Omaan kesämökkiin saa uutta ilmettä ja jopa arjen luksusta jo pienelläkin budjetilla.

Tekisikö mieli saada omaan kuluneeseen kesämökkiin vähän uutta hohtoa?

Suomen kaunein koti -ohjelman sisustusarkkitehti Tero Pennanen ja arkkitehti Sini Rainio sekä muun muassa Pientä pintaremonttia -ohjelmasta tuttu sisustussuunnittelija ja stailaaja Niina Ahonen kertovat nyt omat vinkkinsä pienen budjetin muutoksiin.

On hyvä muistaa, ettei mökin ilmeen uudistamiseen aina edes tarvita rahaa. Jo pelkällä perusteellisella siivouksella ja turhan vanhan roinan poistamiselle voi lisätä arjen luksusta, Rainio ja Pennanen huomauttavat.

– Siivous on kaiken a ja o. Siitä saa myös hyvän mielen, ja muutokset näkyvät heti. Sisätilojen lisäksi kannattaa putsata rännit, pestä katto ja öljytä terassi, Rainio vinkkaa.

Jos mökin ympäristö on päässyt pusikoitumaan, pieni raivaus ja puuston harventaminen raikastaa näkymän ja antaa valoa.

Mökin piha kannattaa siivota ja puitakin voi karsia, jos tuntuu että kaipaisi lisää valoa pihaan.

– Luonnon- ja auringonvalo on tärkeää. Jos puusto tekee selkeästi synkän varjon mökin ympärille, harventaminen kannattaa. Ei kuitenkaan pidä ryhtyä parturoimaan aukkoa mökin ja rannan väliin, sillä puut tuovat syvyyttä maisemaan.

Pennanen ja Rainio ovat sitä mieltä, ettei mökin ilmeen uudistamisessa kannata suoraviivaisesti ryhtyä matkimaan telkkarissa tai sisustuslehdissä esiteltyjä ideoita.

– Pitäisi miettiä isoa kuvaa ja sitä, kannattaisiko pikku näpertämisen sijasta säästää rahat ja toteuttaa isompi ja kalliimpi haave vaikka myöhemmin. Luultavasti se on ekologisestikin kannattavampi vaihtoehto, sanoo Pennanen.

Pennanen itse kertoo olevansa suurien linjojen ihminen, joka säästää rahansa mieluummin vaikka uusien portaiden rakentamiseen kuin hankkisi jatkuvasti uusia mattoja, sisustustyynyjä tai ikkunaverhoja.

– Asumme talossa, jossa on remonttilistalla sitä ja tätä. Portaat oli se meidän ratkaisu. Piirsimme ja hankimme teräsportaat vanhojen mummonmökkityylisten tilalle. Se oli iso satsaus ja ponnistelu, joka vaati paljon suunnittelutyötä ja pohdintaa, mutta nyt tulemme puolison kanssa molemmat hymyillen kotiin. Portaat ovat paljon päräyttävämpi juttu kuin uusi matto eteisessä.

Niina Ahonen muistuttaa, että esimerkiksi keittiötä pystyy freesaamaan pienelläkin budjetilla.

Oven vaihtamalla saa uutta ilmettä mökkiin.

– Joskus pelkkien ovien vaihto voi saada ihmeitä aikaan. Mökkikeittiössä ilmettä voi uudistaa vaikka korvaamalla osan alakaappien ovista kauniilla pellavakankailla.

Jos olisi mahdollisuus käyttää 10 000–20 000 euroa mökin tuunaamiseen, Rainio hankkisi arjen luksusta esimerkiksi lisäeristämällä rakennusta, vaihtamalla ikkunat ja uusimalla ulkoverhousta.

– Pienelläkin lisäeristyksellä ja hyvällä tuulensuojaeristyksellä saa jo hyvät olosuhteet, jos kyse on lautarakenteisesta mökistä, jossa on tarkoitus oleilla myös talvikuukausina. Ja jos budjettia on enemmän käytössä, hankkisin mukavuuksia, kuten sisävessan, juoksevan veden, porakaivon tai sähköt mökkiin. Tai vaikka lisätilaa, jos on tarvetta.

Hän kuitenkin muistuttaa arvioimaan aina ensin mökin kunnon.

– Jos mökki alkaa olla elinkaaren päässä, jos siellä haisee, jos katto vuotaa tai rakenteissa on näkyviä vaurioita, kannattaa harkita, olisiko järkevämpää korvata se uudella. Voisi saada pienemmällä vaivalla tekniikaltaan paremman mökin.

” Olisi hyvä kartoittaa ensin mökin arvot sekä säilyttämisen arvoiset asiat ja lähteä niiden pohjalta ja ehdoilla uudistuksiin.

Mikäli mökki on silmämääräisesti hyvässä kunnossa, Rainio lähtisi freesaamaan sitä aikakauden ehdoilla.

– 1960-luvun mökkiin ei pidä lähteä tekemään liian moderneja uudistuksia. Olisi hyvä kartoittaa ensin mökin arvot sekä säilyttämisen arvoiset asiat ja lähteä niiden pohjalta ja ehdoilla uudistuksiin.

