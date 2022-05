Niinistö puhelustaan Putinille Ylen Ykkösaamussa: ”Haluan todeta suoraan, että nyt tilanne on tämä”

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö aikoo soittaa pian Venäjän presidentti Vladimir Putinille. Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamussa, että haluaa puhua Suomen muuttuneesta Nato-kannasta Putinille suoraan.

– Ei siihen pitkään mene, Niinistö sanoi Ylen Ykkösaamussa toimittaja Seija Vaaherkummulle, joka yritti udella puhelun tarkkaa ajankohtaa.

Presidentin aikeesta soittaa Vladimir Putinille kerrottiin perjantaina. Tuolloin presidentti kertoi aikomuksena olevan keskustella muuttuneesta tilanteesta.

– En ole sellainen ihminen, joka vain livahtaa kulman taakse, Niinistö perusteli puhelua perjantaina uutistoimisto TT:n haastattelussa.

Ylen Ykkösaamun haastattelussa Niinistö toisti ajatuksen, kun toimittaja kysyi, mikä on Niinistön viesti Putinille.

– Ei minulla mitään erityisempää viestiä ole. Vierastan kovasti sitä, että me vain kaikessa hiljaisuudessa katoaisimme Naton helmojen suojaan. On syytä käydä suora, selvä keskustelu. Ehkä hän vähän avaa tiedottajansa lausumia, saa nähdä.

Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov otti asiaan kantaa tuoreeltaan torstaina.

– On sanomattakin selvää, että Naton seuraava laajentuminen ei tee Eurooppaa stabiilimmaksi ja turvallisemmaksi, Peskov sanoi tuolloin venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan.

Tasavallan presidentti kertoi, että hän haluaa sanoa Putinille suoraan saman, minkä hän totesi, kun ilmoitti yhdessä pääministeri Sanna Marinin kanssa myönteisestä Nato-kannastaan.

– Haluan todeta suoraan kasvoista kasvoihin, että nyt tilanne on tämä. Me maksimoimme turvallisuuttamme niin kuin kymmenen vuotta sitten jo kerroin. Nyt kun tilanne on muuttunut ja te aiheutitte sen muutoksen, me jälleen maksimoimme turvallisuutemme, Niinistö kuvaili.

Niinistö kertoi myös aikovansa todeta Putinille, ettei turvallisuus ole nollasummapeliä. Jos Suomen turvallisuus lisääntyy, se ei ole muilta pois.

Ykkösaamun haastattelussa Niinistö sanoi, että Suomella on ollut tapana puhua ja reagoida suoraviivaisesti, jos meidän tontille tullaan. Hän kehaisi myös edeltäjäänsä Tarja Halosta.

– Kyllä Tarjakin osaa itseään aika näpäkästi ilmaista, ja kyllä hän minuakin silloin tämän homman [presidenttiyden] alussa oli minuakin sellaiseen valmentamassa.

Niinistö arvioi, että Venäjä tulee reagoimaan Suomen Nato-jäsenyyshakemukseen lisäämällä läsnäoloa Suomen rajan läheisyydessä ja Itämerellä.

– Ei voi poissulkea rajaloukkauksia tai kybermaailmaa. Hybridiuhka on vielä laajempi. Tietoliikenne ja infrastruktuuri voivat olla hyökkäyksen kohteita, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan Suomi on kuitenkin valmistautunut hyvin erilaisiin uhkiin. Hän kehui myös sitä, miten johdonmukaisen suoraviivaisesti Nato-prosessi on Suomessa edennyt.

– Se on suomalaisen demokratian riemuvoitto. En usko, että kovin monessa muussa demokraattisessa maassa olisi pystytty toimimaan näin johdonmukaisen suoraviivaisesti, Niinistö arvioi Ylelle.