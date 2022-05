Jokeen pudonnut mies pelastui ohikulkijoiden avustuksella Joensuussa

Miestä auttaneet tullaan mahdollisesti palkitsemaan pelastuslaitoksen tunnustuksella.

Nuorehko mies pelastettiin kanavasulusta Pielisjoella Joensuun keskustassa sunnuntain vastaisena yönä. Pelastuslaitos sai hälytyksen vähän ennen kello viittä sunnuntaina.

Ohikulkijat olivat kuulleet avunhuutoja kanavasulusta, johon mies oli pudonnut tuntemattomasta syystä, kertoo päivystävä palomestari Sami Martikainen.

– Sulussa on noin 15 metriä korkeat pystysuorat betoniseinämät, joista on vaikea saada otetta. Sulussa on erikseen pienet pelastustikkaat, mutta henkilö ei kyennyt siirtymään niiden luo omin neuvoin.

Kaksi sivullista oli pujahtanut suoja-aidan alta kohtaan, jossa oli noin 1,5 metrin pudotus veteen. He olivat muodostaneet ihmisketjun, jossa yksi kurotti veteen ja sai otteen pudonneesta miehestä. Toinen piti toveriaan nilkoista kiinni.

– Veteen kurottanut oli vaarassa pudota myös itse. Heidän avullaan saimme lisäaikaa. Mies ehti olla vedessä noin 10–15 minuuttia, ennen kuin pelastuslaitos saapui paikalle.

Pelastushenkilöstö ja poliisi uittivat miehen alle pelastusverkon, jolla tämä nostettiin maalle. Kylmettymistä lukuun ottamatta hänellä ei ollut vakavia vammoja, Martikainen sanoo. Mies toimitettiin jatkohoitoon sairaalaan.

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella on käytössä niin sanottu Elämän Liekki-palkinto, joka myönnetään esimerkiksi ihmishengen pelastaneesta toiminnasta. Martikainen kertoo laittaneensa asian vireille miestä auttaneiden henkilöiden palkitsemiseksi.

Pelastusoperaatiosta uutisoi ensimmäisenä Karjalainen.

Korjattu 15.5.2022 kello 19.50: korjattu sukunimi oikein Miettisestä Martikaiseksi.