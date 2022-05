Suomalaiset asiantuntijat Pekka Visuri ja Lasse Laaksonen pitävät Nato-aikakauden rinnastamista jatkosodan aikaiseen tilanteeseen hämmästyttävänä ja liian kaukaa haettuna.

Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun entinen rehtori Karlis Neretnieks esittää Natolle uutta monikansallista johtoporrasta, jonka tehtävänä olisi huolehtia sekä Itämeren että Skandinavian pohjoisosien puolustuksesta. Ehdotus rajaisi Lapin ulos Suomen kansallisen sodanjohdon vastuualueesta.

Kenraalimajuri (res.) Neretnieks julkaisi ehdotuksensa Ruotsin sotatieteellisen akatemian verkkosivustolla ja omassa blogikirjoituksessaan.

Neretnieks esittää, että Nato perustaa uudelleen pohjoisten joukkojen johtoesikunnan, jonka toiminta sulautettiin Hollannissa sijaitsevaan monikansalliseen johtoportaaseen pari vuosikymmentä sitten.

Ehdotus sisältää uuden moniportaisen organisaation. Siinä uudelleen henkiin herätetyn pohjoisen johtoesikunnan komentajan (CINCNORTH) alaisuudessa toimiva COMSCANORTH johtaisi Naton operaatioita Skandinavian niemimaan pohjoisosissa ja osassa arktista aluetta. Suomessa Pääesikunta olisi ehdotuksen mukaan vastuussa vain Etelä-Suomesta – mutta ei Lapin alueesta. Myös Norjan ja Ruotsin pohjoisosat rajattaisiin kansallisen sodanjohdon vastuualueen ulkopuolelle.

Naton ilmavalvontaa ja -puolustusta johtaisi Pohjolassa yhteinen alueellinen esikunta, samoin merioperaatioita Itämerellä. Pohjanmeren tärkeästä meriyhteydestä Britanniaan ja muualle Eurooppaan pitäisi huolta oma johtoportaansa.

Suomi vastaa kansallisesta puolustuksestaan itse myös Naton jäsenenä. Maavoimien kansainvälinen Arrow 22 -harjoitus kokosi joukkoja Niinisalon Pohjankankaalle toukokuun alussa.

Ehdotus toisi uusia alueellisia portaita Naton organisaatiohimmeliin, jota on viime vuosikymmeninä pyritty yksinkertaistamaan. Neretnieksin mukaan tälle on perustelunsa.

– Alueellisen vastuun saavia operatiivisia johtoportaita perustetaan siksi, että niissä yhdistyvät maantiede ja operatiivisen toiminnan tavoite. Lisäksi halutaan katsoa, ettei tällaisen johtoportaan alaisuudessa ole liian useita yhtymiä, sillä riski haitoista joukkojen johtamiselle nousisi, Neretnieks kommentoi IS:lle sähköpostitse.

Neretnieks löytää ehdottamastaan komentorakenteesta hätkähdyttävän yhteyden Suomen ja natsi-Saksan yhteistoimintaan sodassa Neuvostoliittoa vastaan 1941–1944. Neretnieks arvioi artikkelissaan, että suomalaisten sotilaiden ja poliitikkojen olisi helppo sopeutua toimintaan pohjoisessa monikansallisen johtoportaan alaisuudessa – Suomihan on näin jo tehnyt jatkosodan aikana.

”Sekä silloin että nyt se johtui sotilasmaantieteellisistä realiteeteista, joita ei voi muuttaa”, Neretnieks kirjoittaa artikkelissaan.

” Rinnastus nykypäivään on vahva: operatiiviset tavoitteet ovat samoja, maantieteellinen alue on sama – ja vastustaja on sama.

Jatkosodan alussa kenraalimajuri Hjalmar Siilasvuon (2.vas.) armeijakunta oli kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorstin komennossa. Kenraalit tarkastivat pohjoisen rintaman joukkoja kesäkuussa 1941.

Mutta mistä rinnastus jatkosotaan juontuu konkreettisesti?

Neretnieksin mielessä on lähinnä saksalainen Armeoberkommando (AOK) Norwegen, jonka toiminta-alue ulottui jatkosodan aikana Pohjois-Norjasta Suomen Lappiin. AOK Norwegenia komensi kenraalieversti Nikolaus von Falkenhorst. Yhteistoimintaa aseveljien kesken oli myös muun muassa Itämerellä, jossa Suomen ja Saksan merivoimat operoivat yhdessä.

AOK Norwegen oli rintamavastuussa Pohjois-Suomesta aina Oulun tasalle asti. Sen komennossa oli noin 200 000 saksalaissotilasta, ja sille oli alistettu myös suomalaisia joukkoja.

– Rinnastus nykypäivään on vahva: operatiiviset tavoitteet ovat samoja, maantieteellinen alue on sama – (plus osia arktisesta alueesta) ja vastustaja on sama. Ratkaisu johtamiseen on yhtä itsestään selvä tänään kuin se oli eilenkin, Neretnieks kommentoi IS:lle.

