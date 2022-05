Venäläisalus saapui Suomeen EU:n kiellosta huolimatta – tästä on kyse

Aikataulutietojen mukaan alus saapui Suomeen puolenyön jälkeen maanantaina.

Venäjän lipun alla purjehtiva rahtialus Sormovskiy 3055 on saapunut Suomeen Uudenkaupungin satamaan maanantain vastaisena yönä.

Liikenne -ja viestintävirasto Traficomin Suomen satamien julkiset aikataulutiedot näyttävän PortTraffic-sivuston mukaan alus olisi saapunut satamaan kello 00.05 Suomen aikaa.

Kansainvälisiä laivareittejä seuraavan MarineTraffic-sivuston mukaan alus olisi lähtenyt Svetlyin satamasta Venäjän alueelta Kaliningradista perjantaina 13. toukokuuta.

Euroopan unionin neuvoston asetuksen 833/2014 artiklan 3 ea mukaan kaikilta Venäjän lipun alle rekisteröidyiltä aluksilta on kielletty pääsy EU-alueen satamiin 16. huhtikuuta alkaen.

Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin myöntää alukselle pääsyn satamaan esimerkiksi maatalous -ja elintarviketuotteiden tuomiseksi.

Luvan myöntäneen EU:n jäsenvaltion on ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja EU-komissiolle kahden viikon kuluessa luvan myöntämisestä.

Traficomin viestinnästä kerrottiin Ilta-Sanomille sunnuntai-iltana, että ulkoministeriö on myöntänyt alukselle poikkeusluvan tuoda soijalastin Suomeen.

Kaupallinen neuvos Heikki Yrjölä ulkoministeriön vientivalvontayksiköstä vahvistaa, että alus on saanut ministeriön poikkeusluvan ja että se kuljettaa soijaa. Alus täyttää EU-asetuksen kriteerit, Yrjölä sanoo.

Luvan myöntämisen arvioinnissa on Yrjölän mukaan käytetty lisäksi valtioneuvoston asetusta 291/2022 Venäjään kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä.

Asetuksen mukaan ulkoministeriö voi myöntää venäläisalukselle pääsyn, jos asia on lisäksi perusteltavissa huoltovarmuudesta johtuvalla tai muulla merkittäväksi katsotulla taloudellisella syyllä.

– Alus on läpäissyt nämä kriteerit, Yrjölä sanoo.

EU-asetuksen vaatima ilmoitus komissiolle ja muille jäsenmaille tullaan tekemään kahden viikon määräajan sisällä, Yrjölä toteaa.

Yrjölä ei osaa kommentoida, mistä maasta lasti on peräisin, tai kuinka monta venäläisalusta on mahdollisesti saanut Suomelta poikkeusluvan asetusten tultua voimaan. Hänen mukaansa kyse on harvinaisesta menettelystä.

– (Artiklassa 3 ea) on lueteltu tuotteet, mihin poikkeuslupaa voi käyttää. Kyllä siitä voi haarukoida, kuinka käytettävä lupa on. Suomen sijainti saattaa vaikuttaa, mutta korostaisin, että tässä on kyse on poikkeuksesta.

