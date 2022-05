Suomen ja Ruotsin nopea Nato-jäsenyys on Vladimir Putinille yllätys ja yksi diktaattorin Ukrainan hyökkäyssodan karmeimpia turvallisuuspoliittisia arviointivirheitä.

Suomen tie kulkee kohti Nato-jäsenyyttä valtiojohdon suunnitelmien mukaan.

Jäsenyyden hakeminen on ollut selvää jo pitkään. Moni on jopa ihmetellyt poliittisen prosessin hitautta, vaikka se ei itse asiassa ole ollut hidas. Suomen sodanjälkeisen historian suurin päätös on runnottu läpi muutamassa kuukaudessa.

Poliittinen keskustelu ja päätöksenteko ovat demokraattisen yhteiskunnan kallisarvoisia merkkejä, joista on syytäkin pitää kiinni.

Ja tässä on onnistuttu hyvin.

Presidentti Sauli Niinistön ja pääministeri Sanna Marinin (sd) linjaus aloittaa hakuprosessin viimeisen vaiheen, jonka päässä odottaa Suomen täysivaltainen Nato-jäsenyys syksyllä, viimeistään vuoden lopulla.

Suunnitelman yksi tärkeä palanen on Ruotsi.

Suomi olisi saanut Natolta turvaa yksinkin, mutta turvalla on enemmän merkitystä ja painoarvoa, kun se saadaan yhdessä Ruotsin kanssa. Ruotsi ja Suomi Natossa on erittäin vahva tekijä puolustusliitossa. Parivaljakko hoitaa Naton pohjoisen siiven puolustuksen. Mutta mikä tärkeintä, Ruotsi pysyy nyt Suomen rinnalla eikä tee omia kansainvälispoliittisia välistävetojaan.

Niitäkin on vuosien varrella nähty, valitettavasti.

Lue lisää: Pääkirjoitus: Ruotsi on aina pelannut turvallisuus­politiikassaan kaksilla korteilla – pudottaako Putinin raakalaismainen hyökkäys naamiot länsinaapurin Nato-kytkennöistä?

Niinistön ja Marinin julistus sisältää paljon symboliikkaa. Suomi astuu uuteen aikaan, ja vaikka tulevaisuutta on tunnetusti vaikea ennustaa, Naton jäsenenä on helpompi hengittää.

Suomi on läpi historiansa joutunut suurvaltapolitiikan pelinappulaksi.

Ottajia on tullut idästä ja lännestä, salaisilla sopimuksilla on kampitettu pienen maan suvereniteettia ja elämä Pohjantähden alla on ollut kamppailua elämästä ja kuolemasta. Urhoollinen kenttäarmeija pelasti itsenäisyyden kahdesti talvi- ja jatkosodassa – hirvittävällä hinnalla.

On ymmärrettävää, että sotien jälkeen haluttiin elää rauhassa itänaapurin kanssa. Se johti nöyristelyyn, itsepetokseen ja sinisilmäisyyteen ja harhakuvitelmiin Venäjän uudistumisesta. Kuvat Butshan teurastuksesta Ukrainassa kertovat totuuden maskien takaa: uutta Venäjää ei ole, ei ole koskaan ollutkaan.

Pettymyksen kuulee presidentti Niinistön kovista lausunnoista: hymistelyn aika on ohi.

Historia on opettanut, että pienellä valtiolla on yleensä vähän pelimerkkejä silloin kun isot tekijät alkavat leikkiä hevosenleikkiä rajoilla.

Naton jäsenenä Suomi ei ole pelinappula, vaan osa suurempaa turvallisuuspoliittista kokonaisuutta. EU-Suomi kuuluu länteen henkisen ilmastonsa ja yhteiskuntajärjestyksensä takia. Kun itärajan takana pullistelee arvaamaton Venäjä aseineen, Suomen Nato-jäsenyys sinetöi meidät oikealle puolelle ja oikeaan joukkoon myös puolustuksellisesti.

Se ei silti estä sitä, etteikö Venäjän kanssa voitaisi elää sovussa ja rinta rinnan joskus tulevaisuudessa, mutta sen täytyy olla aitoa eikä kuvitelmaa ja perustua todellisuuteen. Kukaan ei tiedä Venäjän kehityssuunnista mitään, ei Suomessa eikä Venäjällä.

Aika näyttää.

Britannian pääministeri Boris Johnson lupasi eilen sotilaallista ja poliittista tukea Suomelle ja Ruotsille jäsenyysprosessin ajaksi.

Johnson sanoi, että ”olemme kaikki samassa veneessä”.

Tähän ei ole lisättävää.