Sarjasyömärinä, herkkusuuna ja ahmattina tunnettu elämäntaparikollinen vastaa petossyytteisiin Helsingin käräjäoikeudessa.

Helsingin käräjäoikeuden saliin asteli tänään maanantaina mies, jolle Ruoholahdessa sijaitsevan oikeustalon salit ovat tulleet tutuiksi.

52-vuotias mies tunnetaan median antamilla lempinimillä herkkusuu, ahmatti ja sarjasyömäri.

Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 1,5 vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta muun muassa 24 petoksesta. Petosten yhteisarvo on ollut noin 2200 euroa.

Petossyytteissä on kyse helsinkiläisissä ravintoloissa maksamatta syömisestä viime syksynä ja tänä keväänä. Aterioiden summat ovat pääasiassa jääneet alle sataan euroon.

Lisäksi miestä syytetään laittomasta uhkauksesta, jossa hän uhkasi ravintolan yrittäjää ampumisella.

Nyt syytteitä käsitellään leivättömän pöydän ääressä.

Syytetty syömäri saapui oikeussaliin rollaattoriin tukeutuen. Hän oli pukeutunut vankilan punaharmaaseen collegepaitaan ja verkkarihousuihin ja kommentoi tapauksensa saamaa huomiota karkein sanankääntein. Yhdelle valokuvaajalle hän näytti keskisormea.

Syytetty myönsi puolustajansa suulla syytteitä oikeiksi sitä mukaa, kun syyttäjä niitä luki.

Esimerkiksi ravintola Teatterissa hän oli aterioinut 134,8 euron edestä, Arabianrannan Chicosissa taas 83,10 euron ja Linnanmäen Spazzo-pizzeriassa 68,7 euron arvosta.

Laittoman uhkauksen mies kiisti, sillä hänen mukaansa ampumisuhkaus ei ollut vakavasti otettava. Miehen asianajaja painotti sitä, että poliisi kutsuttiin ravintolaan miehen itsensä aloitteesta.

Oikeudessa kuultu ravintolayrittäjä oli asiasta eri mieltä. Yrittäjän mukaan mies väitti, että hänellä on 9-millinen pistooli.

– Hän yritti maksaa kortilla, millä ei ollut rahaa. Sitten hän ehdotti, että soitetaanko poliisin paikalle. Odottamisen aikana oli sellaista uhkailua. Mulle hän sanoi, että tekisi mieli ampua sut ja nää asiakkaat.

– Sitten olisi sellaista rasistista. Hän sanoi, että mun pitäisi kiittää häntä siitä, että saan olla Suomessa.

Syyttäjän mukaan miehen rikoksia ei voida kokonaisuutena arvostellen pitää vähäisinä, sillä hän on tehnyt vastaavaa jo pitkään useista vankilareissuista ja tuomioista huolimatta. Syyttäjän mukaan mies on tuomittu 85 petoksesta pelkästään vuoden 2016 jälkeen.

Miehen toiminta on häikäilemätöntä ja suunnitelmallista, syyttäjä totesi.

– Koventamisperusteelle pitää antaa suuri painoarvo. Vastaajan aikaisempi rikollisuus edellyttää ehdotonta tuomiota, syyttäjä sanoi.

Syytetty itse ei halunnut tulla oikeudessa kuulluksi. Hänen puolustajansa painotti, että miehelle määrättävän rangaistuksen tulisi jäädä alle kuuden kuukauden, sillä rangaistukset eivät voi koventua loputtomasti. Yksittäisinä tekoina katsottuna syytetyn teot olisivat lieviä petoksia, puolustus perusteli.

Mies on harrastanut ravintolapetoksia jo 1990-luvulta lähtien. Hänellä on todella pitkä rikosrekisteri, johon kuuluu vakavimpina nimikkeinä myös täyttä ymmärrystä vailla tehty tappo ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.

Lisäksi listalta löytyy esimerkiksi rattijuopumuksia, ajoneuvon käyttövarkauksia, varkauksia, törkeitä varkauksia ja näpistyksiä. Sekä tietysti petoksia ja lieviä petoksia.

Miehen petoksissa on yleensä kyse siitä, että hän syö ja juo ravintoloissa pitkän kaavan kautta, mutta laskun tultua kertoo jättävänsä maksamatta. Sitten hän odottaa poliisien saapumista, yleensä rauhallisesti. Parissa tapauksessa mies poistui paikalta, mutta jätti henkilötietonsa ravintolan henkilökunnalle.

Viime syyskuussa Helsingin keskustassa tapahtunut ateriointi oli poikkeus. Sen päätteeksi mies heitti tarjoilijaa kynttilällä, kuitenkaan osumatta. Lisäksi hän löi tarjoilijaa rintaan, mutta lyönnit olivat tehottomia.

Kun poliisit saapuivat paikalle, hän nimitti itseään kaikkien tuntemaksi ”herkkusuuksi”. Mies myös sanoi, että voi tehdä mitä haluaa, ja että hän jatkaisi ravintoloissa syömistä aina.

Syömärillä on myös melkoinen ulosottorekisteri. 20 a4-sivua pitkässä rekisterissä on listattu hänen ulosottoasiansa viimeisen kahden vuoden ajalta. Yhteensä maksamatonta ulosottovelkaa on useiden kymmenien tuhansien eurojen edestä, mutta juuri nyt ulosottoasioita ei ole vireillä, sillä mies on todettu varattomaksi.

Mikä tahansa asioista voidaan kuitenkin laittaa vielä uudelleen vireille ja näin on ilmeisesti usein tehtykin. Velat vanhenevat tapauksesta riippuen 5-15 vuoden kuluessa.

Velkoja on syntynyt esimerkiksi käräjäoikeuden määräämistä rikosuhrimaksuista, liputta julkisissa kulkuvälineissä matkustamisesta, hammaslääkärimaksuista ja tietysti ravintolalaskuista.

Tätä artikkelia päivitetään käräjäoikeuden istunnon edetessä.