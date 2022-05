Poliisi julkaisi kuvan Espoon Matinkylässä kadonneesta 22-vuotiaasta naisesta Twitterissä.

22-vuotias nainen on kadonnut Espoon Matinkylässä, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi Twitterissä.

Nainen on 150–160 cm pitkä ja hoikka. Hänellä on tummat hiukset. Hänellä on yllään vaaleanpunainen takki, harmaat housut ja mustat kengät.

Hän kävelee kumarassa.

Poliisi pyytää ihmisiä tarkistamaan omat kotipihat ja piharakennukset. Jos sinulla on havaintoja kuvan naisesta, soita 112.