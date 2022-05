Seppo Varjuksen kolumni: Juoko vero köyhän verta? – raivoa verotoimistoissa

Joskus tarvitaan esihenkilö paikalle, joskus lähtee virkailija karkuun, kirjoittaa erikoistoimittaja Seppo Varjus.

On aika kylvää, on aika sadonkorjuun. On aika vihan, on aika rauhan ja rakkauden. On aika laihtua, aika lihota.

Vuoden kierrossa kesää seuraa vääjäämättä syksy, syksyä talvi, talvea kevät ja kevättä veroilmoitus.

On se aika.

En ole oikeastaan varma onko se nykyään veroilmoitus vai veroehdotus. En jaksa googlettaa. Ehdotus kuulostaa kivammalta, jos kyseessä ei ole ehdotus, josta ei voi kieltäytyä. Veroehdotusta voi yrittää korjata.

Sen jälkeen kun veroilmoituksissa siirryttiin sähköisiin systeemeihin, ei ole tarvinnut tehdä mitään, jos on ollut tyytyväinen saamaansa ehdotukseen. Tyytyväinen on, jos ei lue sitä, sillä tieto lisää tuskaa. Yhä useammat eivät lue, vaikka yhä kannattaisi.

Itse pidän kuittien pläräämisestä. Aina löytyy ihan sääntöjen mukaisesti jotain vähennettävää.

Ennen kaikki kuitit piti lähettää verottajalle. Omani toimitin siistisi sidottuina ja valmiiksi koneella laskettuina. Että olisi verovirkailijalla parempi mieli.

” Itse pidän kuittien pläräämisestä. Aina löytyy ihan sääntöjen mukaisesti jotain vähennettävää.

Aina kohtaamiset veroväen kanssa eivät ole miellyttäviä. Ensimmäisen asuntoni ostettuani marssin ylpeänä hoitamaan verohommeleita. Virkailijan mielestä olin liian aikaisessa, koska hallussani oli edelleen myös vuokra-asunto. Tai jotain. Vuosikymmenten jälkeen ei niin tarkkaan muista.

Ilmoitin, että kai minä tiedän missä osoitteessa asun. Tuli raivoisa riita, päättyi tilttiin. Marssin ulos. Olin niin vihainen, että oli pakko pyytää edustajaani hoitamaan asia. Hän laukaisi tilanteen vaatimalla virkailijan esihenkilön nimen tietoonsa.

Toisen kerran yksi asia sujui sutjakkaasti vanhassa Merihaan verotoimistossa. Ystävällinen virkailija laski summan, joka kuului maksaa. Maksamisen jälkeen pitäisi vielä käydä näyttämässä kuitti verotoimistossa.

Postitalon verotoimistossa olikin sitten vaikeaa. Virkailija ihmetteli, mistä olin moisen summan saanut ja kieltäytyi kirjaamasta sitä. Vaadin saada tietää hänen esihenkilönsä nimen. Virkailija pakeni palliltaan tiskin takaa. Merihaassa asia taas sitten hoitui.

Eivät ole verovirkailijatkaan samalta lomakkeelta.

” Joskus tarvitaan esihenkilö paikalle, joskus lähtee virkailija karkuun.

Kerran tein juttua siitä kuinka kulkee Helsingin ja Vantaan raja. Sattui siihen verotoimisto. Menin kysymään miltä tuntuu, eivät vastanneet. Esihenkilökin haettiin paikalle.

Minulla ei silti ole ennakkoluuloja tärkeää työtä tekeviä virkailijoita kohtaan.

Tunsin aikoinaan miljonäärin, joka vakuutti minulle, että verot ovat turhia. Hänelle ne varmaan olivatkin. Pelkkää rahanmenoa.

En itse näe asiaa näin. Normaalituloiselle vero on paras vakuutus. Sillä kustannetaan sairaalat, kirjastot, koulut, poliisi ja nyt taas arvoon noussut armeija.

Vakuutusten kanssa on paljon surkeampaa. Kun pyydät korvaamaan jotain, vastataan ynseästi, että ei kuulu meille. Olisit lukenut pienen präntin sopimuksessa.

Julkiseen hammashoitoonkin siirryin sen jälkeen, kun entinen yksityinen hammaslääkärini kustansi rahoillani tädilleen pienen kylän Espanjassa.

Ei verot verta juo.