia joukkoja kuin ne, jotka jäsenmaat osoittavat puolustusliitolle. Myös kumppanimaat voivat osoittaa Natolle joukkoja tiettyjä, tarkoin määriteltäviä tehtäviä varten.

Suunnittelussaan puolustusliitto arvioi tulevien operaatioiden luonnetta, niissä tarvittavia joukkoja ja joukkojen tarvitsemia suorituskykyjä. Siitä syntyy joukkorakenne, johon jäsenmaita pyydetään nimeämään sopivia yksiköitä.

Joukkosuunnittelussa otetaan huomioon kohtuullisuus, noudattaen tasapuolista taakanjaon periaatetta.

Suomen ja Ruotsin kohdalla neuvotteluja Natolle osoitettavista joukoista ei ole vielä käyty. Molemmat maat ovat jo kumppaneina osallistuneet Naton nopean toiminnan NRF-joukkoihin. On mahdollista, että Suomea ja Ruotsia pyydetään Naton jäseninä osoittamaan yksiköitä nopeimmassa valmiudessa olevaan VJTF-taisteluosastoon, joka on optimoitu liittosopimuksen artikla 5:n mukaisia operaatioita varten – kollektiiviseen puolustukseen. Se ei ollut mahdollista kumppanuuden aikana.

Ennakkoarvioissa todennäköisenä pidetään myös sitä, että Suomi osallistuisi hävittäjäkonein Baltian maiden ilmapäivystystehtäviin ja mahdollisesti maavoimin Baltiaan sijoitettuihin eteen työnnettyihin taisteluosastoihin.

Kriisin ja sodan ajan tehtävien suunnittelu on asia erikseen. Se alkaa jäsenyyden myötä.

Naton operaatioissa johtovastuu on aina kunkin operaation komentajalla. Jäsenmaat voivat määritellä rajoitteita luovuttamiensa joukkojen käytettävyydelle.

Joukkojen luovuttaminen Naton operaatioihin on kansallinen päätös, joka tehdään kunkin maan omaa lainsäädäntöä noudattaen. Suomi lähettäisi Naton operaatioihin puolustusvoimien ainoastaan palkattua henkilöstöä ja vapaaehtoisia reserviläisiä, jotka ovat allekirjoittaneet sopimuksen operaatioon osallistumisesta. Suomalaisia varusmiehiä ei Nato-operaatioissa käytetä.

Nato virtaviivaisti sotilaallista rakennettaan 2000-luvun alussa. Puolustusliitto siirtyi tuolloin yhteen strategisen tason johtoportaaseen, liittoutuneiden operaatioesikuntaan (Allied Command Operations, ACO). Sitä johtaa Naton Euroopan-joukkojen komentaja (SACEUR, Supreme Allied Commander Europe).

Operatiivisella tasolla Natolla on enää vain kolme pysyvää komentokeskusta, jotka johtavat kaikkien puolustushaarojen yhteistoimintaa. Ne ovat JFC Brunssum Hollannissa (Joint Forces Command) , Italiaan sijoitettu JFC Napoli ja Yhdysvalloissa toimiva JFC Norfolk. Suomen ja Ruotsin puolustusvoimat kuuluisivat Nato-jäsenyyden alkaessa JFC Brunssumin vastuu­alueelle.

JCF Brunssum määrittelee omat tehtävänsä näin:

”JFC Brunssumin esikunnan tavoitteena on yhden suuren yhteisoperaation ja kahden pienen yhteisoperaation toteuttaminen samanaikaisesti. JFC Brunssumin esikunta analysoi jatkuvasti maailman tapahtumia ollakseen valmis nopeaan toimintaan tehtävän saadessaan. Yksityiskohtainen suunnittelu alkaa heti, kun Pohjois-Atlantin neuvosto antaa tehtävästä toimeksiannon ja liittoutuneiden Euroopan-joukkojen ylipäällikkö määrää tehtävän JFC:lle. Sen jälkeen JFC Brunssumin komentaja, käyttäen apuna toimialueelle siirtyvää esikuntaansa, ottaa johtoonsa asianomaiset alemmat esikunnat.”

JFC Brunssumin komentajana toimii saksalainen kenraali Jörg Vollmer. Hänen esimiehensä on Euroopan-joukkojen ylipäällikkö, yhdysvaltalainen neljän tähden kenraali Ted Wolters.

Nato-maana Suomi sijoittaisi omalla kustannuksellaan Naton sotilasrakenteisiin arviolta 80—100 henkeä.

