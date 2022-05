Lapsen väkivaltaisen käyttäytymisen taustalla voi olla erilaisia riskitekijöitä. Mustasukkaisuus yksinään ei johda vakavaan väkivaltaan, oikeuspsykologian dosentti huomauttaa.

MTV uutisoi aiemmin erittäin poikkeuksellisesta henkirikoksen yrityksestä, jossa 12-vuotiasta poikaa epäillään 5-vuotiaan pikkusiskonsa murhan yrityksestä Itä-Uudellamaalla.

Kyse on hyvin harvinaisesta tapauksesta, arvioi oikeuspsykologian dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija Taina Laajasalo. Hän kommentoi lasten väkivallantekoja yleisellä tasolla, eikä ota suoraan kantaa tänä viikonloppuna uutisoituun rikosepäilyyn.

– Kun puhutaan alle 15-vuotiaiden henkirikoksista, niitä ei tapahdu edes vuosittain. Ylipäätään alaikäisten tekemät henkirikokset ja niiden yritykset ovat harvinaisia, mutta silloin kun niitä tapahtuu, selkeästi valtaosa on yli 15-vuotiaiden tekoja. Tässä puhutaan selkeästi vasta nuoruusiän kynnyksellä olevasta hyvin nuoresta lapsesta, Laajasalo sanoo.

MTV:n mukaan poliisi tutkii tekoa murhan yrityksenä, koska siinä on piirteitä sekä suunnitelmallisuudesta että erityisestä julmuudesta ja raakuudesta. Uhrina olleen 5-vuotiaan tytön vammat olivat hengenvaaralliset, mutta hän selvisi hengissä. Tekovälineenä oli teräase.

Lue lisää: MTV: Noin 12-vuotiasta poikaa epäillään 5-vuotiaan pikkusiskonsa murhan yrityksestä

Laajasalon mukaan yleisellä tasolla voidaan sanoa, että lasten väkivaltakäyttäytymisen taustalla on tutkimusten mukaan erilaisia riskitekijöitä.

– Väkivaltakäytöstä voi esiintyä erityisesti lapsilla, joilla on käytöshäiriöitä, joihin toisinaan liittyy tunnekylmiä piirteitä sekä empatiakyvyn puutetta. Silloin aggressiivinen väkivaltakäyttäytyminen voi olla useammin harkittua ja suunnitelmallista, Laajasalo kertoo.

Jos taustalla on edellä kuvatun kaltaisia käytöshäiriöitä ja teko on suunniteltu ja harkittu, lapsi ei toimi ainoastaan pikaistuksissaan, vaan hän käyttää väkivaltaa myös saavuttaakseen jonkun tavoitteen, Laajasalo kuvailee.

Oikeuspsykologian dosentti, THL:n johtava asiantuntija Taina Laajasalo.

Oikeuspsykologian dosentin mukaan väkivaltakäyttäytymiseen riskiä nostaa kaikenikäisillä se, että tekijä on itse aiemmin kokenut väkivaltaa.

– Meillä on hyvin vähän tämäntyyppisiä ja näin vakavia lasten tekemiä tekoja, joten näistä on tutkimuksenkaan perusteella hyvin vaikea nostaa esiin tiettyjä riskitekijöitä.

Yli 15-vuotiaiden tekemät vakavat väkivallanteot ovat lisääntyneet jonkin verran koronapandemian aikana. Laajasalon mukaan yllä mainittua tapausta ei tulisi liittää osaksi ilmiötä, jossa nuorten tekemät henkirikokset ja henkirikosten yritykset ovat lisääntyneet.

– Nuoret ovat erilaisessa kehitysvaiheessa. Heille vertaissuhteilla on yhä enemmän merkitystä: nuoret tekevät rikoksia enemmän yhdessä kavereiden kanssa. Kodin ulkopuolinen ympäristö ja päihteidenkäyttö korostuvat heidän tekemissään teoissa, Laajasalo sanoo.

Poliisi on kertonut MTV:lle, että teon taustalla on se, että 12-vuotias isoveli on kokenut, että vanhemmat suosivat hänen pikkusiskoaan. Poika on kokenut olevansa vanhemmilleen vähemmän tärkeä kuin pikkusiskonsa.

Laajasalon mukaan sisarusten välinen mustasukkaisuus ja ajoittainen tunne siitä, että vanhemmat kohtelevat sisaruksia epätasa-arvoisesti, on normaalia ja lapsen kehitykseen kuuluvaa.

– Kun perheessä on sisaruksia, mustasukkaisuutta esiintyy aika ajoin. Se ei yksinään johda vakavaan väkivaltakäyttäytymiseen, saati sitten henkirikoksen yritykseen. Se on tärkeää muistaa.

Kun lapsen väkivaltaisen teon motiivia pohditaan, se vaatii hyvin huolellista lapsen kehityksen kartoittamista: on selvitettävä lapsen psyykkinen hyvinvointi, mahdolliset psykiatriset häiriöt, ympäristötekijät ja niissä tapahtuneet muutokset, Laajasalo huomauttaa.

– Motiivin arvioiminen on haastavaa ja vaatii aikaa.

Esimerkiksi lyöminen, potkiminen tai pureminen voi olla parivuotiaalle taaperolle kehitystasoon nähden normaali tapa käsitellä mustasukkaisuuden tunteita sisarusta kohtaan. Tunteiden säätelyssä vanhempien tuki on tärkeää. Myöhemmässä ikävaiheessa tyypillisesti kehittynyt lapsi ei käsittele tunnetta samalla tavalla.

– Korostaisin sitä, että motiivin selvittäminen vaatii laajaa tiedonkeruuta ja huolellista analyysiä. Motiivin tavoittaminen voi olla lapsitekijälle itselleenkin vaikeaa.

Perheen sisäinen väkivalta on koko perheelle suuri tragedia, Laajasalo huomauttaa. Nuoruusiässä väkivalta muuttuu yhä enemmän ikätoverien välisiksi teoiksi. Lapsilla tilanne on monella tapaa erilainen.

–Tietyssä mielessä lapsitekijä on itsekin uhri. Sisaruussuhteisiin kuuluu hyvin monenlaisia tunteita, mutta vakava väkivalta ei kuulu mihinkään ihmissuhteisiin. Helppoja vastauksia näin äärimmäisen harvinaisiin ilmiöihin ei ole, Laajasalo sanoo.