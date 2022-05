Suomi varautuu jo uuteen korona-aaltoon – 54 toimenpide-ehdotusta

Selvitysryhmän mielestä menneistä vuosista on syytä ottaa oppia.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on selvittänyt Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon varautumista seuraavaan mahdolliseen koronaepidemia-aaltoon. Vaikka koronatapausten määrä on viime viikkoina vähentynyt nopeasti, asiantuntijat pitävät mahdollisena, jopa todennäköisenä, että koronatartunnat lähtevät syksyllä jälleen nousuun kausivaihtelun vuoksi. Työryhmän loppuraportti toimenpide-ehdotuksineen luovutettiin ministeriölle tiistaina.

Selvitysryhmän näkemys Suomessa tehdystä pandemiatyöstä on perussävyltään myönteinen. Suomessa on kyetty suojelemaan kohtalaisen hyvin riskiryhmiin kuuluvia ja iäkkäitä ihmisiä vakavalta taudilta. Tämä on tarkoittanut muihin maihin verrattuna alhaisempaa kokonaiskuolleisuutta ja vanhusten menehtymistä sairauteen, vaikka kuolemien suhteen tilanne onkin heikentynyt kevään 2022 aikana.

Loppuraportissa kuitenkin todetaan, että koronapandemian iskettyä Suomeen maaliskuussa 2020 rajoitus- ja ohjauspäätöksiä jouduttiin tekemään nopeasti suuren epävarmuuden vallitessa. Yli kaksi vuotta kestäneen pandemian seurauksena Suomeen on syntynyt hoitovelkaa ja rajoitukset ovat vaikuttaneet kielteisesti haavoittuvassa asemassa oleviin kansalaisiin. Sote-henkilöstö on kuormittunut ja voimavaroja on kulunut testaukseen, jäljittämiseen ja rokottamiseen. Viranomais­viestintä on ollut osin ristiriitaista ja tilannekuvan muodostamisessa on ollut puutteita.

Jotta Suomi olisi aiempaa valmiimpi kohtaamaan seuraavan mahdollisen koronaepidemia-aallon ensi syksynä tai myöhemmin, selvitystyöryhmä on tehnyt loppuraportissaan 54 erilaista toimenpide-ehdotusta, joiden valmistelu ja toimeenpano tulisi aloittaa pikaisesti.

Ehdotukset on ryhmitelty kymmeneen pääkohtaan. Näitä ovat tilannekuva, viranomaisyhteistyö, valmiussuunnittelu ja varautuminen, palvelujärjestelmä, henkilöstön riittävyys, jäljitys ja testaus, rokottaminen, tehohoito, materiaalinen valmius sekä lainsäädännön kehittäminen.

Osa ehdotuksista on sellaisia, jotka vahvistavat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää yleisemminkin kohtamaan erilaisia poikkeustilanteita olivatpa ne epidemioiden kaltaisia terveysuhkia tai muita kansallisia uhkia.

Toimenpide-ehdotuksissa esitetään esimerkiksi Huoltovarmuuskeskuksen varmuusvarastoinnin parantamista, taloudellisten ja asiantuntijaresurssien lisäämistä Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle, selkokielisen viestinnän lisäämistä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon lisääntyviin kustannuksiin varautumista. Työryhmän mukaan syksyllä 2022 on perus- ja erikoissairaanhoidossa on varauduttava noin 800–1 000 koronapotilaaseen, jotta hoito- ja hoivavelan syntyminen voidaan välttää.

Rokotusstrategia puolestaan olisi kesän aikana päivitettävä siten, että rokotusten keskeinen tavoite olisi jatkossa ikäihmisten ja riskiryhmiin kuuluvien kansalaisten suojelu vakavalta koronataudilta. Väestön laajamittaista rokottamista tulisi harkita vasta jos nykyinen rokote tai sairastettu tauti ei anna enää suojaa. Rokotusvalmiutta on kuitenkin pidettävä yllä.

Selvitysryhmä on kuullut työnsä aikana käytännön toimijoita sekä käynyt läpi aiempia selvityksiä ja tutkimuksia. Selvitysryhmän puheenjohtajana toimi sairaalaneuvos Rauno Ihalainen.