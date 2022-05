Mika Aaltolan kolumni: Nato-Suomen graniitinharmaat peruskivet

Suomi on nyt ottanut läntisen normalisoitumisensa viimeisen askeleen, arvioi Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ylimmän valtiojohdon ilmoitettua kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

Presidentti Sauli Niinistön doktriini perustui ajatukseen, jonka mukaan todelliset liittolaisuudet syntyvät konfliktin paineessa. Sota onkin muuttanut rauhanaikaisen torailun sekä kotimaassa että demokratioiden kesken solidaarisuuden liike-energiaksi sekä strategisten etujen yksituumaisuudeksi. Kuuluisalla Nato-optiolla on ollut sisältönsä, vaikka sitä onkin paljon kritisoitu. On väitetty, ettei Nato kriisitilanteessa ottaisi uusia jäseniä eikä mikään Suomen ulkopoliittinen johto uskaltaisi lähettää hakemusta, kun Putin pelaa sodalla venäläistä rulettia. Laajamittaisen sodan paluu Eurooppaan muutti kokonaisasetelman. Helmikuun 24. päivänä Suomen kansa oli nähnyt tarpeeksi. Sota oli liian julmana suoraan edessämme kärsimyksineen, raiskauksineen ja sotarikoksineen. Sitä ei voinut selittää pois. Luottamus Venäjään romahti ainakin sukupolveksi, jos sitä koskaan oli ollutkaan.

Hihat on käärittävä ylös. Suomi ei ole yksin. Meillä on liittolaisemme, jotka ovat sitoutuneet meidän turvallisuuteemme, ja me olemme sitoutuneet muiden puolustukseen. Historia ei kuitenkaan lopu Nato-lipun nostoon. Edessä on enemmän tai vähemmän hankalia ajanjaksoja, vaikka puolustuskudelma onkin nyt terästetty ja Pohjolan linnoittaminen voi alkaa. Suomen tulee myös jatkossa pitää huolta omasta puolustuksestaan. Naton Venäjän-vastaisen rajan pituus kaksinkertaistuu ja sen tarkoittaa myös sitä, että Suomen kansallinen puolustus on Euroopan kollektiivista puolustusta, kuten se on ollut jo vuosisatojen ajan. Meillä on ääripuolustuksellinen asenteemme, joka ei suuntaudu ketään vastaan, vaan toimii etuvartiona suojatessamme itseämme sekä Euroopan demokratiaa, rauhaa ja vakautta.

Lukemattomat sukupolvet suomalaisia lepäävät nyt rauhallisemmin, kun järkevä päätös on viimein saatu aikaan laajalla yhteismielisyydellä. Strateginen muisti on palannut maahamme suomettumisen sumun ja sen pitkän hännän jälkeen. Eikä valinta loppujen lopuksi ollut edes pulmallinen. Sen ratkaisi Suomen kansa. Se vaati vain hetkeen tarttumista ja pelon päättäväistä torjumista. Suomi on ottanut läntisen normalisoitumisensa viimeisen askeleen. Fakta on, etteivät demokratiat käy keskenään sotia. Niiden väliset solidaarisuuden sidokset ankkuroivat yleisempiä geostrategisia intressejä. Katsotaan, vaikka Yhdysvaltoja. Maa on vallankumouksen perinnölle syntynyt maailman kolmanneksi väkirikkain valtio. Sillä on radikaali luonne verrattuna suomalaiseen luottamusyhteiskuntaan. Mutta läpi historiansa sillä on ollut kriisien keskellä taipumuksena mobilisoitua tukemaan meren takaisia ystäviään, pieniä ja keskisuuria demokratioita. Ei taipumus tule häviämään, eikä se ole yksistä vaaleista kiinni. Ei demokratiaa, tai yksittäisiä vaaleja, tarvitse joka kerta pelätä.

