Korkeimman oikeuden lähettämä paketti katosi postissa – sisälsi salassa pidettävää aineistoa

Paketin katoaminen huomattiin vasta yli vuosi sen lähettämisen jälkeen. Korkeimmassa oikeudessa pidetään tulkinnanvaraisena sitä, onko tietosuojavaltuutetulla valtaa valvoa heitä.

Salassa pidettäviä oikeuden asiakirjoja ja henkilötietoja sisältänyt paketti hävisi postissa matkalla korkeimmasta oikeudesta Rovaniemen hovioikeuteen.

Korkein oikeus (KKO) lähetti toukokuussa 2019 Rovaniemelle kymmenen oikeusjutun asiakirjat postipakettina. KKO ei myöntänyt jutuille valituslupaa, joten ne palautettiin hovioikeudelle arkistoitavaksi.

Heinäkuussa 2020 Rovaniemen hovioikeuden arkistonhoitaja huomasi, että arkistoista puuttui asiakirjoja joistain tuomioistuimen jutuista. Selvittelyssä kävi ilmi, että kyseiset asiakirjat olivat kaikki samassa postipaketissa, joka oli lähtenyt yli vuotta aiemmin pääkaupungista kohti Rovaniemeä.

Paketti ei koskaan saapunut perille.

KKO alkoi selvittää paketin kohtaloa muun muassa lähetystunnuksen tietojen avulla. Paketti oli KKO:n mukaan purettu Rovaniemen terminaalissa kuljetuksesta, mutta muuta tietoa siitä ei saatu.

Korkein oikeus teki tietosuojavaltuutetulle tietoturvaloukkausilmoituksen marraskuussa 2021, eli yli vuosi sen jälkeen, kun paketin katoaminen tuli ilmi. Tässä vaiheessa oli aikaa kulunut noin 2,5 vuotta siitä, kun paketti lähti matkaan KKO:sta Pohjoisesplanadilta.

KKO katsoi, että koska paketti oli heidän tietojensa mukaan Postin hallussa, ei kadonneesta paketista ollut tarpeen ilmoittaa niille ihmisille, joiden tietoja ja joita koskevia asiakirjoja lähetys sisälsi.

– Tietoturvaloukkauksen ei ole arvioitu aiheuttavan todennäköisesti korkeaa riskiä luonnollisten henkilöiden oikeuksille ja vapauksille, KKO:n tekemässä tietoturvaloukkausilmoituksessa todetaan.

Lähetys sisälsi salassa pidettävää aineistoa

Tuomioistuinten aineisto kulkee toistaiseksi yhä paperisena oikeudesta toiseen. Tämä tarkoittaa, että osa aineistosta on voinut hävitä kokonaan paketin mukana, jos niistä ei ole ollut sähköisiä kappaleita enää tallella.

Lähetykset kulkevat postipaketteina varsinkin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle, koska paperimassat voivat olla hyvin suuria. Pääkaupunkiseudulla virastomestarit kuljettavat paketteja tuomioistuimilta toisille.

Lähetys sisälsi KKO:n tietoturvaloukkausilmoituksen mukaan paperit kolmesta riitajutusta, joista yksi koski lapsen tapaamisoikeutta ja jonka joukossa oli salassa pidettäväksi kirjattua aineistoa.

Paketissa oli myös seitsemän rikosjutun asiakirjat. Rikosnimikkeiltään vakavin koski Torniossa syksyllä 2017 tehtyä puukotusta, jonka tekijä tuomittiin yli 9 vuodeksi vankeuteen taposta.

Rikosjuttujen yhteydessä on ollut tietoja esimerkiksi henkilöiden salassa pidettävistä rikosrekistereistä. Paketti sisälsi myös tietoja juttujen todistajista yhteystietoineen, mutta lähetyksen sisällöstä suuri osa oli KKO:n mukaan julkisia asiakirjoja.

KKO piti epätodennäköisenä, että paketti olisi joutunut ulkopuolisten haltuun.

Kansliapäällikkö Leena Saukkoriipi Rovaniemen hovioikeudesta kertoo, että osa oikeudenkäyntiasiakirjoista, joita lähetys sisälsi, löytyi sähköisesti ja saatiin arkistoitua. Osa aineistosta on kuitenkin voinut hävitä paketin mukana kokonaan. Hänen kertomansa mukaan vastaavasta ei ole Rovaniemen hovioikeudessa kokemuksia.

– Onhan tämä erittäin huolestuttavaa, Saukkoriipi sanoo.

Tuomioistuinlaitos on parhaillaan päivittämässä tietohallintoaan, minkä seurauksena oikeusasiakirjojen lähettäminen paperinivaskoina vähenee. Sen myötä myös papereiden fyysisen katoamisen riski laskee.

Posti: "Kannamme aina vastuun omista virheistämme"

KKO:ssa ei tietoturvaloukkausilmoituksen perusteella saatu selvyyttä paketin kohtalosta Postilta, eikä aineistoa ole tähän mennessä toimitettu Rovaniemen hovioikeuteen.

Postin viestinnästä kerrotaan, että pitkän ajan jälkeen paketin kohtalon selvittäminen on hyvin vaikeaa. Paketti on voinut hävitä järjestelmästä esimerkiksi, jos sen osoitelappu katoaa, se kulkeutuu toiselle logistiikka-alan yhtiölle tai jos tapahtuu inhimillinen lajitteluvirhe.

– Kannamme aina vastuun omista virheistämme. Jokainen niistä on harmillinen asiakkaille, Postin viestinnästä vastataan STT:lle sähköpostitse.

Postissa on kadonnut viranomaisten asiakirjoja aiemminkin. Kansaneläkelaitos on aiemmin tänä vuonna tiedottanut siitä, että Kelan asiakirjoja sisältäneitä lähetyksiä on hävinnyt Vihdissä ja Kouvolassa.

Postin viestinnästä kerrotaan, että posti toimitti viime vuonna 71 miljoonaa pakettia, ja niistä 0,00797 promillea ilmoitettiin kadonneeksi. Tämä vastaisi noin 5 660 pakettia.

Saako tietosuojavaltuutettu edes valvoa tuomioistuimia?

KKO:n kansliapäällikkö Wilhelm Norrman arvioi pieneksi tietoturvaloukkauksen riskin ihmisille, joita katoaminen koskee. Näin siksi, että paketti oli hänen käsityksensä mukaan koko ajan Postin hallussa. Hän kertoo, että siksi KKO ei myöskään ilmoittanut katoamisesta kyseisille ihmisille. Vastaavaa ei hänen tietojensa mukaan ole korkeimmassa oikeudessa aiemmin tapahtunut.

Mutta minkä takia KKO teki ilmoituksen katoamisesta vasta yli vuosi sen jälkeen, kun katoaminen havaittiin?

Norrman kertoo, että KKO:n mukaan on tulkinnanvaraista, ulottuuko tietosuojavaltuutetun valvontavalta ylipäänsä KKO:hon tai muihin tuomioistuimiin. Hän perustaa näkemyksensä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) kirjaukseen, jonka mukaan tietosuojan valvontaviranomaisella ei olisi toimivaltaa valvoa tuomioistuimia silloin, kun ne toteuttavat lainkäyttötehtäväänsä. Taustalla on ajatus tuomioistuinten riippumattomuudesta.

– On tulkinnallista, miten laajasti tietosuojavaltuutettu valvoo tuomioistuimia. Lainkäyttöön liittyvää valvontatoimivaltaa ei ole. Ilmoitus on haluttu tehdä lopuksi varmuuden vuoksi, Norrman sanoo.