Nato-asiantuntija Iro Särkkä sanoo, että vaikka seuraavat viikot ovat epävarmoja, täytyy pitää pää kylmänä ja seisoa tehtyjen päätöksien takana.

Suomen Nato-hakemus voi lähteä jo ensi viikon alkupäivinä, Nato-asiantuntija Iro Särkkä sanoi ISTV:n lähetyksessä.

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin sanoivat lausunnossaan, että askeleet Nato-päätöksen tekemiseksi tulee ottaa ripeästi.

Kiireellisesti asiaa on hoidettu jo tähänkin asti, kun ministerit ovat matkustaneet ympäri maailmaa tapaamassa Nato-jäsenmaiden johtajia.

– Nostan hattua Suomen ulkopoliittiselle johdolle, Särkkä totesi.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Matti Pesu sanoi, että päivä jää ehdottomasti historiaan, vaikka presidentin ja pääministerin päätös olikin jo tiedossa.

– Tämä avaa tulvaportit. Nyt on signaali siitä, että lähestytään Nato-päätöksen loppusuoraa, Pesu arvioi.

Särkkä uskoo, että Suomi tulee olemaan arvostettu jäsen Natossa. Hänen mukaansa Suomella on myös liikkumavaraa puolustusliitossa.

Särkän arvion mukaan Suomi pyrkii olemaan melko aktiivinen Natossa, esimerkiksi harjoitustoiminnan lisäämisen suhteen.

Särkkä sanoi, että seuraavat kuukaudet, eli niin sanottu harmaa aika jäsenyyden hyväksymiseen asti, ovat epävarmoja.

– Mutta täytyy pitää pää vain kylmänä ja seisoa tehtyjen päätöksien takana.

Pesun mukaan seuraavaksi Suomen täytyy Nato-politiikan muotoilemisen lisäksi seurata, tuleeko Venäjältä vastausta päätökseen. Hän toteaa, että vielä ei ole näkynyt merkkejä Venäjän aikeista.

– Meillä on valmistauduttu ja mediakin on asiaa seurannut. Olemme ehkä nähneet joitain Venäjän viestejä turhankin dramaattisessa valossa. He ovat olleet kuitenkin melko pidättyviä, Pesu sanoi.

Hän totesi, että Venäjällä ei välttämättä ole varaa tuhlata energiaa Suomeen, kun sillä on kädet täynnä Ukrainan kanssa.

Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Matti Pesu.

Osa piti jo eilisiä presidentti Niinistön tiukkoja kommentteja vilahduksena Nato-Suomesta. Niinistö kehotti tiedotustilaisuudessa Venäjää katsomaan itseään peiliin. Pesun mukaan Niinistön ulostulo oli historiallisen vahva.

– Se oli kova viesti. Pitää mennä kauas historiaan, kun Helsingistä on viimeksi lähtenyt vastaava viesti Moskovaan.

Niinistö ja Britannian pääministeri Boris Johnson allekirjoittivat eilen Britannian ja Suomen välisen turvallisuusjulistuksen. Julkilausuma tuli Särkälle suurena yllätyksenä. Hän toteaa julistuksen olevan merkittävä asian.

– En osannut aavistaa, että sieltä tällainen turvallisuuslupaus olisi tulossa. Hyvin selvästi Boris Johnson sanoi, että joukkojakin voitaisiin lähettää tarvittaessa.

Kansalaisten mielipide Nato-jäsenyyden kannalle muuttui todella nopeasti kevään aikana.

Särkkä totesi, että nimenomaan kansa vei keskustelua eteenpäin, mistä poliitikotkin yllättyivät. Hän kuitenkin lisäsi, että valtiojohto on ollut hyvin hereillä.

Pesu sanoi yllättyneensä siitä, miten nopeasti julkinen mielipide kääntyi.

– Kiinnostavaa on, miksi näin kävi. Hyökkäyksen laajuus selittää varmasti myös tätä, Pesu sanoo.

Hän totesi, että kannatukseen saattoi vaikuttaa myös solidaarisuuden aalto, joka Ukrainan tueksi syntyi.

Pesun mukaan on tärkeää, että Nato-jäsenyydellä on laaja tuki sekä kansalta että poliitikoilta, sillä aina voi käydä myös niin, että prosessi osoittautuu vaikeammaksi. Tällöin ei jää jälkikäteen tilaa jossittelulle.

– Tämä on aina hyppy tulevaisuuteen, uskon loikka. Kaikki toivovat, että tästä tulee menestystarina.