– Erona on vain se, että (nykyisessä tilanteessa) mukana ovat ruotsalaiset joukot ja Ruotsin valtion alue.

Lue lisää: Yhdysvaltain konkaridiplomaatti varoittaa Suomen uusista Nato-mutkista

IS:n tavoittamat suomalaiset asiantuntijat arvostelevat yksituumaisesti Neretnieksin tekemää rinnastusta.

– On todella hämmästyttävää, että Suomelle nyt ehdotetaan samanlaista komentorakennetta kuin oli käytössä Saksan ja Suomen välillä vuosina 1941–1944, kommentoi valtiotieteen tohtori, eversti evp Pekka Visuri IS:lle.

– Keväällä 1941 Saksan sodanjohto valmisteli Barbarossa-suunnitelman mukaisesti hyökkäystä Neuvostoliittoon ja ehdotti, että saksalaiset ja suomalaiset joukot Oulujoen vesistölinjan pohjoispuolella toimisivat saksalaisen kenraalin alaisina. Suomen sotilasjohto suostui siihen, Visuri kertoo sähköpostitse.

Kaikki Pohjois-Suomessa toimivat joukot määrättiin Visurin mukaan jo 15. kesäkuuta 1941, siis viikkoa ennen sodan alkua, Saksan Norjan-armeijan alaisuuteen, marsalkka Mannerheimin käskyllä. Norjan-armeijan komentopaikka perustettiin Rovaniemelle.

– Kenraali Siilasvuon komentama III armeijakunta alistettiin saksalaisten apujoukoksi tehtävällä hyökätä 30 000 sotilaan voimin itään Muurmannin radalle ja Vienanmeren rannalle. Mannerheimin komentoon jäivät kaikki Oulujoen eteläpuoliset joukot, joihin kuului myös saksalainen 163. divisioona Pohjois-Karjalassa.

Visuri kertoo, ettei Mannerheim puuttunut operatiivisesti Pohjois-Suomen joukkojen käyttöön.

– Suomalais-saksalaisen armeijan hyökkäys alkoi heinäkuun alussa. Kovien taistelujen ja ankarien tappioiden jälkeen hyökkäys oli syksyllä pysäytettävä, eikä armeija koskaan päässyt Muurmannin radalle.

” Tuskin Suomen valtiojohto haluaa lähteä uudelleen samanlaiseen hyökkäykseen tai muutenkaan antaa aluettaan vieraan valtion sotaväen käyttöön vastaavanlaisilla järjestelyillä.

Vuonna 1941 kysymys oli Visurin mukaan nimenomaan Saksan ja Suomen yhteisen hyökkäyksen aloittamisesta.

– Tuskin Suomen valtiojohto haluaa lähteä uudelleen samanlaiseen hyökkäykseen tai muutenkaan antaa aluettaan vieraan valtion sotaväen käyttöön vastaavanlaisilla järjestelyillä. Syksyllä 1944 marsalkka Mannerheim totesi, että Suomen ei koskaan enää pidä lähteä sotaan Venäjää vastaan eikä antaa aluettaan Venäjän vihollisten käytettäväksi. Siitä tuli myös Paasikiven linjan perusta, Visuri kirjoittaa IS:lle.

Aseveljeys päättyi Lapin sotaan ja saksalaisten vetäytymiseen Suomesta. Kuvassa moottoripyörälähetti saksalaisten polttamalla Rovaniemen Valtakadulla lokakuussa 1944.

Samoilla linjoilla on sotahistorioitsija, filosofian tohtori Lasse Laaksonen.

– Sotahistorian dosenttina minusta rinnastukset ovat liian kaukaa haettuja ja yksinkertaistettuja. Suomen historiallinen kokemus yhteistyöstä saksalaisten kanssa Lapissa 1941–1944 on johtamisen suhteen ’sekametelisoppana’ huono, Laaksonen kommentoi IS:lle.

– Vertaus toisen maailmansodan aikoihin ei ole pätevä, vaikka puhuttaisiin vain Venäjän uhasta ja maantieteestä.

” Suomen lähtökohta on myös Natossa oma kansallinen puolustus. Se on suomalaisessa sielunmaisemassa ja historian opetuksissa.

Laaksosen mukaan sodankäyntiä ja sotatoimien johtamista toisen maailmansodan aikana ei juuri voi verrata 2020-luvulle.

– Nykypäivänä sotateknologia ja aseet ovat aivan erilaiset, on ydinaseet ja kaukovaikutteiset asejärjestelmät. Komentoketjut ja johtamistavat on muuttuneet, tilanneseuranta ja reagointi ovat nopeaa, Laaksonen arvioi.

– Suomen lähtökohta on myös Natossa oma kansallinen puolustus. Se on suomalaisessa sielunmaisemassa ja historian opetuksissa. Yksin jääminen olisi painajainen – talvisodan painajaisunta.