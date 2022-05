Punkkikausi on täydessä vauhdissa – katso missä havaintojen määrä lähti nousuun

Puutiaisiin on totuttu varautumaan esimerkiksi luonnonmetsissä ja heinikoissa. Asiantuntijan mukaan puutiaistarkastus olisi hyvä suorittaa myös kaupunkipiknikin jälkeen.

Puutiaishavainnot ovat lisääntyneet kotimaassa viime viikkoina.

Havaintoja on ilmoitettu viimeisen 30 päivän aikana yli 10 000. Viimeisen seitsemän päivän aikana havaintoja on tehty yli 3 500.

– Kausi on jo ihan täysillä käynnissä. Muutamia havaintoja tuli jo talvella helmikuun tienoilla, kun oli lämpimämpiä kausia. Mutta ei voida puhua, että puutiaiskausi olisi silloin alkanut, Turun yliopiston biodiversiteettitutkimuksen professori Ilari E. Sääksjärvi toteaa.

Kansalaiset voivat raportoida omista punkkihavainnoistaan Punkkilive-nimiseen palveluun. Palvelun avulla kerätään dataa tutkimuksiin punkkien levinneisyydestä Suomessa. Vuonna 2021 punkkihavaintoja raportoitiin yhteensä yli 78 700.

Aktiivinen kausi kestää pitkälle syksyyn saakka. Etelä-Suomessa punkkihavaintoja saatetaan raportoida vielä marras-joulukuussakin.

– Jonkin verran yksilöitä voi olla liikkeellä 10 tai 11 kuukautta vuodesta. Punkit ovat aktiivisia niin kauan kun lämpötila on viisi astetta tai sen yli. Huiput ovat tietysti aina kesäaikaan.

Lue lisää: Punkit voivat purra jopa talvella – leuto sää suosii

Viimeaikaisia punkkihavaintoja on tehty erityisesti pääkaupunkiseudulla ja Turun alueella. Myös Oulun seudulla on ilmoitettu aktiivisesti havainnoista.

– Havainnoissa painottuvat etelän alueet, koska täällä ihmisiä on paljon. Havainnot kertovat paikoista, joissa ihmiset ja puutiaiset kohtaavat. Havaintoja tulee vähemmän alueilta, joissa ihmisiä on harvakseltaan.

Sääksjärven mukaan Etelä-Suomi, Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa ovat puutiaisten kannalta hyviä ja vahvoja alueita muun muassa lämpötilan ansiosta.

Viime vuosien aikana puutiaiset ovat pikkuhiljaa levittäytyneet myös pohjoiseen.

– Ilmasto lämpenee ja se auttaa puutiaisia hivuttautumaan pohjoiseen. Kannat ovat vahvistuneet siellä ja havaintoja saadaan yhä pohjoisemmasta.

Muun muassa Rovaniemen läheisyydessä havaintoja on tehty viimeisen seitsemän päivän aikana neljä.

Havaintojen määrän odotetaan nousevan entisestään, kun sää kotimaassa lämpenee. Nyt koko luonto on kevään suhteen hieman viime vuotta jäljessä.

– Kevät on edennyt jonkin verran hitaammin koko luonnossa ja se on viivästyttänyt myös puutiaiskauden aloitusta.

Tulevan kesän punkkitilannetta on Sääksjärven mukaan vaikea arvioida etukäteen. Puutiaisten runsaaseen esiintyvyyteen on kuitenkin valmistauduttava.

– Paikalliset erot voivat olla suuria ja siksi laajoja ennusteita on vaikea antaa. Ei puutiaisista paniikkia tarvitse ottaa, mutta niitä on paljon ja siihen on hyvä varautua, kun ulkona liikutaan enemmän.

Lue lisää: Oliko kylmä kevät kuolemaksi puutiaisille? Tällainen punkki­kesä on tulossa

Puutiaisiin on totuttu varautumaan muun muassa luonnonmetsissä ja heinikoissa. Sääksjärvi muistuttaa, että puutiaisen voi kohdata myös kaupunkien puistoissa, jos kasvillisuus ja kosteus ovat kohdillaan.

– Nämä ovat alueita, joita ihmiset eivät aina miellä puutiaisrikkaiksi. Kannattaa siis varoa piknikillä ollessaan ja muistaa puutiaistarkastus. Se on halpa ja toimiva keino.