Historian juonikkuus tulee myös jatkossa tuottamaan klappitilaa ja yllätyksiä. Venäjä on levoton. On hullunkurista, ettei Euroopan isoin maa koe, omaa tonttiaan tarpeeksi suureksi. Se on häpeämättömästi etsimässä omaa kunniaansa Ukrainasta. Tämä Venäjän holtittomuus omien rajojensa suhteen ei lopu Suomen Nato-jäsenyyteen. Meidän tulee varautua sisäisesti ja ulkoisesti arvaamattomaan Venäjään. Se häpeän määrä, mikä Venäjän kansalliseen sieluun kertyy sen tuhotessa naapurimaataan, ei ole hetkessä korjattavissa. Ei ainakaan niin kauan kuin diktatuuri pysyy Venäjällä vallassa. Häpeä yritetään poistaa sisäisiä vihollisia jahtaamalla, puhdistuksilla ja lähtemällä aika-ajoin mahdollisuuksien avautuessa ulkoisille sotaretkille. Venäjä haaste on pitkäaikainen ja raju. Sen sota on sisäisesti sekä ulkoisesti likainen ja salakavala.

Kun häpeä on kunniantunnon moottorina, on Suomenkin itseymmärryksen muututtava. Me emme voi lähteä rakentamaan rooliamme Natossa jonain Venäjä kuiskaajana tai sillanrakentajana. 1 300 kilometria rajaa on ensin tarkoin maadoitettava, minkä tahansa shokin varalta. NATO-roolin peruskiviemme on oltava graniitin harmaita ja rakennettavan muurin jämäkkä. Ukraina näytti, kuinka Venäjän vastavoima kohtasi vastavoimansa jo Ukrainan järkkymättömässä puolustustahdossa. Tämän on pysyttävä Suomessakin lähtökohtana. Tasavaltalainen hyve on yhtenäisyys maanpuolustamisessa ja siihen tarvittavat resurssit ovat itsestäänselvyys. Ei saa syntyä käsitystä, jonka mukaan puolustuksemme Kuolasta Suomenlahdelle olisi jotenkin ulkoistettavissa, vaikka siihen lisäarvoa saammekin liittolaisiltamme. Pohjolan linnoittaminen voi nyt edetä järkevällä tavalla, jotta myös lapsemme saavat elää vapaata, vakaata ja vankkaa elämää.

12.5.2022 Niinistö ja Marin julkistavat Nato-kantansa ja katsovat, että Suomen on ensi tilassa haettava Naton jäseneksi.

Venäjän aggression paine on myös luonut mahdollisuuksia, joita olemme miettineet pitkään. Suomi ja Ruotsi ovat liikkumassa puolustusliittoon. Pohjolan puolustusliitto on myös syntynyt. Moni aikaisemmin vaikea asia on saanut ratkaisunsa. Myös suomettumisen viimeiset hännät on nyt katkaistava.

Natosta kannattaa ajatella arkkuna erilaisia kyvykkyyksiä. Siellä on kehitetty monia välineitä. Pohjolan linnoittamiselle ne antavat rakennusaineksia. Esimerkiksi meriyhteyksien suojaaminen on meille hyvin soveltuva tehtävä. Huoltovarmuuden näkökulmasta Suomi on saari. Itämerelle kulkee meidän vientimme ja tuontimme sekä modernia elämää tukeva data. Nämä elämänlangat on hyvä suojata, jottei niiden kautta Suomea, Viroa tai Pohjolaa voida haavoittaa. Totta kai myös Venäjällä on oikeutensa käyttää kansainvälisiä merialueita kaupankäyntiin, mutta sille ei tule antaa mitään pelivaraa käyttää hyväkseen tätä oikeutta geopoliittisesti motivoituneisiin hankkeisiin. Suhmuroinnit tässä suhteessa ovat tulleet päätepisteensä.

