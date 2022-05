Marin MTV:llä: Suomi pyrkii jättämään Nato-hakemuksen yhtä aikaa Ruotsin kanssa – "Pohjolana yhteen suuntaan”

Pääministeri Sanna Marinin mukaan yhtäaikainen hakemuksen jättäminen antaisi viestin vahvasta pohjolasta.

Pääministeri Sanna Marinin mukaan Venäjä on kohdistanut Suomeen hybridihyökkäyksiä.

MTV:n Uutisextrassa vierailleen pääministeri Sanna Marinin (sd) mukaan Suomi pyrkii jättämään Nato-hakemuksen yhtä aikaa Ruotsin kanssa.

– Ilman muuta siihen pitää pyrkiä, että toimimme yhdensuuntaisesti, samansuuntaisesti ja myös samanaikaisesti. Eli, että nämä hakemukset yhdessä jätettäisiin, Marin sanoi.

Hänen mukaansa Suomi on koordinoinut aikatauluista yhdessä Ruotsin kanssa koko kevään ajan. Marinin mukaan hakemuskirjeiden yhtäaikainen jättäminen olisi tärkeää.

– Se osoittaisi sen, että olemme liikkumassa koko pohjolana yhteen suuntaan. Muut Pohjoismaat ovat jo Nato-jäseniä. Norja, Tanska ja Islanti. Ja nyt Suomi ja Ruotsi tekevät omat ratkaisunsa. Mielestäni se olisi tärkeää, että toimisimme samaan suuntaan ja samanaikaisesti. Se vahvistaisi tätä viestiä, Marin kertoi.

Marinin mukaan Venäjä on kohdistanut Suomeen toistaiseksi vain vähän painostus- tai vaikuttamisyrityksiä Nato-prosessin aikana.

– Tiedämme, että kybervaikuttamista on ollut. Esimerkiksi näitä puolustusministeriön ja ulkoministeriön sivuja on kaadettu. On ollut ilmatilaloukkauksia. Silloin kuin presidentti Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle, silloin juuri näitä kybertoimintoja Suomeen kohdistettiin, Marin sanoi.

Sdp:n puoluevaltuusto päätti aiemmin lauantaina puoluehallituksen esityksestä kannattaa Suomen Nato-jäsenyyttä. IS seuraa historiallista viikonloppua tässä artikkelissa.