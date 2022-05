Putinin vastauksessa Suomen Nato-hakemukseen oli yllättävä muutos – Kremlin linja kääntyi

Tutkija Jussi Lassila odottaa Vladimir Putinin maltillisten kommenttien jälkeen muiden kriitikoidenkin kielenkantojen laimentuvan.

Uhkauksia sotilas-poliittisilla vasta-askelilla, ilmatilaloukkauksia, massiivisia verkkohyökkäyksiä, kiusaamista ja häirintää, jopa sotilaallinen interventio. Venäjän suunnasta on kuultu kovaa parranpärinää, ja sieltä on odotettu vaikka minkälaisia reaktioita sen jälkeen, kun Suomen suunta alkoi kääntyä yhä selvemmin kohti sotilasliitto Naton jäsenyyttä.

Sitten Venäjän presidentti Vladimir Putin kävi viikonloppuna presidentti Sauli Niinistön kanssa täysin rauhallisen, asiallisen ja kiihkottoman puhelinkeskustelun, josta kaikki uhkaukset ja ukaasit olivat tipotiessään.

Niinistö kuvaili puhelun sävyä jopa yllättävän rauhalliseksi vailla kärjistyksiä.

– Puhelun kokonaissävy oli ehkä yllättäväkin, se oli varsin rauhallinen ja oikeastaan toteava. Kun minä totesin, että me olemme päättäneet jo hallituksen kanssa, niin vastaus oli suunnilleen se, mitä saattoi odottaakin. Se oli toteava. Putin totesi, että hänestä se on virhe, ei teitä mikään ole uhannut, Niinistö sanoi sunnuntaina.

Putin jatkoi samalla maltillisella linjalla maanantaina puhuessaan Kollektiiviselle turvallisuusjärjestölle. Hän sanoi, että Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei ole suora uhka Venäjälle. Putinin mukaan Venäjä reagoi siinä tapauksessa, jos maihin sijoitetaan sotilaallista infrastruktuuria.

Aiemmin Venäjältä tulleiden kommenttien mukaan Suomen Nato-jäsenyys olisi suora uhka Venäjälle, mikä vaatisi välittömiä ja konkreettisia vastatoimia. Putinin viesti oli kuitenkin neutraaliudessaan liki päinvastainen kuin Venäjältä on paukutettu jo pitkään.

Miten tässä nyt näin kävi ja mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella?

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila muistuttaa, että Venäjän kovimmat ”öyhöttäjät” ovat olleet painoarvoltaan ”vilttiketjulaisia”.

– Siellä on vilttiketju huudellut. Sillä on merkitystä, mitä Putin sanoo. Sillä taas ei ole niin paljon painoarvoa, mitä muut sanovat, Lassila sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila arvelee, että kovilla lausunnoilla on yritetty mielistellä presidentti Putinia.

Hän lisää, että eri tahot ovat pyrkineet aistimaan yleistä mielipidettä, joka Putinilla on ollut hyvin aggressiivinen Natoa kohtaan. Ja sitten on sanottu sellaisia asioita, joita on kuviteltu Putininkin sanovan,

–Kommentit ovat olleet sitten toinen toistaan parempia, kun eri tahot ja alamaiset ovat pyrkineet osoittamaan kansalaisille ja Putinille lojaaliuttaan hänen valitsemalleen linjalle. Esimerkiksi puheet ydinaseista ovat olleet aikaisempaan verrattuna hyvin pidäkkeettömiä ja hipovat jo soveltuvuuden rajoja, Lassila sanoo.

Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova on yksi tiukimpien Suomen Nato-vastaisten kommenttien esittäjistä.

Lassila pitää kaikista oletettavimpana, että nyt kun Putin on ottanut Suomen Nato-jäsenyyteen hyvin rauhallisen ja maltillisen kannan, myös muiden kommentoijien kielenkannat laimenevat.

Lassila ei näe mahdolliseksi, että muut alkaisivat kritisoida Putinin maltillisia kommentteja. Ennemminkin muiden mietteet liukuvat Putinin suuntaan.

Hän lisää, että tietty propaganda ja trollaus omalle kansalle Naton laajenemisen vastustuksesta toki jää.

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov on ollut Suomen Nato-kysymyksestä toistaiseksi hiljaa.

– Sellainen tietty propagandasumu pysyy. Näiden muiden kommentoijien sanat on osoitettu enemmän kotiyleisön suuntaan ja Putinin sanat Venäjän ulkopuolelle, Lassila näkee.