Suomessa tulee ymmärtää, ettei kauppa ja riippuvuuksien sinisilmäinen synnyttäminen johda rauhaan vaan poliittiseen vaikuttamiseen ja puliveivaukseen. Olimme vuosikymmeniä harhaisessa käsityksessä, joka antoi Venäjälle mahdollisuuden synnyttää riippuvuuksia, jotka tukivat sen sotilaallista uudelleenvarustautumista. Emme saa enää joutua hölmöläisen rooliin, jossa maksamme Venäjän tuhoamissotaa naapuriaan kohtaan. Kestävän rauhan tulee olla ennakkoehto kaupalliselle toiminnalle. Samalla ilmastohaaste edellyttää meiltä irtautumista Venäjän hiilestä, öljystä ja kaasusta. Ilmastopolitiikka on myös jämäkkää geopolitiikkaa. Se, ettei Venäjä kyennyt uusiutumaan ja kehittämään innovaatiotaloutta, on surullinen tarina. Se ei kuitenkaan saa olla este sille, että muu Eurooppa jatkaa sääntöperäisen kansainvälisen järjestyksen reitillä. Toivotaan, että joskus Venäjälläkin ymmärretään, ettei sen oma tulevaisuus voi rakentua häikäilemättömyyden ja fasismin varaan.

Edessä on nyt kuukausia, jolloin Suomen Nato-roolin perustoja valetaan yhdessä muiden kanssa. Venäjän ehkäpä pyrkii suistamaan Suomen Nato-prosessia radalta erilaisilla holtittomuuksilla. Mutta asiaa ei saa liioitella. Venäjä saattaa pyrkiä vaikuttamaan muutamassa maassa. Samalla liikkeellä on myös Suomelle paljon myötämielisempiä vahvoja voimia.

Venäjän suurin ongelma Suomen kohdalla on maan sisäinen. Kuinka selittää omille kansalaisille se, että Suomi liittyi Natoon? Siihen tarvitaan sisäistä propagandaa, jossa Suomea liitetään läntiseen hapatukseen ja juonitteluun. Häpeä Suomi-suhteen pilaamisesta yritetään paikata myös pullistelulla. Joukkoja lisätään ja ohjuksia testataan. Ydinasefantasioita saatetaan väläytellä. Mahtipontisuutta korostetaan vastalääkkeenä Suomen ystävyyden menettämisestä. Mutta kuinka selittää omille kansalaisille, että ainoa läntinen Venäjään hyviä välejä säilyttänyt maa on liittynyt Natoon ilman, että paljastetaan oma syyllisyys? Siinäpä vasta kysymys Venäjän propagandaministeriöille.

Suomen kannattaa vaalia Helsingin henkeä. Sitä ei kannata haaskata tähän synkkään hetkeen. Tilanne Ukrainassa päättynee Ukrainan torjuntavoittoon ja jonkinlaiseen kitkaiseen jäätyneeseen konfliktiin Krimillä ja itäisessä Ukrainassa. Vaikea nähdä, että länsi voisi tarjota kasvoja säilyttävää vaihtoehtoa Venäjälle. Aika ei ole kypsä sille. Venäjän pitää ensin olla yliväsynyt ja myöntää häpeänsä. Silloin voi olla mahdollista palata Helsingin perusperiaatteisiin. Se hetki ei ole nyt. Paljon hyytävämpi henkäys puhaltaa idästä vielä pitkään.

Venäjä on pelannut korttinsa huonosti. Paljon sen kansallisia resursseja on päätymässä kiinalaisiin käsiin. Samalla Kiinalla on aikaa odottaa ja katsoa. Sille ei ole kiirettä haastaa länttä. Putinin kunniattomuuden opetukset ymmärrettäneen Kiinassa. Venäjä sotki Kiinan suunnitelmia. Mutta maailma ei ole rauhoittumassa. Päinvastoin, moni merkki osoittaa kohti hankalampia aikoja. Suomen littyminen Natoon on oikea-aikaista. Suojaa ja demokraattista yhtenäisyyttä tullaan tarvitsemaan.

Suomen ulkopoliittinen johto pelasi korttinsa taiten. Nato tuo presidentin tontille uuden, jämäkän välineen. Graniitin harmaan työ on nyt käynnissä. Sen ymmärrys on myös avain seuraavissa presidentinvaaleissa pärjäämiseen. Idänsuhteiden kautta tai sillanrakennushöpinän varassa ei Suomeen enää presidenttiä valita.

Kirjoittaja on Ulkopoliittisen instituutin johtaja.