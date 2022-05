Vanginvartija luuli murhasyytetyn väitettä vitsiksi.

Perttu Pyynönen (vas.) on toinen murhasyytetyistä. Uhrin päälle heitettiin kuumaa vettä, minkä lisäksi hänet tukahdutettiin kuoliaaksi muovipussilla.

Aamiaisen jakaminen alkoi tuttuun tapaan Vantaan vankilassa torstaiaamuna 27. tammikuuta.

Vartija ja putsarit, eli ruokaa jakavat vangit saapuivat matkasellin numero 14 eteen.

Sellin asukkaista puuroa halusi ensimmäisenä 19-vuotias Abshir Muye.

Sitten hän lohkaisi vanginvartijalle pysäyttävät sanat.

– Muye sanoi siinä samalla, että kaveri on tappanut itsensä tuohon sängylle. Me ajattelimme aluksi, että kyseessä on joku vitsi, sillä Muyen käytös oli ihan normaalia ja hän tosiaan otti samalla sitä puuroa, vartija kertoi poliisikuulusteluissa.

Pian toinen vartija hälytti lisää vartijoita ja hoitajan. Seksuaalirikoksista tuomittu nuori mies löytyi sellin yläpedistä kuolleena. Itsemurhaväite ei pitänyt paikkaansa, vaan häntä oli kidutettu ja nöyryytetty parin päivän ajan ennen surmaansa. Mies ei ollut hakenut apua tai kertonut vartijoille julmasta väkivallasta.

Murhasta syytetään Muyeta ja 23-vuotiasta Perttu Pyynöstä. Molemmat olivat uhrin kanssa samassa matkasellissä.

Syyttäjän mukaan Muye oli pyytänyt vartijalta, voisiko Pyynönen tulla hänen kanssaan samaan matkaselliin. Vartija väittää puolestaan saaneensa puhelimitse tiedon siirtotoiveesta sairaanhoitajalta, jonka nimeä hän ei muistanut.

Soittoa ei löytynyt potilastietojärjestelmästä, eikä soittajaa löytynyt, vaikka poliisi haastatteli kaikki tapahtumien aikaan töissä olleet sairaanhoitajat.

– Kun Pyynönen siirrettiin siihen selliin, niin minulle tuli vähän sellainen tunne, että Muye tuntisi hänet jo entuudestaan. Muye jotenkin tervehti Pyynöstä sillä tavalla, vartija kertoi poliisille.

Uhrin löytymisen jälkeen sellin asukkaat käskytettiin vankilan käytävälle.

– Ei siinä kukaan vangeista puhunut mitään, kaikki olivat hiljaa siinä käytävällä, vartija kertoi.

Molemmat syytetyt kiistävät murhanimikkeen. Muye myöntää tapon, mutta Pyynönen ainoastaan törkeän pahoinpitelyn. Heillä kummallakin on taustaa henkirikoksen yrityksestä.

Murhasyytettä käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa toukokuun ajan.

Poliisi on aloittanut tutkinnan myös Vantaan vankilan henkilökunnan toimista. IS ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan sitä, onko Pyynösen siirtänyt vartija yksi epäillyistä.