– Olettaisin, että jos tilanne jää tällaiseksi, kovimmat kommentit näkyvimmissä foorumeissa hiljenevät. Tilanne olisi huolestuttavampi, jos Putinin suhtautuminen olisi ollut kovasti erilainen.

Lassila sanoo, että vielä on kuulematta ulkoministeri Sergei Lavrovin kanta.

– Jos Lavrov ei kommentoi lainkaan tai kommentit ovat samansuuntaisia Putinin kanssa, silloin kyse on valitusta linjasta, Lassila sanoi.

Lavrovin kommentti tulikin haastattelun jälkeen tiistaina aamupäivällä. Lavrov sanoi, ettei Suomen ja Ruotsin Natoon liittymisellä luultavasti olisi ”paljonkaan eroa”, koska maat ovat jo pitkään osallistuneet liittouman sotaharjoituksiin.

– Suomi ja Ruotsi, samoin kuin muut puolueettomat maat, ovat osallistuneet Naton sotaharjoituksiin useiden vuosien ajan, Lavrov totesi.

– Nato ottaa heidän alueensa huomioon suunnitellessaan sotilaallista etenemistä itään. Tässä mielessä [Suomen ja Ruotsin liittymisellä Natoon]ei luultavasti olisi paljon eroa. Katsotaan kuinka heidän aluettaan käytetään käytännössä Pohjois-Atlantin liitossa.

Siihen miksi Venäjä ei ole ryhtynyt konkreettisiin vastatoimiin, Lassilalla on kaksi perustetta.

– Venäjällä ei ehkä ole resursseja ryhtyä toimiin, koska kaikki huomio on kiinni Ukrainassa. Toisekseen Venäjällä voidaan miettiä, mitä sillä olisi saavutettavissa. Jos Venäjä tekisi jotakin vähäpätöistä häirintää, Suomen varautumiskyky sellaiseen on hyvä, Lassila miettii.

Kuvitteliko Venäjä oikeasti pystyvänsä vaikuttamaan Suomeen räksytyksellään?

– Kyllä heillä varmaan joitakin pyrkimyksiä alun perin oli. Venäjän historiallisen imperiumin pakkomielteinen palauttaminen on kuitenkin noussut Putinille isoksi kuvaksi.

TURKIN presidentti Recep Tayyip Erdogan totesi maanantaina, ettei Turkki puoltaisi Ruotsin ja Suomen Nato-jäsenyyksiä. Presidentti oli ilmaissut jo aiemmin, ettei hän pidä maiden hakemuksia myönteisenä asiana.

Erdoganin kriittisyys ja Putinin yllättävän rauhallinen reaktio ovat herättäneet epäilyksiä siitä, voisivatko Venäjä ja Turkki tehdä jonkinlaista kauppaa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien suhteen.

Lassilan mukaan mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

– En osaa sanoa, onko Venäjä tarjoamassa jotakin diiliä. Se on täysin mahdollista, mutta luulen, ettei Turkki yksinomaan tätä kielteistä linjaansa siihen perusta, vaan se pyrkii itsekkäistä syistä lypsämään tilanteesta kaiken irti.

Vaikka Turkilla ja Venäjällä on yhteisiä intressejä esimerkiksi länteen kondistuvassa kritiikissä, maat ovat vastakkaisilla puolilla monissa kysymyksissä.

– Turkki on kiistatta ongelmallisin Nato-maista. Sillä on voimaa ja edellytyksiä pistää pakkaa sekaisin. Suomen ja Ruotsin yhteishakemus on kuitenkin niin merkittävä tekijä Natolle, että tavalla tai toisella Turkki siihen lopulta taipuu, mutta maa yrittää viimeiseen saakka saada hyötyjä itselleen.

Myös Turkki-asiantuntija, Suomen Lähi-idän instituutin säätiön asiamies Anu Leinonen pitää Turkin lehmänkauppoja Venäjän kanssa mahdollisena.

– Toki Venäjällä on kaikkea, mitä se voi tehdä Turkin hyväksi. Mutta se on täysin spekulatiivista. Turkki tuo viljaa, energiaa ja aseteknologiaa Venäjältä. Venäjä on eri puolella Syyriassa ja Libyassa. Voihan olla, että Turkki saa Venäjälle jotain etuja Syyriassa? Tämä toki on täysin arvailua, Leinonen kommentoi IS:lle maanantaina.