Maryan Abdulkarim jättää Ylen Jälkiviisaat – syynä Timo Soini

Abdulkarim kokee, että esiintyminen Soinin kanssa olisi hänen arvojensa vastaista.

Toimittaja Maryan Abdulkarim jättää Ylen aamu-tv:n Jälkiviisaat-raadin lähes kuuden vuoden jälkeen. Syynä on entisen ulkoministerin ja perussuomalaisten entisen puheenjohtajan Timo Soinin liittyminen raadin jäseneksi, Abdulkarim kertoo Halima-nettimedian kirjoituksessa.

Vuoden 2011 eduskuntavaalien jälkeen rasistiset puheet ja teot alkoivat näkyä Abdulkarimin ja hänen läheistensä arjessa yhä enemmän, hän kertoo. Soini toi perussuomalaisiin ihmisiä jotka Abdulkarimin mukaan ”normalisoivat rasismin ja sivutuotteena naisvihan.”

– Timo Soini on itse esiintynyt lupsakkana kansan miehenä, jonka hymy ei hyydy ja jolla riittää sutkautuksia. Hän on teflonia, johon mikään ei tartu, mikään ei ole hänen syytään ja kaikki on hänen ansiotaan.Timo Soini on, ystävääni lainatakseni, “hyvän apostoliksi itseään julistava pimeyden ruhtinas”, Abdulkarim kirjoittaa.

Jälkiviisaat on ollut Abdulkarimin mielestä paikka, jossa hän saanut keskustella yhteiskunnallisista asioista omana itsenään. Hän kokee, että esiintyminen samassa ohjelmassa Soinin kanssa olisi hänen arvojensa vastaista.

– Katsojalle se, että istun samassa tilassa Soinin kanssa, saattaisi antaa kuvan, että olen ok hänen toimintansa kanssa. Tämä ei ole totta. Jouduin siis miettimään rooliani ja ihmisiä, jotka samaistuvat minuun, kuten omia lapsiani ja sitä, miten he näkevät sen tilanteen, Abdulkarim sanoo.

Abdulkarimin mukaan kyseessä ei ole boikotti Yleä tai Jälkiviisaita vastaan. Hän kiittää aamu-tv:n tekijöitä, raatilaisia ja katsojia sekä toivoo asiallisen keskustelun jatkuvan.

Toimittajan työn lisäksi Abdulkarim on muun muassa ollut perustamassa rasisminvastaista Rasmus-yhdistystä ja Feminististä puoluetta.