Suomen suurimpiin huumejuttuihin kuuluvan Katiska 1:n hovikäsittely alkaa – jatkuu lokakuun lopulle asti

Niko Ranta-aho vaatii hovissa tuomionsa alentamista. Janne Tranberg kiistää edelleen kaikki syytteet. Heidän lisäkseen hoviin valitti yli 30 syytettyä.

Helsingin hovioikeudessa alkaa tänään Suomen suurimpiin kuuluvan huumejutun, niin kutsutun Katiska 1:n käsittely.

Käräjäoikeudessa päätekijöiksi katsotut Niko Ranta-aho ja Cannonballin entinen johtaja Janne Tranberg tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Ranta-aho sai 11 vuoden ja Tranberg 12 vuoden ja 11 kuukauden tuomion.

Käräjillä jutussa tuomittiin erilaisiin rangaistuksiin yhteensä yli 50 ihmistä. Myös hovikäsittelystä on tulossa mittava, sillä Ranta-ahon ja Tranbergin lisäksi hoviin on valittanut yli 30 tuomittua. Käsittelylle hovioikeudessa on varattu 45 istuntopäivää lokakuun lopulle asti.

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-aho ja Tranberg organisoivat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, jonka yhteydessä maahan tuotiin poikkeuksellisen suuria määriä erittäin vaarallisia huumausaineita, lääketabletteja ja dopingaineita vuosina 2017–2019.

Huumaus- ja dopingaineita myytiin muun muassa maastokätköjä ja varastoja hyödyntämällä anonyymin verkon kauppapaikoilla. Rikoksista saatua rikoshyötyä siirrettiin virtuaalivaluutan avulla sekä esimerkiksi jättämällä rahakuoria tyhjään ajoneuvoon, oikeus sanoi.

Ranta-ahon rangaistusta käräjäoikeudessa lievensi se, että hän tunnusti yllättäen kesken käräjäkäsittelyn omalta osaltaan pääosan rikoksista. Lisäksi hän paljasti maastokätköjä, joista saatiin takavarikoitua huomattava määrä erittäin vaarallisia huumausaineita.

Tranberg kiisti käräjillä kaikki syytteet. Myös hovissa hän vaatii kaikkien syytteidensä hylkäämistä.

Ranta-aho vaatii hovissa rangaistuksensa alentamista. Hän kiistää osan huumemääristä sekä sen, että olisi tehnyt rikokset osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa.

Ranta-aho tuomittiin viime kesänä vankeuteen myös niin kutsutussa Katiska 2 -huumejutussa. Lisää istuttavaa tuli vain kaksi vuotta, kun käräjäoikeus otti huomioon Katiska 1:ssä langetetun tuomion.

Käräjäoikeuden mukaan Ranta-aho syyllistyi Katiska 2:n rikoksiin, kun hän oli päässyt vapaaksi Katiska 1:n tutkintavankeudesta ja odotti siitä tuomiota. Jutuissa on myös muita samoja syytettyjä.

Oikeuden mukaan Ranta-aho toi muiden syytettyjen kanssa Suomeen ekstaasia ja huumausaineiksi luokiteltavia lääkkeitä.

– Ranta-ahon rooli on rikosten suunnittelussa ja toteuttamisessa ollut keskeinen; hän on hankkinut huumausaineet ja järjestänyt niiden lähettämisen ja kuljettamisen Suomeen taloudellisen hyödyn saamiseksi, tuomiossa sanottiin.

Ranta-aho on valittanut myös tästä tuomiosta hovioikeuteen.