Myös Pennanen neuvoo kunnioittamaan rakennusta ja sen arkkitehtuuria.

– En heti ostaisi valkoista maalipurkkia freesatakseni paikkoja.

Suomen kaunein koti -kaksikko on sitä mieltä, että luksus on ihmisellä korvien välissä.

– Se on jokaiselle ihmiselle erilaista. Se voi olla tunnelmaa tai paikka, jossa itse viihtyy. Ei siihen tarvita sadan neliön terasseja ja paljuja. Luksusta on jo se, jos omistaa kesämökin. Se että on mökki, ei ole mikään itsestäänselvyys, Rainio kiteyttää.

Vinkit mökin tuunaukseen

Jos käytössä on alle 5 000 euroa:

Sini Rainio:

Huoltomaalaa maalin tarpeessa olevat pinnat.

Jos sisätilojen mäntypinnat ovat vähän kellastuneet, niitä voi raikastaa vaalentamalla tai sävyttämällä. Koemaalaus kannattaa tehdä ensin pienelle alueelle.

60-luvun mökeissä on käytetty usein sormipaneeleita ja rima-aiheita, jotka ovat nyt muotia. Niitä en poistaisi.

Tekstiilien uusiminen ja päällisten vaihtaminen huonekaluihin piristää ilmettä. Luonnonmateriaalit sopivat hyvin mökkiympäristöön.

Siivoa mökki perusteellisesti, poista nurkkiin kertynet ylimääräiset ja turhat tavarat, pese ja öljyä terassi, pese katto, puhdista rännit, järjestä myös ulkona ja varastossa oleva tavarat.

Jos mökissä on sähköt, valaistuksen lisääminen voi olla tarpeen. Pihalle voi laittaa valopisteitä.

Pusikoiden ja puuston harventaminenkin voivat lisätä valoa.

Mökin tunkkaisten sisäpintojen kuultomaalaus tuo valoisuutta.

Tero Pennanen:

Miettisin pitkäikäisyyttä sen sijaan että ostaisin uudet, edulliset tyynyt. Kolmessa vuodessa ne jo menettävät hohtonsa. Satsaa muutenkin asioihin, jotka kestävät aikaa.

Kannattaa hankkia asioita, joita tarvitsee – ei niitä, joita on nähnyt aikakauslehden sivuilla.

Niina Ahonen:

Ulkosuihku voisi olla ihana idea helteisiin kesäpäiviin.

Sisämaalaus, jossa kuullotetaan tai maalataan peittävällä maalilla kellastunutta hirsiseinää tai mäntylattiaa tai kattoa. Muista kysyä oikeat tuotteet, jotta pinnat hengittäisivät

Polttava vessa toisi arjen luksusta mökille.

Uudista mökkikeittiö vaihtamalla kaapin ovet uusiin. Ilmettä saa myös, jos korvaa osan alakaappien ovista kauniilla pellavakankaalla.

Screen-verhot ovat loistava valinta, jos halutaan ikkunoihin aurinkosuojaa, muttei haluta peittää maisemaa.

Sisustusta voi uusia myös tekstiilejä yhtenäistämällä. Se voi olla pellavaa ja raikkaita vaaleita ja sinertäviä sävyjä.

Uusilla päällisillä voi uudistaa huonekaluja. Laverisänky saa uuden elämän, kun patjaan laittaa kivan kankaan ja paljon tyynyjä.

Huonekaluja voi uudistaa nopeastikin uusilla päällisillä. Vaaleat luonnonmateriaalit, kuten pellava, sopivat hyvin mökille.

Jos käytössä on 10 000 euroa:

Niina Ahonen:

Kiinnostaisiko kesäkeittiö, ja kesäkokkaamisen vieminen uudelle tasolle?

Entä nuotiopaikan laittaminen ja yhteiset illanvietot ulkotulen äärellä?

Uudet, turvalliset ja ajanmukaiset terassikaiteet ja käsijohteet parantavat mökkeilyn tasoa.

Lämmitettävä palju tai poreallas jatkaa mökkikautta alkukevääseen ja loppusyksyyn.

Porakaivo ja juokseva vesi mökkikeittiöön lisää mukavuutta.

Sini Raunio ja Tero Pennanen:

Jos julkisivussa on 80-90-luvuille leimallista koristeellisuutta ja puupanelointia pysty- ja vaakasuuntiin, panelointia voisi yksinkertaistaa ja selkeyttää uusimalla.

Myös sisätiloja voisi selkeyttää poistamalla mahdollisia boordeja sekä uusimalla sisäpintoja.

Lattiamateriaalinen tuunaaminen: lauta- ja kaakelilattioita voi maalata ja tehdä kuviointeja niihin.

Jos käytössä on 20 000 euroa:

Niina Ahonen:

Hyvin suunniteltu ja huolella toteutettu terassi kruunaa mökin oleskelualueet.

Mökin ulkomaalaus ja värin vaihtaminen voi olla ”se juttu”.

Valmiilla vierasmökeillä ja aitoilla saa helposti mökkipihalle lisää majoitustilaa.

Mökin ulkopinnan värin vaihtaminen saa koko kesäpaikan näyttämään aivan uudelta.

Sini Rainio ja Tero Pennanen: